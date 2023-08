[株式会社パワーサポート]

さあ、ゲームを持ち出そう!



株式会社パワーサポートは、2023年8月10日(木)より、スマートフォン用コントローラー「Backbone One」の国内店舗販売を開始致します。







スマホを取り付けるだけで即プレイ可能。高性能・高機能で世界各国でベストセラーとなっている「Backbone One」。



5月にPlayStation(R) Edition (for Android)を発表し、日本でもiOS/Android向け全4製品を公式サイトおよびamazonで先行販売を開始致しました。



なかでもPlayStation(R) Editionはソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE)とのパートナーシップで生まれたOLP(オフィシャルライセンスドプロダクト)。

DualSense(TM)ワイヤレスコントローラーにインスパイアされた色、素材、仕上げ、操作感や、PS Remote Play アプリと組み合わせてPlayStation(R)のゲームを家の中でも家の外でもすぐに楽しめる利便性が、PlayStation(R)の公式SNSでも紹介され大きな反響を呼びました。



↑PlayStation(R) Editionの背面には、見慣れたロゴ。



このたび店舗販売開始にともなって、一部店舗では実際にお手にとってその抜群の操作感を味わっていただくことができるようになる予定です。



┃商品データおよび主要取扱店舗



Backbone One - PlayStation(R) Edition for iPhone (iPhone用 Lightning接続・白)

SKU: BB-02-W-S

UPC: 860003568200, EAN: 0860003568200



主要取扱店舗

ヨドバシカメラ.com https://www.yodobashi.com/product/100000001007943458/

ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/bc/item/11747939/

Joshin web ショップ https://joshinweb.jp/game/65029/0860003568200.html







Backbone One for iPhone (iPhone用 Lightning接続・黒)

SKU: BB-02-B-X

UPC: 860003568255, EAN: 0860003568255



主要取扱店舗

ヨドバシカメラ.com https://www.yodobashi.com/product/100000001007943457/

ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/bc/item/11747940/

Joshin web ショップ https://joshinweb.jp/game/65029/0860003568255.html







Backbone One - PlayStation(R) Edition for Android (android用 USB-C接続・白)

SKU: BB-51-W-S

UPC: 850041963020, EAN: 0850041963020



主要取扱店舗

ヨドバシカメラ.com https://www.yodobashi.com/product/100000001007943460/

ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/bc/item/11747938/

Joshin web ショップ https://joshinweb.jp/game/65029/0850041963020.html







Backbone One for Android (android用 USB-C接続・黒)

SKU: BB-51-B-R

UPC: 850041963006, EAN: 0850041963006



主要取扱店舗

ヨドバシカメラ.com https://www.yodobashi.com/product/100000001007943459/

ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/bc/item/11747937/

Joshin web ショップ https://joshinweb.jp/game/65029/0850041963006.html



希望小売価格:いずれも19,800円(税込)



※PSリモートプレイをより快適にご利用いただくには、PlayStationのサイトをご確認ください。

https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/lang/jp/ps5_mobile.html





┃製品仕様





┃公式サイト

https://playbackbone.com/jp/



┃輸入元:株式会社パワーサポート(POWER SUPPORT CO., LTD.)

Apple関連製品のアクセサリーメーカーとして、国内のみならず世界においても草分け的な存在。iPodのシリコンケースは弊社が世界で初めて開発・販売しました。突拍子もないアイディアとそれを具現化する精密な設計が産むオリジナリティの高い製品は世界中のApple Storeでも販売され、世界中のユーザーから愛されている安心、信頼のブランドです。iPhoneはファーストモデルから対応製品を販売しており、高い設計技術に裏打ちされたこだわりの高品質で多くのユーザーの評価を得ています。



┃著作権表記

Copyright (C) 2023 Power Support Co., Ltd. All rights reserved.



┃サービス名表記

サービス名:POWER SUPPORT

サービスロゴ:※「パワーサポート(POWER SUPPORT CO., LTD.)」は株式会社パワーサポートの登録商標です.



┃株式会社パワーサポート

概要(2023年5月現在)

設立:1996年7月24日

本社所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-7-17

URL: https://www.pawasapo.co.jp 事業内容:コンピュータ周辺機器アクセサリーの開発・製造・販売



【当リリースのお問い合わせ先】

株式会社パワーサポート 営業企画室 木村

E-mail backbone@pawasapo.co.jp



※商品については公式サイト<https://playbackbone.com/jp/>をご確認ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/10-19:16)