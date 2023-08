[株式会社バップ]









“アゲみ集団” を名乗り、圧倒的なライブパフォーマンスと幅広い要素を取り入れた楽曲を発表するエンターテインメントグループ・ビバラッシュのメジャー1st Singleとなる『有頂天ラリアット』が2023年12月6日に発売決定した。



8月25日に行われた新宿BLAZEでのLIVE TOUR 2023「SUMMER CRAZY GAMBLER」ツアーファイナルでVAPよりメジャーデビューを発表。結成7年目を迎え、新たなステージで挑戦する。今作の表題曲「有頂天ラリアット」は“楽しさの衝撃波を与えたい”というビバラッシュの想いを込めた全部盛りの爆アゲロック。通常盤A、通常盤B、には表題曲に加えカップリング曲も収録され、VAP STOREで枚数限定発売となる【完全生産限定盤】には、約2000ピースの「有頂天ラリアット」オリジナルジグソーパズルの1ピースを封入。11月10日の大阪RUIDOを皮切りに開催される、LIVE TOUR 2023 WINTER 『OUT OF THE BOX』で、発売日以降ライブ会場でパズルを埋めていき、ツアーファイナルで1枚のパズルを完成させる企画も実施する。



さらに、今作ではVAP STOREでの購入にオリジナル特典「ビバラッシュ妄想レター」としてお題に沿ったメンバーの直筆手紙(複製)がランダムで付与される。その他にも特典や各店舗でのイベントも多数決定しており、詳細は下記と併せて公式HPをチェックしてほしい。



【ビバラッシュ『有頂天ラリアット』収録内容】

<完全生産限定盤>

収録曲:

1.有頂天ラリアット

2.有頂天ラリアット(Instrumental)

価格:1,350円(税込)

品番:VPCP-82358

封入特典:「有頂天ラリアット」オリジナルジグソーパズル1ピース

※VAP STORE限定販売

※数量限定販売のため予定数無くなり次第販売終了となります。



<通常盤A>

収録曲:

1.有頂天ラリアット

2.じょうずに○○できるかな

3.有頂天ラリアット(Instrumental)

4.じょうずに○○できるかな(Instrumental)

価格:1,350円(税込)

品番:VPCC-82359



<通常盤B>

収録曲:

1.有頂天ラリアット

2.シャボン玉の夢

3.有頂天ラリアット(Instrumental)

4.シャボン玉の夢(Instrumental)

価格:1,350円(税込)

品番:VPCC-82360





【ご予約はこちら】

https://VAP.lnk.to/UCHOTENRARIATTO





【ビバラッシュ『有頂天ラリアット』購入特典】

■VAP STOREオリジナル特典

ビバラッシュ妄想レター

※各メンバー直筆のレターを複製しランダム付与(「初恋レター」「暴露レター」「ママからレター」の全12種)

※完全生産限定盤、通常盤A、通常盤Bの全て対象となります。

※一会計の購入枚数は各形態5枚までの制限がございます。



■「有頂天ラリアット」オリジナルジグソーパズル引換特典

「有頂天ラリアット」ブロマイド

※全8種よりランダムで引換いたします。

※発売後の『OUT OF THE BOX』ツアー各会場にて、完全生産限定盤に封入されている「有頂天ラリアット」オリジナルジグソーパズル1ピースに付き、ブロマイド1枚と引換いたします。ジグソーパズルは無くさずに保管ください。



■Amazonオリジナル特典

メガジャケ

※通常盤Aを購入で通常盤Aの絵柄、通常盤Bを購入で通常盤Bの絵柄のメガジャケを付与いたします。



■ツアー会場限定特典

※詳細は後日発表いたします。



※特典は全て予定数無くなり次第終了となります。



【ビバラッシュ メジャー1st Single『有頂天ラリアット』イベント】

日程:2023年9月6日(水) START 17:00

店舗:Like an Edison東京本店

内容:ビバ!!!!デートコーデバトル トーク&特典会

衣装:GU縛りデートコーデ



日程:2023年9月11日(月) START 17:00

店舗:Like an Edison大阪店

内容:お帰りなさいませご主人様(ハート) トーク&特典会

衣装:メイド服



日程:2023年9月29日(金) START 17:30

店舗:littleHEARTS.新宿店

内容:BLACK RUSH!!!!! Revenge トーク&特典会

衣装:タキシード



日程:2023年10月5日(木) START 18:00

店舗:HMV&BOOKS SHIBUYA

内容:道玄坂☆ぱらだいす トーク&特典会

衣装:デコラ



日程:2023年10月7日(土) START 12:30

店舗:ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

内容:ぴょんぴょんらっしゅ トーク&特典会

衣装:白うさぎ



日程:2023年10月21日(土) START 18:00

店舗:Space emo 池袋

内容:今夜は寝かせないZE トーク&特典会

衣装:パジャマ



日程:2023年10月24日(火) START 17:00

店舗:fiveStars(名古屋)

内容:プリプリプリンスッ トーク&特典会

衣装:王子様



※その他の会場は後日発表いたします。



【LIVE INFORMATION】

ビバラッシュ LIVE TOUR 2023 WINTER 『OUT OF THE BOX 』



公演日:2023年11月10日(金) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:OSAKA RUIDO



公演日:2023年11月11日(土) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:HOLIDAY NEXT NAGOYA【冬也生誕】



公演日:2023年11月19日(日) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:仙台enn2nd



公演日:2023年11月29日(水) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:池袋EDGE



公演日:2023年12月10日(日) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:郡山#9



公演日:2023年12月15日(金) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:太陽と虎



公演日:2023年12月17日(日) OPEN 16:00 / START 16:30

会場:KYOTO MUSE



公演日:2023年12月26日(火) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:赤羽ReNY alpha



公演日:2024年1月6日(土) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:K’S DREAM



公演日:2024年1月7日(日) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:西川口Hearts



公演日:2024年1月8日(月) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:新横浜NEW SIDE BEACH!!



公演日:2024年1月13日(土) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:札幌SPiCE



公演日:2024年1月14日(日) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:札幌SPiCE



公演日:2024年1月20日(土) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:INSA Fukuoka



公演日:2024年1月21日(日) OPEN 17:30 / START 18:00

会場:LIVE rise SHUNAN



公演日:2024年2月6日(火) OPEN 17:45 / START 18:30

会場:Zepp Shinjuku(TOKYO)【ツアーファイナル】



【ビバラッシュ】

公式ホームページ:https://vivarush.jp/

YouTube:https://www.youtube.com/@vivarush_official/

X(旧Twitter):https://twitter.com/vivar_official

Instagram:https://www.instagram.com/vivar_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@vivarush_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/26-10:46)