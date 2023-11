[kay me 株式会社]

「Z世代」就活生の関心と企業の取組みの「ギャップ」 を紐解く!



「挑戦する人を応援する」をミッションとして、働く女性の課題解決服を提供する日本製D2Cブランド kay me(kay me株式会社 所在地:東京都中央区銀座、代表取締役:毛見純子)と日本最大規模の女子学生数を誇る武庫川女子大学(経営学部 高橋千枝子ゼミ)は産学連携プロジェクトとして、「Z世代」女子大学生の就職に対する関心と企業の取組みのギャップを明らかにする【就活4.0プロジェクト】を始動いたしました。労働人口が減少する日本においてさらなる女性活躍はどの企業にとっても命題です。この取組みを通じ企業と女子大学生のミスマッチをなくし、経済活動を活性化していくことを目的としています。また、創造性や個性が重視される現代において就職活動における服装の「画一性」を見直し、またサステナブルに長く使える服装の産学連携開発もしていきます。







2022年7月の世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギャップ指数(GGI)」で、日本は世界146カ国中116位、先進国の中では最低レベルの結果と発表されています。(出典:世界経済フォーラム(World Economic Forum:WEF)「The Global Gender Gap Report 2022」)



日本の労働人口や出生率が減少していく中で「ダイバーシティ経営」や「女性活躍」が企業成長の鍵を握ります。また、いかに企業が「女性の挑戦を促進し、キャリアを後押しできる環境であるか」が今や経済成長指標(GDP)の最重要課題の1つとなっています。

当プロジェクトは、そのような時代において、企業の女性採用における課題やZ世代の女子大学生にアピールすべき訴求ポイントを明らかにし、女子大学生にとっても将来長く活躍できる場を増やしていくことを目的としています。



今回、女性のキャリアを応援しつづけているアパレルブランド kay me は、日本最大規模の女子学生数を誇る武庫川女子大学(経営学部 高橋千枝子ゼミ)と産学連携プロジェクトを実施。日本全国の現役女子大学生と第二新卒世代、また一方で企業の採用担当・決裁者を対象にそれぞれアンケートを実施し「就活/採用」や「キャリア」における課題や双方のギャップを明らかにし、提言いたします。





【今後の予定】

2023年11月16日(木) 学生向け/企業向けサーベイを開始

2023年12月下旬 サーベイ結果発表

2023年2月下旬 プロダクト発表会

※上記のスケジュールや内容は変更となる場合があります。



2023年11月より武庫川女子大学との活動で浮彫となった女子学生の就職やキャリアに対する課題、企業への認識などをもとに全国の女子大学生へオンラインサーベイを展開。一方で、同様の観点について企業の採用担当・決裁者にもオンラインサーベイを実施いたします。学生向け/企業向けオンラインサーベイ結果およびレポートおよび今後の具体的活動を、12月下旬ごろ発表いたします。





<<<企業の採用に関連する社会人の皆さまへ>>>

女性の新卒採用における課題や採用基準等に関する

簡単なオンラインサーベイにご協力をお願い致します(男女不問、回答目安:5分)

https://instantelegance.typeform.com/to/tyTTJPG3

※回答締切は12月17日(日)までとなります

※面接や採用に関わるすべての方が対象となります

(人事、経営・管理職層に限らずOBOG訪問を受けたことのある方なども対象)



【特典】

ご回答頂いた皆さまへ下記の特典をお贈りさせていただきます。

1. サーベイ結果レポート(詳細版)

・Z世代の女性大学生の就職活動への課題と企業へのホンネ

・企業側の思いや取組みと 女子大学生の認識ギャップ



2. お買い物にご利用いただける【最大13,000円分】ポイント

・機能性素材で便利な kay me アイテム(スーツ、ワンピース、バッグ、くつ、メンズジャケットなど)の購入にご利用頂けます。

・ポイントは kay me オンラインストア・店舗(銀座本店, 有楽町店, 梅田店, 京都店)ご利用いただけます。

・アンケート回答への御礼に【3,000円分】ポイントをお贈り致します。

・さらに、kay meオンラインストアのアカウントをお持ちでない方には、

新規登録特典として【10,000円分】ポイントをお贈りしております。



3. 抽選で3名様に【kay me の ジャケット】をプレゼント

※当選結果は 1月中旬ごろのご連絡と発送を持ってお知らせさせていただきます





<<<大学/院生~第二新卒までの女性の皆さまへ>>>

就職活動や就活ファッション、キャリアの課題などに関する

簡単なアンケートにご協力をお願い致します(回答目安:5分)

https://instantelegance.typeform.com/to/JA92tsmL

※回答締切は12月17日(日)までとなります

※現役大学生・大学院生の就職活動を開始した方、経験した方すべてが対象となります

※就職活動を経験された第二新卒(卒業後5年程度:厳密には問いません)の女性も対象です



【特典】

ご回答頂いた皆さまへ下記の特典をお贈りさせていただきます。

1. 企業の “ホンネ” がわかる詳細レポート

業界×規模別に企業の採用基準を限定公開します!



2. お買物にご利用いただける 【10,000円分】ポイント

・機能性素材で便利な kay me アイテム(スーツ、ワンピース、バッグ、くつ、メンズジャケットなど)の購入にご利用頂けます。

・ポイントは kay me オンラインストア・店舗(銀座本店, 有楽町店, 梅田店, 京都店)ご利用いただけます。



3. 抽選で3名様に【kay me の 就活スーツ】をプレゼント

※当選結果は 1月中旬ごろのご連絡と発送を持ってお知らせさせていただきます







【プロジェクトメンバーのコメント】



<武庫川女子大学 高橋千枝子教授>



女子大教員として、女子学生達に個々の能力や個性を発揮して社会で活躍することを期待しているものの、就職活動では没個性や画一性に縛られ、なかなか自分らしさを表現できない現実にギャップを感じてきました。現状の就職活動のあり方が、夢を持って挑戦したい若い女性達の希望を削いでいるのではという問題意識も持っています。まだまだ日本はアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)に縛られ、保守的なキャリアを望む女子学生は少なくありません。本プロジェクトを通じて、採用する企業側にとっても、これから社会に出る女子学生側にとっても、就職活動とその先のキャリア形成のギャップ解消につながることを期待しています。(高橋ゼミ活動紹介:https://lit.link/mt1designzemi)



<kay me 株式会社 代表取締役 毛見純子>



今回のプロジェクト名でもある「就活4.0」に込めた想いについて、ご紹介させていただきます。2021年卒以降、経団連による「就活ルール」が撤廃され(2025年卒までは現行の就活ルールを継続)、従来の「同じ時期に、採用活動を開始する」というルールから「採用活動スケジュールの自由化」や「早期インターンシップの開始」など、より「自由で多様な採用活動」が認められることとなりました。従来の「就活ルール」に基づく一斉エントリー型の就職活動を「就活2.0」とすると、「就活3.0」は、学生時代から課外活動やインターンシップなどでの実務経験を通してスキルを磨き、企業や業界理解を深めながらキャリアについて考える、中長期的かつ自由で多様な就職活動を指しています。今回、私たちが推奨する「就活4.0」は、労働人口が減少し経済が低迷し続ける日本にあって、就職してからいかに多様性と国際感覚を持ち貢献していける場であり人であるかを企業と就活生ともに見つめ直す活動であってほしいとの願いを込めています。これからもkay me はひとりひとりの「自己実現と自己超越」を応援し、経済と社会の発展に寄与して参ります。



参考:

「就活1.0」= 限られた高学歴の学生のみにエントリー権が許されていた就職活動

「就活2.0」= ある時期に一斉にエントリーを開始する従来の企業が学生を選別する就職活動

「就活3.0」= 学生時代から早期にインターンを通して実力をつけ、企業を理解した上で就職する活動

「就活4.0」= 労働人口減の日本社会の中で多様性を認め、活躍できる企業であり人であるかを「就活」を通して企業と学生が考えるきっかけとなること





【kay me 会社概要】

会社名:kay me(ケイミー)株式会社

設立:2008年1月(事業開発コンサルティング会社として)

創業:2011年3月(kay me 創業)

代表者:代表取締役 毛見 純子

所在地:東京都中央区銀座4-3-10銀座中央ビル8階

オンラインサイト:https://kayme.com/jp/

お問い合わせ:pr@kayme.com (kay me 広報)



kay me(ケイミー)は「挑戦する人を応援する」をミッションとして、自宅で洗えるストレッチ素材のスーツやワンピースなどのアパレル・シューズなどを展開する日本製D2Cブランドです。忙しくて社交的な人のために、糸や裏地まで伸縮性のある素材を採用し、長時間着ていても「カラダがラク」で、全アイテムが自宅で洗濯ができ、アイロン不要でシワにならない高品質なプロダクトを提供しています。また、日本の高く精巧な技術や伝統美を後世に継承するため、アイテムは「100%日本製」にこだわり、その匠の技により着る人を魅力的に見せるパターンを実現し、グローバルサイトや国内5店舗を中心に世界の女性に支持されています。





【武庫川女子大学】

兵庫県西宮市にある、2024年4月より12学部20学科となる大学・短大を合わせ約1万人の女子学生が学ぶ、日本最大の女子総合大学。多種多様な学びが特長で、高い専門性と幅広い教養を身に付けて、自らの意志と行動力で可能性を拡げ、生涯を切り拓いていく女性をめざす。(武庫川女子大学HP:https://www.mukogawa-u.ac.jp/index.html )



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-13:46)