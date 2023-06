[株式会社インフォステラ]

2023年6月21日 日本のGSaaS(Ground Segment as a Service)プロバイダーであるインフォステラは世界経済フォーラムが主催するテクノロジー・パイオニアに選出されました。インフォステラのStellarStationは、GSaaSサービスを多くの地上局所有者や衛星運用者で共有することを可能にした非常に革新的かつ効率的なプラットフォームです。



世界経済フォーラムの「テクノロジー・パイオニア」は、新技術やイノベーションの活用により、ビジネスや社会に大きな影響を与えることが期待されるアーリーステージの企業を対象としています。



世界経済フォーラムのイノベーター・コミュニティ責任者であるVerena Kuhnは、「インフォステラをテクノロジー・パイオニア2023の一員に迎えることができ、大変嬉しく思っています。インフォステラとその仲間のパイオニア達は、世界の差し迫った課題を解決するために破壊的なイノベーションの創出に取り組んでいます。我々は、グローバルな問題を解決するために世界経済フォーラムが官民を結集する取り組みにおいて、選ばれた皆さんの貢献を期待しています。」と述べています。



テクノロジー・パイオニアに選定されたことにより、インフォステラCEOの倉原直美は、世界経済フォーラムに招待され、世界のリーダーたちと協力して、産業や社会の重要課題の解決に取り組むことになります。また、年間を通じてフォーラムのイベントやディスカッションに招待され、官民の主要なステークホルダーと一堂に会することになります。



インフォステラCEOの倉原直美は「インフォステラは、「We connect Earth and Space to empower the future(未来をエンパワーするために地球と宇宙をつなぐ)」というビジョンを掲げており、「Be the most effective enabler of space business by providing the best access to satellite(衛星サービスへの最高のアクセスを提供することで、宇宙ビジネスを最も効果的に実現する)」ことをコアミッションとしています。このたび、世界経済フォーラムからテクノロジー・パイオニアとして選出されたことは大変素晴らしいことです。インフォステラのGSaaS(Ground Segment as a Service)は、衛星運用者の重要な宇宙ミッションに必要な地上セグメントを計画する方法に革命を起こしています。私たちのチームは、世界経済フォーラムやイノベーター・コミュニティと協力して、信頼性が高く、柔軟でスケーラブルかつ安価な宇宙へのアクセスを提供します。宇宙へのアクセスを民主化するための条件や政策を実現できることを楽しみにしています。」



今年のテクノロジー・パイオニアには、31の経済圏のスタートアップが参加しており、3分の1は女性のCEOによって率いられています。中国は12社のテクノロジー・パイオニアを輩出し、米国の29社に次いで2番目に多い選出数となっています。



インフォステラについて

インフォステラは、周回衛星向けGSaaS (Ground Segment as a Service)プロバイダーです。地上局ネットワークを仮想化するクラウドプラットフォームStellarStationを通じて、柔軟性と拡張性に優れた地上局ネットワークを提供しています。また、無線局免許取得や周波数調整業務など、衛星運用を行うにあたって必要となる地上セグメント側の業務サポートを行っています。地上セグメント構築の難易度を下げることで、衛星を活用した新しいビジネスに取り組む企業様のミッション開発とサービス改善を支援します。インフォステラは 2016年に日本の東京に本社を設立し、現在はイギリスとアメリカにも事務所を構えています。

( https://www.infostellar.net/jp )



世界経済フォーラムについて

世界経済フォーラムは、世界の現状を改善することにコミットする、官民協力のための国際組織です。世界経済フォーラムは、政治、ビジネス、その他の社会のリーダーを巻き込み、世界、地域、産業のアジェンダを形成しています。( http://www.weforum.org )



テクノロジー・パイオニアについて

2000年に発足したテクノロジー・パイオニア・コミュニティは、新技術やイノベーションの設計、開発、展開に携わり、ビジネスや社会に大きな影響を与える可能性のある世界中のアーリーステージの企業で構成されています。世界経済フォーラムは、このコミュニティに、官民のリーダーと関わり、現在の危機を克服し、将来のレジリエンスを築くための新しい解決策に貢献するためのプラットフォームを提供します。

( https://www.weforum.org/communities/technology-pioneers )



テクノロジー・パイオニアのコミュニティは、当フォーラムの第4次産業革命センター内にあるイノベーター・コミュニティの一部です。イノベーター・コミュニティ( https://www.weforum.org/communities/innovator-communities )には、アーリーステージのテクノロジー・パイオニアからグロースステージのグローバル・イノベーター、時価総額10億ドル以上のユニコーン企業まで、さまざまな成長ステージの世界有数のグローバルスタートアップが集結しています。



