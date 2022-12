[株式会社LAND]

11月よりスタートした全国6都市7公演のYouplusワンマンライブツアー『無邪気な世界』。生バンドにて繰り広げられる圧倒的な世界観にリピーターが続出、ツアー中盤戦である大阪・東京はソールドアウトし再公演のリクエストが多い中遂に東阪追加公演が決定。2023年2月17日(金)大阪・梅田 Shangri-La、2月22日(水・祝前日)Shibuya Spotify O-WESTにてGrand Finalが行われる。本日、2022年12月16日(金) 20:00よりYouplus公式オンラインストアにて前売りチケット販売開始。またオリコンデイリーチャート9位を記録した2nd Single『無邪気』が『無邪気 e.p.』として2023年2月1日(水)にデジタル配信がスタート!

さらに勢いが加速するYouplusを見逃すな!







2023年2月17日(金)大阪・梅田 Shangri-La

Youplusワンマンライブツアー『無邪気な世界 ~Semi Final~ 』

開場 18:00 開演 19:00 チケット代 6,000円 *整理番号付

〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1丁目1−14



2023年2月22日(水・祝前日)Shibuya Spotify O-WEST

Youplusワンマンライブツアー『無邪気な世界 ~Grand Final~ 』

開場 18:00 開演 19:00 チケット代 6,000円 *整理番号付

〒150-0044 東京都渋谷区円山町2−3 2F



主催・企画 / 株式会社LAND

問い合わせ / info@schelm.jp

チケット販売 / https://youplus.shop





『無邪気 e.p.』2023年2月1日(水) 各DSPにてデジタル配信スタート。

1、無邪気 2、In your Dreams 3、5月の嘘 4、Beautiful World 5、てがみ with 巫まろ(METAMUSE)



<< Youplusプロフィール>>





元アンジュルムの中西香菜、元乃木坂46の川後陽菜、元モーニング娘。の尾形春水、林田真尋の4人が、それぞれのグループ活動を経て、「セカンドキャリア」というコンセプトのもと結成されたガールズグループ。

2021年9月3日に Youplus結成を記念するバースデーライブを開催。その年の12月22日に1st EP『TO THE NIGHT OF THE COSMIC EXPRESS』をリリースし、オリコンデイリーチャートで18位にランクイン。12月25日にKT Zepp Yokohamaで行われた初のワンマンライブでは、生バンドを率いた4人の圧倒的なパフォーマンスで会場を盛り上げた。

2022年1月にYouplusオフィシャルファンクラブ『Plusme』を開設し、2月には初となるFC限定ライブを開催。

4月13日に発売した1stシングル『Delight』では、オリコンデイリーチャート11位を記録した。

7月17日には、豆柴の大群との対バンライブ『豆プラス ‘’revenge’’ ~Youplus vs 豆柴の大群 2MAN LIVE ~』を恵比寿 the garden hallで行い、両グループのファンを大いに盛り上げ、大成功を収めた。



9月3日には、メンバーの林田真尋と川後陽菜がTOKYO GIRLS COLLECTION @さいたまスーパーアリーナに出演。オンラインを含め数百万人の観客から注目を集める。



11月23日発売の2ndシングル『無邪気』が、Youplus初となるオリコンデイリーチャート9位を獲得。Youplusの歴代記録を更新した。



11月から全国6年をまわる初のライブハウスツアー『無邪気な世界』を開催。大阪公演と東京公演が完売となり、Youplusにとって初めての全国ツアー、そして初の有歓声ライブは、新たな魅力を発揮する場となった。



■2021年12月より株式会社ミュゼプラチナムの“女性のさらなる活躍を応援したい”という想いから立ち上げられた新プロジェクトで初代アンバサダーに就任。



公式Youtubeでは、初のワンマンライブまでの密着ドキュメンタリーが公開されており、2022年9月からはYouplus×ミュゼアンバサダープログラムのアパレルプロデュースもスタートしている。



2021年12月14日に株式会社ブレインスリープのアンバサダーに就任。各メンバーのビジュアルと『銀河鉄道の夜に』のフレーズを使用した広告が、東京各所のバス停で掲載された。



■2022年4月には、メンバーの川後陽菜が地元九州で2つの冠番組をスタート。

FM 長崎『よなよな かわご』(毎週土曜日 21:00~21:30)

FM福岡『川後の夜中にどげんしたと?』(毎週日曜日22:00~22:30)



