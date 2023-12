[公益社団法人日本観光振興協会]

海外の専門家から最新の観光潮流を学び、先進的なデータ戦略の実践を知り、日本の観光分野のアカデミアを代表する学者とともにディスカッションする参加型セミナーです。



海外の実務家お二人を日本にお招きし、東京で、世界の動きを直接知ることができるとても貴重な機会となります。登壇者との交流会もご用意しております。ぜひご参加ください!

(※交流会以外はオンラインでの視聴も可能です)







主催:公益社団法人日本観光振興協会

日時:令和6年2月21日(水) 13:00~17:00

交流会 17:15~19:15

場所:コモレ四谷タワーコンファレンス

東京都新宿区四谷1-6-1コモレ四谷 四谷タワー3F

JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分

講師:



ポール・ウィメット氏

(NextFactor社 CEO)

2015年設立のMMGY NextFactor社CEO。1997年にlnterVISTAS Consulting Inc.社の共同設立者となり、アメリカ・カナダ・欧州にオフィスを持つ多国籍企業として75か国以上で20年にわたり事業を展開。戦略策定にも25年のキャリアをもち、40地域以上のマスタープラン策定を成し遂げている。







ジェニファー・チュン氏

(ハワイ州政府 State of Hawai‘i Director of Tourism Research)

ハワイ州政府State of Hawai‘i Department of Business, Economic Development & Tourism Director of Tourism Research。ハワイの観光戦略に関するトップクラスのエキスパート。観光データ分析では25年以上のキャリアを持ち、2014年からハワイ州観光局(HTA)に所属、2021年から現職。ハワイを代表するホテル・観光・不動産コンサルティング会社Hospitality Advisors LLCでも10年にわたりDirectorとして活躍。



清水 哲夫 氏

(東京都立大学 観光科学科教授)

博士(工学)(東京工業大学) 東京大学大学院 工学研究科准教授を経て現職。金沢大学先端観光科学研究所特任教授を兼務 研究分野は観光政策・計画学。(一社)日本観光研究学会理事 (公社)日本観光振興協会総合調査研究所所長、観光庁「観光統計の整備に関する検討会」委員、全国観光圏推進協議会 アドバイザー、(一財)アジア太平洋観光交流センターサステナブルツーリズム推進センター委員など、観光地域づくりと観光データサイエンスの融合を目指した活動を展開。



※講演の英語部分はすべて逐次通訳がつきます。



対象:行政、DMO、観光協会や地域の観光事業者・団体等、地域課題解決に興味のある方

※会場参加50名程度 応募者多数の場合、1組織1名での抽選 オンライン視聴300名

参加費:無料(開催地までの旅費等は各自ご負担ください)

※交流会は有料(5,000円)です。詳細は下記PDFをご参照ください。

なお交流会のみの参加はできません。

申込:下記URLからお申込みください。

1. 会場参加(2/2(金)締め切り。抽選の場合、2/9(金)に参加可否をご回答します)

https://forms.gle/tA9ERW4GjY91pTRx5

2. オンライン視聴(2/16(金)締め切り)

https://forms.gle/ffCq2f1t46BcXMoG9



◆詳細◆

https://www.nihon-kankou.or.jp/home/topics/1702970794/



【お問い合わせ先】

tiiki@nihon-kankou.or.jp

公益社団法人 日本観光振興協会 観光地域マネージメント担当



セミナに関する情報はこちらのPDFをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d59941-29-1044a7c6ce6557366e9fe351a524e78b.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-00:40)