［株式会社東京国際フォーラム］

テーマは「Beethoven ― ベートーヴェン」



5月4日(木・祝)～5月6日(土)の3日間で約18万人が来場





5月4日(木・祝)から5月6日(土)までの3日間、東京国際フォーラム、大手町・丸の内・有楽町、東京駅、京橋、銀座、日本橋、日比谷にて開催いたしました「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2023」は、約18万人のお客様にご来場いただき、盛況のうちに幕を閉じました。

ご来場いただきましたお客様、ご協力いただきました関係者の方々に心より御礼申しあげます。



ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2023「 Beethoven ― ベートーヴェン」





日時：2023年5月4日(木・祝)～5月6日(土)

会場：東京国際フォーラム

周辺エリア（大手町 丸の内 有楽町、東京駅、京橋、銀座、日本橋、日比谷）



1. 来場者総数（延べ人数）約18万人

［内訳］

東京国際フォーラム 約15万人

周辺エリア 約3万人

2. チケット販売数 86,542枚

東京国際フォーラム 65公演

（有料チケット総数98,074枚 ／ 販売率88.2％）

3. 出演者総数 1,247人

［内訳］東京国際フォーラム

海外アーティスト(有料公演) 32人

国内アーティスト(有料公演) 727人

無料イベントアーティスト(地上広場キオスク) 115人

周辺エリア 373人

4. 総公演等回数 184公演(回)

［内訳］東京国際フォーラム

有料公演 65公演(回)

無料公演 21公演(回)

周辺エリア 98公演(回)





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