該当商品ご購入の方にスーツケースカバーをプレゼント



心トキメク旅を提案するトラベルブランド「Aww(アウ)」は、2023年10月7日(土)~11月12日(日)までの期間、初めての旅を応援する『My First Travelキャンペーン』を開催しています。







いつも以上に友達とはしゃいで楽しかった修学旅行。

お腹いっぱい美味しいものを食べた家族旅行。

緊張とワクワクでよく眠れなかった一人旅。

初めての旅で出会うトキメキは特別で、自分の世界を広げてくれる。



皆さんのこれからの旅が彩りのある、素敵な旅になりますように。

そんな想いを込めて、まっさらな白いキャンバスのようなWHITEのキャリーで

その一歩を踏み出すトラベラーを応援します。



My First Travel キャンペーン概要

10月7日(土)~11月12日(日)の期間中に、ホワイトの機内持ち込みサイズ、もしくはホワイトの6-7日用のスーツケースを購入された方に、数量限定でスーツケースカバー(ミントグリーン)をプレゼントします。

※フロントオープンタイプはキャンペーン対象外です。

※スーツケースカバーは数量限定となります。



真っ白でころんとしたボディがどんなファッションにも合わせやすいホワイトは、ブランド創業当初から一番人気のスーツケースですが、“汚れが目立ちそう”という声をいただくことも。長距離移動の際はカバーをつけることで、心配なく存分に旅を楽しむことができます。



公式サイトの特設ページでは、旅に魅了されたインフルエンサーがはじめて旅に出た時の気持ちや思い出、そして初めての旅にぴったりの旅先をご紹介しています。

キャンペーン特設ページ:https://onl.la/8y7yid9



Aww(アウ)について

2020年に誕生した、まだ見ぬ自分自身に出会う心トキメク旅を提案するD2Cトラベルブランド。スーツケースをはじめとするこだわり抜いたトラベル商品の提供を通じて、既存の枠に囚われない「旅」を中心にした新しいライフスタイルを提供します。「Aww」というブランド名は、旅の途中で出会う美しい景色や体験に触れたとき、心が動かされる瞬間の感情を表現する英語の感嘆詞(スラング)が由来です。サステナブルな旅をサポートする活動の一環として、不要となったスーツケースを回収して再利用に役立てる『Aww Recycle Program』を実施しています。

公式サイト:https://aww-travel.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/awwtravel_official/



「Awwコミュニティ」で旅情報を発信中!

Awwコミュニティでは、Instagramをベースに、世界中に住む旅好きの方たちによるツウでリアルな旅情報をお届けしています。

今後、コミュニティメンバー限定のイベント等も実施予定です。

AwwコミュニティInstagramアカウント:https://www.instagram.com/awwtravel_community/



