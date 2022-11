[株式会社Homeport]

「ママだけが頑張らない」を合言葉に、自ら片づけられる人を育て”ごきげんな暮らし”へ導く株式会社Homeport(本社:東京・港区、以下 Homeport)は、「家庭力アッププロジェクト(R)」のアンバサダーとして、タレントの安田美沙子さんをお迎えしたことを発表いたします。



これに伴いHomeportでは、本日19時より、安田美沙子さんが笑顔で片付けられる人に成長していく過程をご覧いただけるYoutube動画を公開いたします。



Homeport Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Homeport_nishizakisachi











安田美沙子さんは現在、数多くの女性誌に起用される他、主婦・情報番組のコメンテーターも務めるなど、タレントとして幅広くご活躍されています。またSNS等では2児のママである日常も積極的に発信されており、特に母親である女性からの支持率が非常に高い方でいらっしゃいます。



一方で、健康食コーディネーターやランニングアドバイザーの資格を取得しフルマラソンに挑戦、自身のオリジナルブランド「FOUR O FIVE 」を設立するなど、タレント以外の活動にも活躍の幅を広げています。



この度、「片づけが苦手」と公言する安田美沙子さんが抱く想いにHomeportが深く共感しお片づけ講座への参加をお声がけしたところ、受講をした安田さんからも同様に共感をいただけたことから、今回のコラボレーションが実現いたしました。安田さんにはご自身の家のお片づけの様子や気持ちの変化を、アンバサダーとして発信していただきます。



Homeportは、安田さんのように仕事に育児に主婦業にと奮闘するママたちが少しでも楽に生活ができるよう、そして家族全員がご機嫌に過ごせることを目指しサポートをしています。 今後もそのための様々な発信を予定しておりますので、ぜひご期待ください。





■本日より公開!Youtube動画

以下の動画がHomeport Youtubeチャンネルにて19時より公開されます。



【安田美沙子×西崎彩智】片づけが苦手…40歳2児ママの新たな挑戦!お片づけのプロが徹底サポート!

https://youtu.be/eQBytVRSOL0





また、安田美沙子さん Youtube「安田美沙子です」では、日々のお片付けを自撮りした動画がご覧いただけます。(同じく19時公開)

https://www.youtube.com/c/yasuda_misako





■安田美沙子さんプロフィール





タレント(40 歳) 1982 年、京都府出身。2 男児の母。



20歳でミスマガジンに選ばれデビュー。

株式会社 four o five CEO 、日本の伝統技術とコラボレーションした

自身のブランド「FOUR O FIVE」のディレクターを務める。

また、食育インストラクター、健康食コーディネーター、ランニングアドバイザーの資格も取得、食育団体 Chefood に所属。

タレントの他にランナーとしても活動し、復興マラソンなどに参加。



著書『安田美沙子の Run から始まる笑顔な暮らし 美・食・走るーーー私のゆる楽しい日々の習慣』(小学館)も好評発売中。





安田美沙子さんSNSアカウント情報

Instagram:https://www.instagram.com/yasuda_misako/

Youtube:https://www.youtube.com/c/yasuda_misako

Twitter:https://twitter.com/misako421





■「家庭力アッププロジェクト(R)」とは?

西崎彩智が自らの経験と学びから作り上げた、心理学を取り入れたオリジナルの片づけメソッド。

45 日間で家を丸ごと1軒片づけ、リバウンドすることなく片づけの習慣化が身につく講座。

片づけられない人の心理と行動パターンに着目し、受講者が自らの状態を知り、本来ありたい姿を描き、行動変容に導く。2018年のスタートから、累計受講者数1500名以上。

長年の片づけられない悩みから解放された受講生は、自信を取り戻し、人生を豊かに変化させていく。

「くつろげる家になった」「家族が協力的になった」「自分の時間が増えた」等、感激の声が修了生から寄せられる。また、「子供の成績が飛躍的にアップした」「仕事の効率が上がりキャリアアップできた」「職場でのコミュニケーションが円滑になった」「年収が 150 万もアップした」など、家庭内だけでなく社会とのつながりも強化されていくのがこのプロジェクトの大きな特徴。





Homeportはこれからも、すべての家族が「毎日笑顔で、毎日"ごきげんな暮らし"」を送れるようなサービスを皆さまにお届けしてまいります。





Homeport 会社概要

会社名:株式会社Homeport

所在地:東京都港区芝大門1丁目1-23 Axon HAMAMATSUCHO 201

代表者:西崎 彩智

設立:2019年

URL:https://nishizakisachi.com/

事業内容:家庭力アッププロジェクト(R)️をベースにした研修・コンサルタント



