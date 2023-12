[株式会社TSTエンタテイメント]

4日間連続で異なるジャンルの注目イベントを開催!豪華景品があたるZEROTOKYO宝くじキャンペーンも連日実施!





世界有数の繁華街である新宿歌舞伎町に2023年4月にオープンしたナイトエンターテインメントの発信拠点「ZEROTOKYO(以下、「本施設」)」。地下2階~地下4階の3フロア5エリアで構成される国内最大級のナイトエンターテインメント施設であり、日本のナイトエンターテインメントシーンのさらなる活性化に貢献すべく、開業以降、国内のみならず海外アーティストの招聘も積極的に行っています。

今般、2023年12月28日(木)~12月31日(日)の期間、本施設で「ZEROTOKYO COUNT DOWN WEEK 2023→2024」(以下、「本施策」)の実施が決定しました。期間中は4日間連続で異なるジャンルの注目イベントが開催されるほか、豪華景品が当たるZEROTOKYO宝くじキャンペーンも連日開催します。

詳細は、次頁以降をご参照ください。



2023年12月28日(木)~31日(日)イベント概要







■12月28日(木)「IN VISIBLE」 GENRE:HOUSE / TECHNO

■12月29日(金)「ALIVE IN TOKYO presents W&W」 GENRE:EDM

■12月30日(土)「Y.O.L.O-5th Anniversary-」 GENRE:HIPHOP

■12月31日(日)「ZEROTOKYO NEW YEAR EVE PARTY2023→2024」GENRE:HOUSE / TECHNO





12月28日(木)IN VISIBLE









ZEROTOKYOの圧倒的没入空間で音と映像と照明を究極までシンクロナイズさせ、全感覚を拡張させる

イベント「IN VISIBLE」が、大沢伸一とCOSMIC LABのタッグによりスタート!

記念すべき初回は、ShinichiOsawa x COSMIC LAB 、どんぐりず x Kezzardrixの二組によるこの日限りのオーディオヴィジュアル・ショウケースが実現!

可視と不可視の世界が交わる究極のA/Vパーティの

幕開けを見逃すな!



日時:2023.12.28(木) OPEN 21:00

HP:https://zerotokyo.jp/event/in-visible1228/

料金:一般…¥3,500 前売…¥3,000-

TICKET:https://zerotokyo.zaiko.io/e/IN-VISIBLE1228

出演者:Shinichi Osawa × COSMIC LAB どんぐりず × Kezzardrix and more…



12月29日(金)ALIVE IN TOKYO presents W&W









DJ MAGランキング世界16位! 過去の来日公演は常に満員御礼で、EDM初期から現在に至るまで常に特大ヒット曲を連発し続け、絶大的な人気を誇るオランダ出身のスーパースターデュオW&Wの来日公演が決定!

5月のEric Prydz、10月のNicky RomeoとZEROTOKYOのレコード記録を立て続けに更新してきたALIVE IN TOKYOが魅せるモンスターパーティーシリーズが2023年を締めくくる!



日時:2023.12.29(金) OPEN 22:00

HP: https://zerotokyo.jp/event/alive-in-tokyo-presents-ww1229/

料金:一般…¥8,000 前売…¥6,800

ゴールドスタンディング…¥15,000 プレミアムスタンディング…¥50,000

TICKET:https://ticket.rakuten.co.jp/music/dance/RTI1AAB/

出演者:W&W (Rave culture / NED) Steven Wright (Insomniac / US) and more…



12月30日(土)Y.O.L.O-5th Anniversary-









2018年から始まり10代、20代から大きな支持を受けているHIPHOPのユースカルチャーイベント「Y.O.L.O」

2023年Spotify O-EAST、ZERO TOKYOでの開催は両日ともに完売公演となり大盛況に終えシーンから注目を集めている。

Y.O.L.O 開催5周年を記念しアニバーサリーとして開催する今回は、JP THE WAVYと DADAをヘッドライナーに、一夜限りの豪華ラインナップが集結。盛大な盛り上がりと共に2023年を締め括る!



日時:2023.12.30(土) OPEN 21:00

HP:https://zerotokyo.jp/event/y-o-l-o-5th-anniversary1230/

料金:一般…¥3,500 前売…¥3,000-

TICKET:https://zerotokyo.zaiko.io/e/y-o-l-o-5th-anniversary1230

出演者:JP THE WAVY / DADA / DJ CHARI / MARZY / DJ KANJI / DJ NORIO / FOOLISHMAN / DJ HAZUKI and more…

12月31日(日)ZEROTOKYO NEW YEAR EVE PARTY 2023→2024









過去の来日イベントは軒並み即完売!宇多田ヒカルの最新アルバムへプロデューサーとして参加し大きな話題を集めたUKダンス・ミュージック・シーンの重要人物Floating PointsがZEROTOKYO初となるカウントダウンパーティーに登場!

さらに、英BBC Radio 1のレジデンシーも務めるなど、いま最も注目すべきフィメールDJ Paula Tapeに加え、国内からはLicaxxxやFrankie $など注目のDJが多数集結!大いなる興奮と熱狂に包まれ、素晴らしい年の幕開けとなること間違いなし!

日時:2023.12.31(日) OPEN 21:00

HP:https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-new-year-eve-party-2023/

料金:一般…¥5,000 前売…¥4,500- 当日3時以降…¥3,000

TICKET:https://zerotokyo.zaiko.io/e/ZEROTOKYONEWYEAREVEPARTY1231

出演者:Floating Points / Paula Tape / Licaxxx / Frankie $ and more…



ZEROTOKYO宝くじキャンペーン









ZEROTOKYO COUNTDOWN WEEKの期間中は、ZEROTOKYO 宝くじ キャンペーンを毎日開催!年間パスポートをはじめ豪華景品が毎日当たるチャンス!2023年最後の運を、ZEROTOKYOで使い果たせ!

【開催概要】

・対象期間:2023.12.28(木)~31(日)

・宝くじ配布条件:LINEの友達登録画面提示

・当選発表:各日イベント中、午前2:00





・景品一覧 (数量はイベント1日あたり)



ハズレ賞:1杯ドリンク無料

※景品の引換はイベント当日に限ります。

※配布枚数には限りがございます。無くなり次第終了となります。

ウェルカムスパークリング プレゼントキャンペーン







期間中、先着100名様限定で、ウェルカムドリンクとして、フレッシュな香りと味わいが特長のプレミアムスパークリングワイン、シャンドン ブリュットを1杯プレゼント!



対象期間:12月28日(木)~12月31日(日)

条件:先着100名様

プレゼント内容:シャンドン ブリュット 1杯

※プレゼントはなくなり次第終了となります。※お一人様1杯までとなります。



ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT





Instagram:zerotokyo_official Twitter: ZEROTOKYO_JAPAN LINE:ZEROTOKYO



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-22:16)