［ベンチャー型事業承継］

地方大会の一般観覧受付中！





中小企業庁が開催する第3回「アトツギ甲子園」で、全国の中小企業の承継予定者192名のエントリー者の中から、2月3日(金)「福岡」/2月10日(金)「大阪」/2月17日(金)「東京」にて開催する第3回「アトツギ甲子園」地方大会出場者各15名を決定しました。



地方大会では、出場者たちが事業プランに関する4分間のプレゼンテーションを実施。地方大会の審査委員３名が新規性、実現可能性、社会性、承継予定の会社の経営資源を活用できているか、熱量・ストーリーの5点の観点で審査します。



報道関係者の皆様におかれましては、地方大会当日の取材はもちろん、地元の方々に地方大会に関心を持って観覧にも来場いただけるよう、記事やニュースなどでのご紹介をどうぞよろしくお願いいたします。



≪アトツギ甲子園とは≫

全国の中小企業の後継者が、家業の経営資源を活かした新規事業アイデアのプレゼンテーションで日本一を決めるピッチイベントです。実際に実現されている事業だけでなく、アイデアだけの段階でもエントリー可能となります。今年度より西日本ブロック・中日本ブロック・東日本ブロックの3地域にて地方大会を実施いたします。最優秀者には中小企業長官賞が授与されるほか、ファイナリストおよび準ファイナリスト（※）には、ピッチイベントで発表した新規事業アイデアの事業化に向けて販路開拓等に取り組む際に、上限200万円・補助率2/3を補助する持続化補助金（後継者支援枠）への申請が可能になるほか、ものづくり補助金の審査における優遇措置を予定しています。



※準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と認められた者で後日公表予定。





１.第3回「アトツギ甲子園」地方大会進出者一覧（順不同）



■西日本ブロック大会進出者

後継ぎ農家が自らつくる、農業者の事業成長と組織化を支援する生産販売管理システム

有限会社村岡オーガニック 農業・林業 | 村岡 佑基(鳥取県)

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1042/

https://muraokaorganic.com/



無縫製オーダーニットでアパレル業界をDXする

株式会社ドゥ・フォワイエ 小売業 | 高田 健太（岡山県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1176/

https://deuxfoyer.com



膜材で作る天井で人を守り、生活を豊かにする。

株式会社マクライフ 建設業 | 牛垣 希彩（岡山県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1163/

https://maklife.jp/



治安を可視化するウェブサービス「治安Easy」

株式会社中特ホールディングス サービス業(他に分類されないもの) | 吉本 龍太郎（山口県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1182/

https://www.chutoku-g.co.jp/



生分解性で自然に優しい釣りを目指す！老舗ウキ屋が生分解性素材に挑戦

株式会社まるきん 製造業, 小売業 | 金子 太郎（佐賀県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1199/

https://www.kz-kizakura.com/



車海老で天草活性化！父の夢を私の夢につなぐ、宿プロジェクト

有限会社幸福堂 漁業 | 山崎 優美子(熊本県)

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1031/

https://www.koufukudo.co.jp/



「竹の、箸だけ」しか使わせないカフェを併設。使い心地と生産背景を伝えるファクトリーショップ「拝啓」を新設します。

株式会社ヤマチク 製造業 | 山崎 彰悟（熊本県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1065/

https://www.hashi.co.jp



介護施設向け発芽酵素玄米事業で関わる人のQOL（生活の質）の向上を。

ほっとコミュニケーション株式会社 製造業 | 豊田 将大(大分県)

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-945/

https://kasugaya.shop/



カタチを変えて、野菜の世界を広げたい

株式会社村ネットワーク 製造業 | 應和 春香(大分県)

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1004/

https://muranetwork.com/



脱炭素×森の未来創り『みんなの森プロジェクト』

田島山業株式会社 農業・林業 | 田島 大輔(大分県)

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-893/

https://tajimaforest.co.jp/



【林学博士が挑む、全国初の試み！！】植生調査から植樹までの森づくり、誰もが参加できる“新しい里山シェア”のカタチ

株式会社グリーンエルム 農業・林業, 卸売業 | 西野 文貴(大分県)

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1011/

http://www.greenelm.co.jp



人の目に代わるAIカメラとエンタメで安心安全な国へ

株式会社アシストユウ サービス業(他に分類されないもの) | 小幡 祐己（宮崎県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1168/

https://assistyou-m.com/



百年育てた木を百年使う 百年木材事業

株式会社グロースリング 農業・林業, 小売業 | 林 紗由美（宮崎県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1197/

https://100wood.growthring.co.jp



新時代の幕開けへ「朝の弁当作りが変わる！？【盛付不要おかず定期便】

明和食品株式会社 製造業 | 川邊 篤史(鹿児島県)

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1013/

https://www.meiwa-shokuhin.jp/



障害者の可能性を切り拓く、タレントマネジメントシステム

社会福祉法人落穂会(第二創業予定) 医療・福祉 | 水流 大樹（鹿児島県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1056/

https://www.asahigaokagakuen.jp/



■中日本ブロック大会進出者

石と石工の価値、世界への提供

有限会社稲垣石材店 製造業 | 稲垣 遼太（愛知県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1000/

https://www.stone-world.co.jp/



「工場の困ったイマを解決する」技術を出品する製造業のフリマサイトASNAROアスナロ

株式会社丸菱製作所 製造業 | 戸松 裕登（愛知県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1161/

https://www.marubishi-co-ltd.com



捨てられる木に新たな命を吹き込み、地域の大工さんへ「tsunagu」

株式会社ダイマル 小売業 | 西塚 卓郎（三重県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-951/



酒造り技術×発酵食！リーンなパン＆シャンパン風などで挑む酒蔵ならではの新生活提案

伊藤酒造株式会社 製造業 | 伊藤 里華（三重県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1215/

http://www.suzukasanroku.com



京都からカードゲームの未来を変える

株式会社三木盛進堂 卸売業, 小売業 | 三木 幸太郎（京都府）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1002/

https://www.miki-inc.co.jp



【届かなかったユーザーの声を作り手に届ける】タンスに眠っている想い出の着物や帯から作る、和装バッグのオンラインセミオーダーサービス

株式会社巽クレアティフ 製造業 | 高柳 実（大阪府）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-911/

https://tatsumi-connect.jp/



刺繍×ものづくり

有限会社ビートテック 製造業, 小売業 | 濱田 凌（大阪府）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-943/



物質回収事業 Fの循環

株式会社興徳クリーナー サービス業(他に分類されないもの) | 片渕 一真（大阪府）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-965/

https://www.kotoku-g.co.jp/



? ≧ 30 とは？

株式会社キンダイ 製造業 | 寺内 亮（大阪府）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-897/

https://www.kindaiweb.co.jp



古くて新しい「冷間鍛造」技術を活かした解凍プレート

株式会社ミナミダ 製造業 | 南田 剛志（大阪府）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1009/

https://minamida.co.jp/



Nakao HACCP Support事業

中尾食品工業株式会社 製造業 | 中尾 友彦（大阪府）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1159/

https://nakaoshokuhin.co.jp/



テニスというカルチャー広げて、テニスに関わるすべての人をアツくする「オシテニ」

株式会社日東社 ノアインドアステージ株式会社

製造業, サービス業(他に分類されないもの) | 大西 潤（兵庫県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-899/

https://noahis.com/



無酸素空間クローゼット「OKINI～オキニイリ～」

有限会社ワシクリーニング 生活関連サービス業・娯楽業 | 鷲 達也（兵庫県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1180/

https://www.washicleaning.com/



森と暮らしを繋ぐ工務店／設計士サポートシステム

森庄銘木産業株式会社 農業・林業, 製造業 | 森本 達郎（奈良県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-986/

https://www.yamanaramorisho.com/



日本の縫製業を次世代につなぐ【MY HOME ATELIER】

株式会社ヴァレイ 製造業 | 谷 英希（奈良県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-905/

http://www.valleymode.com



■東日本ブロック大会進出者



「ワインが美味しい」で心ひろげる時間を

株式会社きたがわ 小売業 | 北川 佳祐（北海道）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1122/

https://kita-gawa.jp/



かっこいい大人と出会おう、職業体験ツアー

株式会社弘前ドライクリーニング工場 生活関連サービス業・娯楽業 | 久保 栄一郎（青森県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-909/

https://www.hirosakidry.co.jp/



あなたの発想を形にする鋳物オーダーメイドサービス

有限会社 武藤工芸鋳物 製造業 | 武藤 元貴（秋田県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1075/

http://www.muto-cm.ftw.jp/



毛針ちゃんの冒険

中居釣具店 製造業, 小売業 | 山田 希望（秋田県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1101/

https://nakaitsuriguten.com/



世界を攻めて地元を守る

株式会社常陸風月堂 製造業 | 藤田 浩一（茨城県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-976/

https://www.fugetsudo.net



しっくい工事

日本プラスター株式会社 製造業 | 奥山 謙太郎（栃木県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-970/

https://www.plastesia.com/



声のチカラで会社を元気に！新時代のヘルスケア・声磨き健康経営事業

株式会社ボイスクリエーションシュクル 生活関連サービス業・娯楽業, 教育・学習支援業 | 佐藤 直（埼玉県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-954/

https://vcsucre.com/



タイ発「自分達の強みがそのまま新事業に」～製造業者が作ったデジタルカイゼンツール

株式会社ノムラ化成 製造業 | 野村 亮太（埼玉県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1209/

http://www.nomura-kasei.co.jp/



JAPAN生シェイク祭り -日本酪農を世界へ発信-

株式会社須藤牧場 農業・林業 | 須藤 健太（千葉県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-882/

https://www.sudo-farm.com/



さいたまサイクルシティプロジェクト

株式会社東商会 卸売業 | 寺井 剛（東京都）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1023/

http://www.eastwood.co.jp/



身体の状態に関わらず「本当の可能性」にアクセスできる社会へ

テクノツール株式会社 医療・福祉 | 島田 真太郎（東京都）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1055/

https://ttools.co.jp/



カスタム遊具を駆使した3歳以下の運動教室“バルシューレランド”

オオニシ体育株式会社 製造業 | 渡邊 駿介（東京都）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1211/

https://oonishi-t.jp/



三浦市のフードロスをゼロに～サステナブル食品加工を～

家飲み横丁 製造業 | 荏原 秀彰（神奈川県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1178/

https://ienomi.buyshop.jp/



ミニマル・ロスレスなCFRPで、国内ものづくり産業の魅力を最大化する。

株式会社羽生田鉄工所 製造業 | 羽生田 大陸（長野県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1205/

http://www.hanyuda.co.jp/



愛犬と寛ぐ上質なお宿を目指して

株式会社小松屋 宿泊業・飲食業 | 望月 敬太（静岡県）

https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-1017/

https://hachinobo.com/



2.地方ブロック大会の審査について

地方ブロック大会では、ファイナリストたちが事業プランに関する4分間のプレゼンテーションを実施。ファイナル審査委員5名が新規性、実現可能性、社会性、承継予定の会社の経営資源を活用できているか、熱量・ストーリーの5点の観点で審査を致します。



＜審査委員＞

◆「西日本ブロック」大会

・ことでんグループ 代表 真鍋 康正 氏

・株式会社ドーガン・ベータ 取締役パートナー 渡辺 麗斗 氏

・嘉穂無線ホールディングス株式会社 代表取締役社長 柳瀬 隆志 氏



◆「中日本ブロック」大会

・株式会社スマートバリュー 取締役兼代表執行役社長渋谷 順 氏

・株式会社i-plug 代表取締役CEO 中野 智哉 氏

・株式会社やろまい 代表取締役 秋元 祥治 氏



◆「東日本ブロック」大会

・株式会社木村屋總本店 代表取締役社長 木村 光伯 氏

・eiicon company 代表/founder 中村 亜由子 氏

・静岡県立大学経営情報学部 教授 落合 康裕 氏



3.一般観覧の申し込みについて



現地の観覧及びオンライン配信での一般観覧を「アトツギ甲子園ＷＥＢサイト」（https://atotsugi-koshien.go.jp/）からお申込みいただけます。



地元や業界の未来を背負って、後継者が実現したいビジネスを語る雄姿を、ぜひ地域の金融機関や支援機関、取引先の方々に現地やオンラインで見届けていただきたく、観覧募集についても貴メディアで広報のご協力をいただけますよう、お願いいたします。





＜本件に関するお問い合わせ＞

第3回「アトツギ甲子園」運営事務局

TEL：03-6899-3413

受付時間：9:00～17:00(土日祝日を除く)

MAIL：info@atotsugi-koshien.go.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/20-16:16）