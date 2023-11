[株式会社RATEL]

この度、株式会社RATEL(本社:福岡市中央区、代表取締役:吉村信平 https://ratel.games/ )はテンセント・ホールディングス(騰訊控股有限公司)が主催するPUBG MOBILEの世界大会「2023 PUBG MOBILE GLOBALCHAMPIONSHIP」の日本向け配信を実施する事をお知らせいたします。







「2023 PUBG MOBILE GLOBAL CHAMPIONSHIP」とは





世界各国の代表が一度に集い、世界1位を決めるPUBG MOBILEの世界大会。 日本からはPUBG MOBILE JAPAN LEAGUEの上位2チームが日本代表として出場。

毎年下半期に1回実施され、上半期に実施されてるPMWIとは大会内容が差別化されており、PMGCではPUBG MOBILEの1位を決める世界大会となっている。



大会概要





■大会スケジュール

・11/2(木)~11/5(日) 19:00~ GROUP STAGE:GROUP GREEN

・11/9(木)~11/12(日) 19:00~ GROUP STAGE:GROUP RED

・11/16(木)~11/19(日) 19:00~ GROUP STAGE:GROUP YELLOW

・11/22(水)~11/24(金) 19:00~ SURVIVAL STAGE

・11/25(土)~11/26(日) 19:00~ LAST CHANCE

・12/8(金)~12/10(日) GRAND FINALS



■公式サイト

・URL : https://pubgmobile.jp/event/2023pmgc/



■配信先

・PUBG MOBILE JAPAN 公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/c/PUBGMOBILE_JAPAN







PUBG MOBILE について





『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。



■タイトル : PUBG MOBILE

■ジャンル : バトルロイヤルシューター

■対応機種 : iOS(iPhone、iPad)/Android

■価格 : 基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

■配信開始日 : 2018年5月16日(水)

■権利表記 : (C) 2018 KRAFTON, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

■公式サイト : https://pubgmobile.jp

■公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/PUBGMOBILE_JP

■アプリダウンロード : https://x.gd/QN7W5



株式会社RATELについて







2018年の設立以来、”Bet all on esports, Unlock the new world.”というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。ApexLegends/VALORANT/KOF等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を年間250件以上運営。 エンタープライズ事業の他に、eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うエージェンシー事業部や、ソフトウェア開発を行うプロダクト事業部も擁する。

■会社HP : https://ratel.games/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-14:46)