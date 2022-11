[オークリー]

初登場のキャンペーンを11月上旬より全国で展開



スポーツ&ライフスタイルブランドのオークリーは、新しいブランドアンバサダーとして俳優の山崎賢人氏を起用しました。これまでに世界中のトップアスリートとパートナーシップを締結しているオークリーにとって、日本初のライフスタイルアンバサダーとなります。







山崎賢人氏は、映画・ドラマを中心に今日本でもっとも活躍する俳優の一人に挙げられます。#BEWHOYOUARE(自分らしく)をブランドメッセージとして、世界中でアスリートの自分らしさを尊重してきたオークリーは、今回、山崎氏のトレーニングに日常的に取り組む熱意とライフスタイル、演技に対する情熱に共感し、アンバサダーとして起用を決定しました。





ブランドアンバサダー就任について、山崎賢人氏は次のようにコメントしています。「歴史あるオークリーのアンバサダーに俳優として初めて起用していただいて、純粋にうれしいです。自分も体を動かすことやスポーツをやってきたので、アスリートの皆さんオークリーのサングラスをかけているイメージはずっと持っていました。」

自身が初めてキャンペーンに登場する2022年秋冬トレーニングコレクションについて山崎氏は「動きやすく素材も気持ち良くて、速乾性がストレッチ性もあるものを選んで今トレーニングなどでとても活用させてもらっています。全身着てやっていて、めちゃめちゃ調子がいいです。」と語っています。







山崎賢人氏が登場するオークリー2022秋冬トレーニングコレクションのキャンペーンは、全国のオークリーストア(直営店)、オークリー公式オンラインストア、およびオークリー取扱店舗にて展開されます。11月5日~10日の期間、山崎氏のビジュアルがブランド旗艦店であるオークリーストア 渋谷店をテイクオーバーし、店頭ウィンドウをはじめ、LEDスクリーンや店内を飾ります。さらに、オークリーのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、2種類のキャンペーン動画に加え、撮影の様子や山崎氏のインタビューを収録したメイキング動画が11月5日より公開されます。



キャンペーン動画

・ FOCUS ON YOUR PASSION/未来の自分に追いつけ。(https://youtu.be/qEkoUbubN4k)



・ STYLE MATTERS/自分の為に、かっこよく生きる。(https://youtu.be/EBAlvFooSL8)



メイキング動画(https://youtu.be/8djqKqdFXYw)







Kento Yamazaki in Oakley Training Collection

https://www.oakley.com/ja-jp/lp/mens-training/ (サイト公開は11月7日~)





<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley)は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドの 1 つです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線保護を特徴とする、オークリーの誇るHigh Definition Optics(R)のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付きアイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウエアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けたメンズとレディスの製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。

https://www.oakley.com/ja-jp/

https://www.instagram.com/oakleyjapan/

https://twitter.com/oakleyjapan/

https://www.facebook.com/oakleyasia/



Oakley(R)および Prizm™は、Oakley, Inc.の商標です。

(C) 2022 Oakley, Inc. All rights reserved.



