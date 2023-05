[渋谷ヒカリエ]

2023年6月の渋谷ヒカリエ Creative Space 8/ のイベント情報



東急株式会社が運営する高層複合施設「渋谷ヒカリエ」8階「Creative Space 8/(クリエイティブスペース はち)」では2023年6月のせつはやと作品展「From the Travel !」やBunkamura Gallery 8/のオープニング記念 第一弾 「Opening Selection Vol.1 Bright」など様々なイベントが開催されることをお知らせ致します。

8/webサイト: https://www.hikarie8.com/home.shtml





【 CUBE1,2,3 】





せつはやと 作品展「From the Travel !」 ーSupported by #シブロゼー

6/1(木)ー6/11(日) 11:00-20:00(最終日は18:00まで)



せつはやとが世界各地への「旅から」のインスパイアで描いた絵の展示です。約20年分の旅のスクラップブックも手にとってご覧いただけます。旅や作品をモチーフにしたグッズも販売。「#シブロゼ」提供のロゼワインを楽しみながら、旅気分でご覧ください。この展示で、みなさんがまた旅に出たくなったり、旅の思い出を振り返るきっかけになると、とてもうれしいです。ここではないどこかへ!

6/9(金)にはワイン生産者も来日!トークショウ「ロゼワインナイト」開催予定です。

webサイト:https://overlap-of-the-memories.themedia.jp/

【入場無料・トークショウ詳細はwebサイトにて】



noon

6/13(火)ー6/25(日) 11:00-20:00(最終日は17:00まで)



精神科医・心理学者のユングは、人間の人生を太陽の運行になぞらえました。誕生が夜明け、青年期が午前とすると、午前と老年期の午後との間に位置するのが正午です。本展は、今まさに正午“noon”にいる8名の作家たちによるグループ展です。昨今の美術界では、若い作家の表現に注目が集まりがちです。新しいこと、外に関心を向けることは刺激的ではありますが、人間の表現はそれが全てではありません。本展の作家たちは非合理的で一見無駄で見たくないようなものに向き合い、作品として昇華してきました。彼らはどのような正午を体験しているのでしょうか。ぜひ直接作品からその断片を受け取ってみてください。

webページ:https://www.hikarie8.com/cube/2023/05/noon.shtml

【入場無料】



PCD Tokyo 2023 ーProcessing Community Dayー

6/27(火)ー7/4(火) 11:00-20:00(最終日は17:00まで)



Processingは2001年マサチューセッツ工科大学メディアラボで生まれた教育用プログラミング言語です。現在はプログラミングの入門だけでなく、メディア・アートや科学研究など幅広い分野で用いられています。そのコミュニティイベントであるProcessing Community Dayはプログラミングによる表現の多様性を祝う目的で開催されています。

本企画「Processing Community Day Tokyo 2023」では有志によるインタラクティブな体験型作品のほか、プリントによるジェネラティブアート作品の展示などを中心にProcessingで表現された幅広い活動紹介を行います。

【入場無料】



【 Bunkamura Gallery 8/】





オープニング記念 第一弾 Opening Selection Vol.1 Bright

6/10(土)ー6/25(日) 11:00-20:00



Bunkamura Gallery 8/オープニング記念企画の第一弾として、「Opening Selection -Bright,Calm,Dark-」を開催します。鮮やかな色彩をまとうBright、静の中に躍動するCalm、背徳的な美学を追及するDark。総勢20名のアーティストによる最新作をご紹介。Vol.1の Brightでは、思考しながら鑑賞するのではなく、鮮やかな色彩とストレートなメッセージを心で感じ取り楽しむ。そんな日々の暮らしに明るい風をもたらしてくれる作品群が揃います。オープニングを飾るにふさわしいBunkamura Galleryならではの特別なセレクションをお見逃しなく。

Vol.1 Bright 出展作家:内海聖史、木原千春、経塚真代、笹尾光彦、富田菜摘、細川真希、松井ヨシアキ

webサイト:https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/230610bright.html

【入場無料】



オープニング記念 第一弾 Opening Selection Vol.2 Calm

6/29(木)ー7/11(日) 11:00-20:00



Bunkamura Gallery 8/オープニング記念企画の第一弾として、「Opening Selection -Bright,Calm,Dark-」を開催します。鮮やかな色彩をまとうBright、静の中に躍動するCalm、背徳的な美学を追及するDark。総勢20名のアーティストによる最新作をご紹介。Vol.2のCalmでは、静の中にもたらされる心地良い緊張感。平面に描き出された線、フォルム、色彩がまるで意思を持ったかの様に強い存在感を放つ作品が揃います。ざわついた言葉も濁った景色もなく、内包された作品世界だけを垣間見る事ができる作品と対峙する贅沢な空間をお楽しみ下さい。オープニングを飾るにふさわしいBunkamura Gallery ならではの特別なセレクションをお見逃しなく。

Vol.2 Calm 出展作家:秋山泉、小田橋昌代、水津達大、田中千智、西美公二、吉岡耕二、吉永裕

webサイト:https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/230629calm.html

【入場無料】



【 COURT 】





BEAUTY SALON FUTURE SESSION

ー『おしえあイノベーション』─チェンジメーカーが語る業界のミライー

6/13(火) 15:00-16:30



業界を革新的にチェンジメイクしてきた新しいキーマンたちにご参集いただき、経営視点、現場リーダー視点、オブザーバー視点など、様々な角度から美容業界のこれからについてミライ志向で語らいます。それぞれオンラインサロンや、ご講演など、本業以外でも大変お忙しくされている素敵なゲストの方々が一堂に会するスペシャルセッションです。 この機会をお見逃しなく、渋谷で開催されるリアルイベント、ぜひご参加ご検討ください。

webページ:https://soeasy.seminarone.com/futuresession230613/event

【入場無料/事前申込要(詳細はwebページにて)】



おおいたIT移住プロジェクトオフラインイベント ー大分で働くエンジニア / Webデザイナーが登壇します!ー

6/17(土) 13:00-17:30(2部制)



第3期!おおいたIT移住プロジェクトに関するITイベントを開催します。2021年よりスタートした「おおいたIT移住プロジェクト」とは、大分県へ移住を希望する方は、無料でプログラミングやWebデザインのスキルを学ぶことができます。そして、ITスキルだけではなく、大分での就職までサポートいたします。

就職後のアフターフォローや大分でのお知り合い(コミュニティ)作りもサポートしています。これまで第1期(2021年度)、第2期(2022年度)でのべ77名の方がこの事業に参加をし、大分へ移住をしており、移住者同士のイベントも随時開催しています。本プロジェクトにご興味のある方、まずはイベントにご参加いただきお話をしましょう!

webページ:https://migration.oita-creative.jp/event/485/

【入場無料/事前申込要(詳細はwebページにて)】



2020年代の日本文化の世界発信 ー渋谷セカンドステージ VOL.27ー

6/21(水) 19:30-21:00



「渋谷セカンドステージ」では、渋谷ヒカリエ 8/COURTを舞台に、PLANETSと東急株式会社が共同で、渋谷から新しい文化を発信することをテーマに様々なトークショーを開催しています。今回のテーマは「2020年代の日本文化の世界発信」です。「クールジャパン」という言葉がまったく意味をなさなくなった平成を経て、2020年代の日本文化はどうやって国際競争力を発揮すべきか。アートからアニメ、ファッションや特撮、音楽、あらゆる分野のスペシャリストとともに議論します。

webページ:https://peatix.com/event/3572431/

【要予約(料金や詳細はwebページにて)】



カフェゼミ #57 ー環境問題の素人が集い、ゴミを出さない居心地のいい暮らしについて語ろうー

6/29(木) 18:10-20:40(17:40開場)



カフェゼミは、社会人や大学生が組織の枠を飛び越えて集い、ゲストの話を聞きながらマジメに楽しく語り合う場です。今回の「カフェゼミ #57」では、「530week」の代表・中村元気さんをゲストに迎え、ゴミを出さない居心地のいい暮らしについて考えてみたいと思います。6月の夜、渋谷ヒカリエに「環境問題の素人」が集い、「zero waste」を目指した渋谷周辺地域での活動の話を聞きながら、「私たちの居心地のいい暮らし」に思いを巡らし、経済合理性とは異なる価値とライフスタイルの可能性について、マジメに楽しく語り合いたいと思います。

webページ:https://cafezemi57.peatix.com ※ページは5/27に公開

【要予約(料金や詳細はwebページにて)】



「Creative Space 8/(クリエイティブスペース はち)」とは





多目的に使える「COURT」を中心に、強い意志をもったコミッティメンバーが集まり、ギャラリー、ショップ、カフェ、シェアオフィスを運営しています。渋谷らしいこと、交流すること、続けること、編集していくこと、人を育てること…。これらのキーワードを意識して、ゆるやかに重なり合い、つくられていく力にクリエイションが響き合い、サロンのようにひとびとが集まる場所を目指しています。



◆公共交通機関からのアクセス

JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2階連絡通路で直結。

東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1階で直結。

東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結。



