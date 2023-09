[株式会社 ambr]

VR Marketing of the Year部門において、世界のトップ5に



この度、ambrが企画・開発を手掛けた『TOKYO GAME SHOW VR 2022』が、第7回VR Awardsにおいて、VR Marketing of the Year(VR マーケティング・オブ・ザ・イヤー)部門のファイナリストに選出されました。







国や言語の壁を超え、TOKYO GAME SHOW VR(以下、TGSVR)の魅力が国際的に共有されていることを改めて実感すると共に、大変嬉しく光栄に思います。本プロジェクトに携わってくださった皆様に、心から感謝申し上げます。



VR Awardsとは





VR Awardsとは、AIXR(The Academy of International Extended Reality)が主催する、VR分野における優れた業績を表彰する国際的な祭典です。全13部門での表彰があり、TGSVR2022がノミネートされたマーケティング部門の他、ハードウェア、映像、教育、ヘルスケア、ゲーム等があります。今回世界のトップ5としてTGSVR2022が選出された『VR Marketing of the Year』は、VRを使用しより多くの層にリーチした、独創性と創造性に富むマーケティングキャンペーンに送られます。VR Awardsは今年で開催7年目を迎え、毎年VRに限らず様々な業界のプロフェッショナルより注目を集めています。



VR Awards 2023 ファイナリスト:

https://vrawards.aixr.org/finalists-2023/



TOKYO GAME SHOW VRとは







TOKYO GAME SHOW VR(以下、TGSVR)は、CESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)が主催する世界最大級のゲームショウ、「東京ゲームショウ」の公式バーチャル会場です。開催2年目となるTGSVR2022は、「ゲームショウがゲームになる」というテーマの下、4日間の開催期間で延べ来場者数約40万人を記録しました。また、初年度となるTGSVR2021は、CEDEC AWARDS 2022「ゲームデザイン部門」にて優秀賞を受賞しています。



TGSVR2022の最大の特徴は、「バーチャルイベントゲーム体験」の実現です。「ダンジョン」から着想を得たストーリー設計、アバターカスタマイズ、ゲームクエストシステム等の導入により、大規模メタバースイベントにおけるゲーム性を付与しました。



TGSVR2022の様子を記録したPLAY MOVIEはこちらからご覧いただけます:

https://www.youtube.com/watch?v=t0O-rqxc5s0



CEOのコメント





CEO / Producer 西村 拓也



TGSVRは、2021年の第一回の立ち上げから関わらせていただいているambrにとって、非常に思い入れのあるプロジェクトです。VRで、世界的なゲームイベントに参加でき、大好きなゲームのキャラクターに出会い世界に入り込める、そんな世界が実現できていることが感慨深いです。

しかし、バーチャルにはもっともっと大きな可能性があります。今年第三回目となるTGSVR2023でも、さらに新しい試みに挑戦していますので、ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです。

最後に、TGSVRは、ゲーム企業様をはじめとした非常に多くの関係者の皆様との共創プロジェクトです。全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。



TOKYO GAME SHOW VR 2023について







今年も昨年に引き続き、TOKYO GAME SHOW VR 2023を開催します。ambrは、TGSVR2023の設計・制作・開発を担当しました。



今年のテーマは、「旅」。天空に浮かぶゲームの国「ゲームアイランド(Games Islands)」を舞台に、ゲームの世界観に浸り、その世界を旅する感覚で展示を楽しめる新しい体験を提供する予定です。従来のVR ・PCに加え、スマートフォンにも対応し、会期を11日間に延長することで、これまで以上により多くの人にお楽しみいただけます。ぜひ、ご来場ください。



■ 開催概要

名称: 東京ゲームショウ VR 2023(TOKYO GAME SHOW VR 2023)

URL:https://tgsvr.com/

主催: 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共催: 株式会社日経BP、株式会社電通

後援: 経済産業省

会期: 2023年9月21日(木) ~ 2023年10月1日(日)

参加料:無料

参加方法:Windows PC, Meta Quest 2 (App Lab / Link機能), Oculus Rift / Rift S, HTC Vive / Vive Proシリーズ, Valve Index, iPhone, Androidスマートフォン

※Windows PC単体でもご利用いただけます。

※一部のiPhone、Android機種に関しては動作しない可能性がございます。

※参加方法の詳細は9月21日(木)10:00から公式サイトにて公開いたします。



ambrについて







■会社概要

社名:株式会社ambr

代表取締役:西村 拓也

所在地:東京都文京区小石川1丁目28-1 小石川桜ビル5階

設立:2018年8月

事業内容:仮想世界の設計・構築・運営

Website:https://ambr.co.jp/



■協業に関するお問い合わせ

ambrでは、法人向けにメタバースの設計・構築・運営を行なっております。

お問い合わせは下記URLまでお願いいたします。

URL:https://forms.gle/Ubd7MGrFACmyKvU37



■本リリースに関するお問い合わせ

下記URLまたはメールアドレスまでお願いいたします。

URL:https://forms.gle/Ubd7MGrFACmyKvU37

email:pr@ambr.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-12:16)