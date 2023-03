[一般社団法人ラブフォーニッポン]

2011年3月11日東日本大震災を受けて立ち上げた一般社団法人LOVE FOR NIPPON (代表:CANDLE JUNE、所在地:東京都渋谷区、以下:LFN)が主催で開催する復興支援イベント「SONG OF THE EARTH(ソング オブ ジ アース:以下、SOTE 311/ソテサンイチイチ)」の期間中の2023年3月10日(金)、11日(土)17:30~20:00 (※ 10 日のみ 17:00 から点灯式)にて、「ただいま、おかえり 双葉町キャンドルナイト」を実施いたします。









本企画は、日本キャンドル協会と双葉町との共催となります。また一般社団法人ふたばプロジェクトに協力いただき、事前にキャンドルメッセージを募集します。

双葉町に帰町された方々の想いや、双葉町に心よせるみなさんのメッセージを、CANDLE JUNEオリジナルキャンドルと、日本キャンドル協会が全国から集めたメッセージキャンドルとともに2日間灯されます。

※当日もメッセージ募集を行います。



また3月10日(金)には、Jヴィレッジホールにて開催されるSOTEシンポジウムに参加いただいているFacebook Japan株式会社の代表や、株式会社LIFULLの代表など多数の企業代表たち20名ほどが点灯式に参加予定です。

2022年8月30日「おかえりプロジェクト」で設置された扉のモニュメント「希望のとびら」も設置される予定です。311から12年目ということだけではなく、今年から双葉町復興アクションがスタートする元年として多くの方々に関心を持っていただけたらと願っています。

当日のキャンドルは、アーティストでLFN代表のCANDLE JUNEが灯します。



ただいま、おかえり 双葉町キャンドルナイト概要



名 称 :ただいま、おかえり 双葉町キャンドルナイト

日 時 :2023年3月10日(金)、11日(土)17:30~20:00 (※ 10 日のみ 17:00 から点灯式)

会 場 :JR双葉駅 駅前広場

入場料 :無料

共 催 :一般社団法人LOVE FOR NIPPON / 一般社団法人日本キャンドル協会 / 双葉町

協 力 :一般社団法人ふたばプロジェクト / カメヤマローソク

内 容 :両日ともに双葉駅前にてキャンドルナイト開催

点灯式:

CANDLE JUNE 挨拶

日本キャンドル協会代表 挨拶

ふたばプロジェクト代表 挨拶

伊澤町長 挨拶

メッセージキャンドル点灯







日本キャンドル協会(JCA)概要







日本国内(アジア含む)に約6,000名の会員を輩出する国内最大のキャンドル協会。ハンドメイドキャンドルの資格スクール事業をはじめ、キャンドルに関する正しい知識の普及啓発および、キャンドルライフを広めるための活動をしています。また、「燭育」(しょくいく)として歴史や安心安全な使い方、キャンドルの色々な楽しみ方を学べるプログラムを実施。2021年からキャンドル制作者日本一を決定する「ジャパンキャンドルアーティストアワード」(JCAA)を東京タワーで開催しています。

・ウェブサイト: https://japan-candle.org/



LOVE FOR NIPPON概要







2011年東日本大震災を受け、東京で発足した支援団体。物資提供や炊き出しからスタートし、常に被災された方々に寄り添うように仮設住宅や復興住宅などで様々な支援内容を提供します。毎月11日には福島県内各地でイベントを開催。その集大成として、3月11日には音楽や食、福島の子供達の夢を描いた大凧あげやキャンドルナイトで構成される復興支援イベントSONG OF THE EARTHを開催。震災から10年目を機に、環境省とともにシンポジウムをスタート。

これからも、LFNは「悲しみから喜びへ」をテーマに、緊急支援から心のケア、そして様々な企業とともに復興活動を続ける。

・団体名:一般社団法人LOVE FOR NIPPON(ラブフォーニッポン)

・代表:CANDLE JUNE(キャンドル ジュン)

・設立日:2011年 3月14日 任意団体LOVE FOR NIPPON発足、2011年6月 一般社団法人に改組

・所在地:〒151-0066 東京都渋谷区西原3-32-5#16

・活動内容:様々な災害時においての被災者支援

・ウェブサイト:https://lovefornippon.com/



