越境型クリエイティブ集団「Konel(コネル)」は、その地域の気候(天候/気温/風速/風向)と連動して表情を変えるライティング・インスタレーション作品「WEATHER TWIN」を開発しました。2023年8月より、多拠点展開の受付を開始します。



「WEATHER TWIN」は、大型建築に適用できるようデザインされており、第1弾として福井県のおおい町に2022年7月にオープンした複合商業施設「SEE SEA PARK」に、2023年4月より常設展示としてインストールされました。おおい町のその日の天候と連動したインスタレーションとして毎日表情を変えながら点灯しています。



Konelでは2023年8月より「WEATHER TWIN」の多拠点展開を受け付けます。本作品はグローバルなデータを活用した仕組みとなっているため、国内外で多拠点展開が可能です。地域へのインストールに関心を持たれましたら、お問合せください。(見学のコーディネートも可能です)





「WEATHER TWIN」詳細 : https://konel.jp/works/weather-twin/

お問い合わせ先/mail : info@konel.jp







WEATHER TWIN コンセプト



さも昔のようで、あたらしい光。



遥か昔、福井県おおい町は塩の生産地でした。

製塩の炎が明るく灯り、地域を照らしていたようです。



火祭り「大火勢(おおかせ)」が現代まで続くように、人々はその炎の「光」を共有し、生活していたのではないでしょうか。



昔のように人と地域が一体化し、地域固有の灯りを皆で共有することを目指して、光のシンボル「WEATHER TWIN」は生まれました。



地域の気象データとリアルタイムに紐付き、様々な色・速度・リズムで建物を照らします。まるで自然の様に、いつ見ても異なる表情の光を味わうことができます。



WEATHER TWIN ムービー: https://youtu.be/koT_wE0iaHA



WEATHER TWIN 詳細





「WEATHER TWIN」は、その場所の気候(天候/気温/風速/風向)と連動して灯りを変化させるライティングインスタレーションです。

特定の地点の座標を入力することで、ピンポイントに気象情報を取得し、光の演出へ反映します。





光の演出に使用するデータ

・気温(演出の配色)

・風速(演出の移動スピード)

・風向(演出の移動方向)

・天気(演出の明滅パターン)

以上4つのデータを用いて光の表現を生み出します。













光の演出バリエーション

その地点の気候との連動のほか、「WEATHER TWIN」は「通常モード」「イベントモード」「ハザードモード」の3つのモードで演出の制御が可能です。



■通常モード…

その座標地点の気象情報によって照明演出が変化します。

気象情報をリアルタイムに取得し、光の演出に反映されます。



■イベントモード…

イベントに合わせて指定の演出を設定することが可能です。

「さくらモード」「大火勢モード」「クリスマスモード」などの他、テーマに応じた演出の制御を実現します。



■ハザードモード…

災害時に赤く点灯するモード。

地域住民にハザードモードの存在を共有しておくことで、アラートとして機能します。



光のインスタレーションについて







Konel クリエイティブディレクター 宮田 大 コメント

はるか昔から炎の光を共有してきたこの町に、新しくシンボルとなる光のインスタレーションをデザインできたことを、とても嬉しく思っています。おおい町の気象データと紐づくことで、この地域で暮らす方々にとって、より身近なシンボルになってくれるのではと考えました。自然のように、いつ見ても異なる表情の色・動き・リズムを、ぜひ味わってみてください。



SEE SEA PARK 事務局長 時岡 良太 コメント

福井県おおい町のSEE SEA PARK。「みんなでつくる公園」をテーマにしたこの施設には、カフェやアウトドアショップをはじめとしたテナントに加え、地域で新しくビジネスを始める方を対象としたチャレンジショップやシェアオフィス、コワーキングスペースなどが入居し、新しいチャレンジを応援する施設して令和4年7月にオープンしました。

今回、この施設に新たに「WEATHER TWIN」と名付けられたライティングデザインが設置されました。

その日その瞬間の季節や気候、気温などをもとに変化していくライティングは、時に煌びやかに、また時に妖艶に施設を彩ります。

変化するライティングは新しいチャレンジの拠点として常に挑戦を続ける施設のコンセプトとも合致し、施設のシンボル、アイキャッチとして施設を照らし出します。



リライトおおい株式会社 代表取締役 村松 弘康 コメント(SEE SEA PARK 指定管理者)

夜、近くを走る幹線道路から施設を望む時、あたかも施設そのものが生命を宿し、夜空に浮かび上がるような印象を与える。時とともに移り変わるライティングは、ゆっくりと、しかし確実にうつろい、観る者を惹きつける。

時に清流が流れる小川のように、また時に荒れる海のように、止まることなく変わり続けるその灯りは、この先長きに渡って地域を照らすシンボルとして愛されるのではなかろうか。



WEATHER TWIN インスタレーション 交通アクセス





常設会場:複合商業施設 SEE SEA PARK

公式サイト: https://see-sea.co.jp/

〒919-2107 福井県大飯郡おおい町成海1-8-5 10:00~22:00(定休日:水曜日)

TEL 0770-77-4489





Konelについて







Konel(コネル)は「妄想と具現」をテーマに、30職種を超えるクリエイター/アーティストが集まるコレクティブ。スキルの越境をカルチャーとし、ブランドデザイン・研究開発・アート制作を越境してプロジェクトを推進しています。日本橋・金沢・下北沢の拠点を中心に、多様な人種が混ざり合いながら、未来体験の実装を続けています。主な作品に、脳波買取センター《BWTC》(2022)、パナソニックの共同研究開発組織「Aug Lab」にて共作した《ゆらぎかべ - TOU》(KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展)や、フードテック・プロジェクト OPEN MEALS(オープンミールズ)と共作した《サイバー和菓子》(Media Ambition Tokyo 2020)など。



Konel Inc.

Official Site:https://konel.jp/

Instagram : https://instagram.com/hellokonel

YouTube : https://www.youtube.com/@hello_konel

Contact:info@konel.jp



代表者:出村 光世

住所:東京都中央区日本橋横山町6-14 日本橋地下実験場

設立:2011年10月

資本金:950万円



導入検討に関する問い合わせ先





本作品の導入に関するご相談・コラボレーション・取材に関するお問い合わせは、こちらのアドレスまで。見学のコーディネートも可能です。



info@konel.jp



