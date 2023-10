[株式会社 アルシェ]

第10回 「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU祭」



JR大宮駅周辺の大型商業施設と鉄道博物館、大宮アルディージャで構成する大宮駅RENKETSU祭実行委員会は、JR大宮駅と連携し、“鉄道のまち”大宮地区全体の活性化を目指す連結企画「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU祭」を10月9日(月・祝)~10月29日(日)の期間に開催いたします。





■あの大宮を代表する奇祭が今年もやって来る!

第7回「大宮駅東口・西口対抗連結 大綱引き大会」 10月9日(月・祝)

年に一度、大宮駅東西連絡通路を舞台に、大宮駅東口・西口が因縁の対決に決着をつける「大宮駅東口・西口対抗連結大綱引き大会」。今年も開催が決定しました!東口・西口の各地元有志選抜メンバーによる、意地とプライドをかけた熱い戦いが繰り広げられます。大会の盛り上げには、大宮のゆるキャラが大集合するほか、今回も、鉄道の安全を祈願する庚申神社から御神輿が応援に駆けつけます!

また今回からは更に、勝利チームは勝った分だけ大宮駅構内の領土が広がる?!という大変大きな名誉が!

今までの通算戦績は東口2勝、西口4勝。今年は果たしてどちらが勝利するのか︖大宮駅を舞台に、勝負の行方は綱のみが知る。大宮以外の方には本当にどうでも良い戦いながら、地元関係者は大真面目の熱きバトルをお見逃しなく!!

※大綱引きの引き手に関しまして、今回は一般募集をいたしません。







■スタンプを5つ重ねて捺して、絵を完成させよう!『大宮えきフェス 重ね捺しスタンプラリー』

前回大好評だった、重ね捺しスタンプラリーを今年も開催いたします。対象施設に設置されたスタンプを6つ集めると、大宮えきフェスオリジナルの絵が完成します。(Aエリア・Bエリア、絵柄違いの2コースございます。)

さらに、絵が完成したスタンプ台紙をゴール地点(駅たびコンシェルジュ大宮)へ持っていくと、鉄道グッズや各施設商品券などが当たるスクラッチ抽選に参加できます。昨年に引き続き賞品の中には、実際に使用されていた『線路』の輪切りなど、通常では手に入らない超レアアイテムも!!

※詳細は対象施設のポスター・チラシをご覧ください。※エキュート大宮のスタンプ取得には入場券が必要です。※スクラッチや台紙の数には限りがあります。あらかじめご了承ください。※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。※掲載されている画像・イラストはイメージです。









■「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU祭について」



JR東日本エリア内でもトップクラスの乗車数を誇るJR大宮駅は、交通の要衡として重要性が増しています。都市間競争が益々激しくなるなか、差別化を図り、駅と周辺大型商業施設が一体となって大宮のまち全体を盛り上げていこうというコラボレーション企画が、「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU(れんけつ)祭」です。



「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU祭」は、JR大宮駅、駅周辺大型商業施設、鉄道博物館、大宮アルディージャが力を合わせて大宮の街を盛り上げる合同イベントとして、2014年から始まりました。



そして今年はコロナ禍の状況を踏まえ、昨年に引き続き、感染拡大防止対策を実施したうえで第10回「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU祭」を開催する運びとなりました。



10回目となる今回は、前回大好評だった、JR大宮駅と周辺商業施設を巡って絵を完成させる『重ね捺しスタンプラリー』を実施いたします。大宮に長くお住まいの方はもちろん、通勤や通学で来訪される方なども気軽にご参加頂けるイベントとなっております。また、「大宮駅東口・西口対抗連結 大綱引き大会」や各施設の特性を生かしたイベント、特別催事を各所で同時開催し、大宮地区を盛り上げて参ります。



■「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU祭」概要

イベント名:「大宮えきフェス by 大宮駅RENKETSU祭」

開催期間:2023年10月9日(月・祝)~10月29日(日)

主 催:大宮駅RENKETSU祭実行委員会

参加施設:株式会社アルシェ、株式会社JR東日本クロスステーション エキュート大宮/エキュート大宮 ノース、

株式会社そごう・西武 そごう大宮店、株式会社高島屋 大宮店、鉄道博物館、

株式会社ハンズ 大宮店、JR東日本 大宮営業統括センター、

株式会社丸井 大宮マルイ、株式会社ルミネ 大宮店、

株式会社中央デパート 大宮門街EAST/WEST、大宮アルディージャ

協 力:さいたま市、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、FM NACK5



各事業所実施イベント 一覧

【本件に関するお問合せ】

<一般の方>

大宮駅RENKETSU祭実行委員会 事務局

Tel:048-647-0111

Fax:048-648-3423



