[株式会社Domuz]

開催日時・場所:2023年10月28日(土)@ライトボックススタジオ青山



観葉植物・花のD2Cブランド「AND PLANTS」を運営する株式会社Domuz(所在地:神奈川県川崎市、代表取締役:高木弘貴)は、2023年10月28日(土)に、全国の植物やお花の生産者、ショップを集めたイベント「AND PLANTS マルシェ’23」を表参道にて初開催しました。イベント当日の様子についてレポートします。





「AND PLANTS マルシェ’23」は、普段はオンラインショップのみで観葉植物や生花、ドライフラワー等を販売しているAND PLANTSが、より多くの方にお花や植物の魅力を感じてもらいたいと考え企画したものです。「"みどり"のある暮らしをもっと身近に感じてもらうこと」をイベントコンセプトに、全国の植物やお花の生産者やショップ、合計15店舗に賛同いただき、初開催することができました。

本イベントには、一日を通して613名の方々にご来場いただきました。



オープン待ちの行列も!植物&お花のショップ15店舗が集まったAND PLANTS マルシェ初開催







秋晴れが気持ち良い土曜の朝。11:30のオープン時間が近づくと、次第にお客さまが集まってきました。オープン直前には30名もの待機列ができており、初開催で少し不安を感じていたAND PLANTSスタッフたちもほっと一安心です。





会場は表参道駅から徒歩7分ほどの「ライトボックス青山」。1階と2階のスペースをフルに使用して、個性豊かな植物やお花のショップが並び、大人からこどもまで楽しめるワークショップも開催しました。



今回出店いただいたショップは「IMAMA」「MAKI PLANTS」「0g0lab」「WEST VILLAGE TOKYO」「SHOUCHIKUEN」「PLUS the green」「mana's farm」「GOODTIME」「ANTIDOTE」「NODERIUM アクタス青山店」「doigt」「miyudemexico」「WABARA / 金澤バイオ」「TOKYO FANTASTIC」。「AND PLANTS」を含めて全15店舗です。観葉植物をはじめ生花、ドライフラワー、多肉植物、塊根植物など、ジャンルやサイズを問わず、ほかでは見られない幅広いバリエーションのお花・植物が集結しました。



生花から注目植物まで!全国から植物とお花にまつわる個性豊かなショップが勢揃い





一部ではありますが、当日の各ショップの様子をご紹介します。





世界中にファンを持つ育種家・國枝啓司さんが生み出すばら「WABARA」。オープンと同時に、多くのWABARAファンの方々がショップに集まりました。





生花を販売する「doigt(ドワ)」。さまざまな種類のカラフルな生花が会場を彩ります。





神奈川県横浜市で塊根喫茶(植物カフェ)を展開する「GOODTIME」。近年注目を集めている個性的な「塊根植物」がテーブルいっぱいにラインナップ。





ドライフラワーデザインブランド「Tida Flower(R)」を展開する、スズキトモコさんによるドライフラワー専門店「TOKYO FANTASTIC」。大きなパンパスグラスから卓上サイズのドライアレンジまで、これからの季節にぴったりなアイテムが種類豊富に並びます。



























埼玉県所沢市でアガベや塊根植物、庭木を販売する「mana's farm」。塊根や多肉植物を中心に、幅広いバリエーションの植物が並びます。存在感のある店構えも印象的。





インテリアショップ・アクタスのインテリアグリーンブランド「NODERIUM」。卓上サイズから大きな観葉植物まで、フレッシュなグリーンで存在感を放つ、さまざまな植物がラインナップ。





多肉植物・サボテンなどの生産をメインとし、群馬県の山麓にある温室で活動する「0g0lab(ゼログラムゼロラボ)」。バリエーション豊かな多肉植物のほか、アート作品のようなプランターも販売。







植物と人が快適に共存し、理想的なライフスタイルを築き上げるためのブランド「PLUS the green」。部屋を彩るカラフルなアーバンプランツポットをはじめ、インテリアとしても活躍するデザイン性の高いアイテムが並びます。



満員御礼!大人からこどもまで楽しめるワークショップも開催





「AND PLANTS マルシェ’23」ではお買い物のみならず、実際に手を動かして植物やお花の楽しみ方を学べるワークショップを開催。大人からこどもまで楽しめる3つの企画をご用意し、いずれも事前予約制であっという間に満席となりました。



























11:30~、オープンと同時に開始した1つ目のワークショップ「ビカクシダの板付ワークショップ by IMAMA(アイママ)代表 宮原隆作」

壁掛けインテリアとしても人気なビカクシダの板付け体験ができる本ワークショップでは、講師のIMAMA代表・宮原隆作さんから、育て方やケア方法のレクチャーを受けながら、専用の板にビカクシダを付けていきます。皆さん真剣に宮原さんのお話を聞いて、とても集中して作業をしていました。参加者の方々に感想を伺ってみると、「作っている最中から、かわいらしくて嬉しかったです」「イメージ通りに出来上がりました」と、皆さん満足げに笑顔で回答いただきました。



























13:45~、2つ目のワークショップは「"初めて"の植物植え替え体験 by AND PLANTSバイヤー 佐藤桃子」

好評につきお席を増やしての開催となった本ワークショップでは、テーブルサイズ(5~6号程度)の植物をAND PLANTSオリジナルのプランター「Ecopots」に植え替え。参加者の皆さんは、はじめにお好みの植物とプランターを選択。その後、講師のレクチャーを受けながら、簡単そうに思えて初めてだと意外と難しい、植え替えの作業を行っていきました。参加者の方からは「今回学んだことを自宅でも応用してやってみます」とのコメントも。



























16:00~最後の回は、お子さま向けのワークショップ「お母さんにお花をプレゼント!『花束』作りワークショップ by フローリスト 前田有紀」

イベントが10月28日の開催だったことから、ハロウィンも意識しつつ、秋の草花や実物を使って、季節感いっぱいのブーケを作るワークショップを実施しました。前田有紀さんが講師となり、お子さまが自分で花束をくみ、お母さんへのメッセージカードを添えて完成!お母さん、お父さんに見守られながら、小さなお子さまも全員集中して上手に花束を作っていました。



お花や植物をきっかけに、たくさんの笑顔やコミュニケーションが生まれた一日





「AND PLANTS マルシェ’23」は、初開催ながら一日を通して613名もの、植物やお花好きの方々にご来場いただけるイベントとなりました。会場には、日頃から植物やお花が好きで育てている方やAND PLANTSのユーザーさんだけでなく、植物には興味があるけれど育て方が分からないといった初心者の方も多くいらっしゃいました。そういったお客さまに対して、生産者やショップの方々から直接アドバイスや育て方のレクチャーができるのもリアルイベントならでは。会場内のあらゆる場所で、植物やお花をきっかけとする笑顔やコミュニケーションが生まれていました。

























株式会社DomuzおよびAND PLANTSは、より多くの方に"みどり"のある暮らしを身近に感じていただくため、今後もオンラインのみならず、マルシェイベントやPOP UPなど、リアルな場での企画も展開してまいります。



「AND PLANTS マルシェ’23」について







普段はオンラインショップのみで観葉植物や生花、ドライフラワー等を販売しているAND PLANTSが主催となり企画した「AND PLANTS マルシェ’23」。より多くの方にお花や植物の魅力を感じてもらうべく「"みどり"のある暮らしをもっと身近に感じてもらうこと」をコンセプトとし、2023年10月28日に初開催しました。



開催概要

イベント名:AND PLANTS マルシェ’23

開催日時:2023年10月28日(土)11:30~16:30

開催場所:ライトボックススタジオ青山(東京都港区南青山5-16-7)

イベント公式サイト:https://andplants.jp/pages/marche



出店者一覧

「IMAMA」「MAKI PLANTS」「0g0lab」「WEST VILLAGE TOKYO」「SHOUCHIKUEN」「PLUS the green」「mana's farm」「GOODTIME」「ANTIDOTE」「NODERIUM アクタス青山店」「doigt」「miyudemexico」「WABARA / 金澤バイオ」「TOKYO FANTASTIC」「AND PLANTS」



ワークショップ

11:30~12:30

ビカクシダの板付ワークショップ by IMAMA(アイママ)代表 宮原隆作



13:45~14:30

”初めて”の「植物」植え替え体験 by AND PLANTSバイヤー 佐藤桃子



16:00~16:30

お母さんにお花をプレゼント!「花束」作りワークショップ by フローリスト 前田有紀



AND PLANTSについて





「部屋に眺めを」をコンセプトに、植物や花があるライフスタイルを提案する観葉植物・お花のオンラインストアです。独自のパーソナル診断機能を通じて、一人ひとりの好みに合った商品を提案しています。

初めての方にも安心してお買い求めいただき、末長くお楽しみいただけるように、購入前から到着後まで長期間にわたってサポートいたします。

AND PLANTS公式サイト:https://andplants.jp/

株式会社Domuzについて





所在地 :神奈川県川崎市高津区末長3-27-29 シュール21 101

事業内容:グリーンフラワー事業

代表者 :代表取締役社長 高木 弘貴

会社概要 :https://andplants.jp/pages/company

AND PLANTS公式サイト:https://andplants.jp/

Instagram:https://instagram.com/andplants.jp/

Twitter:https://twitter.com/andplants_jp

LINEアカウント:https://lin.ee/9YN4ayj



