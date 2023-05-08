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ラ・フォル・ジュルネ ＴＯＫＹＯ 2023 開催報告

ラ・フォル・ジュルネ ＴＯＫＹＯ 2023 開催報告

［株式会社東京国際フォーラム］

テーマは「Beethoven ― ベートーヴェン」

5月4日(木・祝)～5月6日(土)の3日間で約18万人が来場


5月4日(木・祝)から5月6日(土)までの3日間、東京国際フォーラム、大手町・丸の内・有楽町、東京駅、京橋、銀座、日本橋、日比谷にて開催いたしました「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2023」は、約18万人のお客様にご来場いただき、盛況のうちに幕を閉じました。
ご来場いただきましたお客様、ご協力いただきました関係者の方々に心より御礼申しあげます。

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2023「 Beethoven ― ベートーヴェン」


日時：2023年5月4日(木・祝)～5月6日(土)
会場：東京国際フォーラム
周辺エリア（大手町 丸の内 有楽町、東京駅、京橋、銀座、日本橋、日比谷）

1. 来場者総数（延べ人数）約18万人
［内訳］
東京国際フォーラム 約15万人
周辺エリア 約3万人
2. チケット販売数 86,542枚
東京国際フォーラム 65公演
（有料チケット総数98,074枚 ／ 販売率88.2％）
3. 出演者総数 1,247人
［内訳］東京国際フォーラム
海外アーティスト(有料公演) 32人
国内アーティスト(有料公演) 727人
無料イベントアーティスト(地上広場キオスク) 115人
周辺エリア 373人
4. 総公演等回数 184公演(回)
［内訳］東京国際フォーラム
有料公演 65公演(回)
無料公演 21公演(回)
周辺エリア 98公演(回)


企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-17:46）

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