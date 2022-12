[ユーマ株式会社]









それでも明日は

作詞:柴田聡子 作曲:UTA

編曲:UTA for TinyVoice,Production



2023年1月27日公開(新宿武蔵野館・全国イオンシネマにてロードショー)の映画、まつむらしんご監督作品『あつい胸さわぎ』の主題歌「それでも明日は」が、2022年12月14日より配信スタート!

作詞は、ユニークでオリジナルな感性の作品で知られるシンガーソングライター、詩人の柴田聡子。大人へと成長する途上で抱く危うさ、不安、希望が、ひりひりとした痛みを伴ってヴィヴィッドに描き出されている。作曲は、数多くのヒット曲で知られるトラックメーカーであり音楽プロデューサーのUTAが手がけた。

映画『あつい胸さわぎ』は、横山拓也率いるiakuの舞台をもとに、まつむら監督が積年の思いを込めて製作された作品。「命を優先すればするほど、女性としての大切なものが損なわれていく」という若年性乳がんに罹った大学生の娘とその母親の病気との闘いに重ねて、母娘の葛藤、そして恋愛というテーマが描かれている。



まつむらしんご監督による「それでも明日は」のMVも公開!

以前からHana Hopeの声に惹かれていたというまつむら監督。映画主題歌への起用に加えて、この「それでも明日は」のミュージック・ビデオも、まつむら監督自身の手により、映画と同じロケ地、和歌山県の雑賀崎で撮影が行われた。近年‘日本のアマルフィ’とも呼ばれ、独特のノスタルジックな風情が感じられる海辺の町を、Hana Hopeが映画のシーンに思いを馳せながら原作を読む、という演出になっている。



まつむら監督コメント:

「映画の最後にかかるHana Hopeの歌声は、主人公・千夏の気持ちを代弁していると思いました。だから、千夏が暮らした景色の中でMVを撮影できたことは特別な意味がありました。映画は僕の中ですでに100点でしたが、この主題歌によってさらに100点が加わったと思ってます」



【それでも明日は MV】

YouTube Hana Hope Channelにて配信

https://youtu.be/c_bGgDZkn04



スタッフ



監督:まつむらしんご

プロデューサー :谷内田彰久 村田修一

制作:加藤弘晃

撮影:石原ひなた

撮影助手:佐藤嵩真

ヘアメイク:中居詩野

スタイリスト:島田辰哉

車両:赤井正太郎

ロケ地:和歌山県・雑賀崎・和歌浦芸術区



℗2022 Sony Music Labels Inc. / HINTS music Inc.

(C) 2022 U/M/A/A INC. & HINTS music

(C) 2023 映画「あつい胸さわぎ」製作委員会





【リリース情報】

2022年12月14日配信開始







それでも明日は

(作詞:柴田聡子 作曲:UTA 編曲:UTA for TinyVoice,Production)



サブスクリプション/ダウンロードはこちらから

https://lnk.to/SoredemoAshitaha

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジャケットアートワーク

Photographer : Shiori Ota, Art Director : Junko Hoshizawa,

Stylist: Tatsuya Shimada, Hair & Make up : chiho, Outfit: tiit tokyo





<歌詞>



それでも明日は

作詞 : 柴田聡子 作曲:UTA



わたしに聞こえる わたしのこの声

かすかに たしかに 響いた この声が



重なり ぶつかり たなびき 流れて

気付けば 佇む 見晴らしのいい踊り場



燃えて消えて行く今日の

残り火に触れる手は

熱さにひるみ 冷たくなるあいだに震えて

誰かを抱きとめるには この胸は小さくて

ちぎれたまま それでも明日は



あなたに聞こえる? わたしの靴の音

こころやからだを踊らせ 連れ出して

やさしさ山ほど 包んだ花束

両手で抱えて 通りを走り抜けて



飛び出す空 青くなる星の夜を追い越して

惑う瞳の中に満ちる 朝焼けのかなた

振り返れば蜃気楼 ぬくもりが揺れている

焦がれたまま それでも明日は



わたしに聞こえる わたしのこの声 いつでも





【映画『あつい胸さわぎ』作品情報】







『あつい胸さわぎ』

2023年1月27日 全国ロードショー

監督:まつむらしんご

出演:吉田美月喜 常盤貴子

前田敦子 奥平大兼 三浦誠己 佐藤緋美 石原理衣

主題歌:Hana Hope「それでも明日は」

作詞:柴田聡子 作曲:UTA 編曲:UTA for TinyVoice,Production

配給:イオンエンターテイメント、SDP

製作:映画『あつい胸さわぎ』製作委員会

映画公式サイト:https://あつい胸さわぎ.jp

予告編:https://youtu.be/-NsItviKuYg

(予告のバックにHana Hope歌唱の主題歌が流れます。ぜひご視聴ください)





【Hana Hope バイオグラフィ】



2006年生まれ。東京都出身。

幼い頃から歌うことや曲作りが大好きで、ソロ・デビュー以前から何組ものアーティストからボーカリストとしての依頼を受け、高橋幸宏、佐橋佳幸、細野晴臣、ROTH BART BARON、TOWA TEI、鈴木慶一、am8など錚々たるアーティストと共演。

2020年には老舗レコーディング・スタジオ、音響ハウスの映画「Melody-Go-Round」に出演。同名のエンディング・テーマソングを飾る。2021年には細田守監督の映画「竜とそばかすの姫」で声優デビュー。

2022年2月に、シングル「Sentiment / Your Song」でデビュー、国内外における数多くのプレイリストやチャートに入り話題のニューカマーとなる。

5月には「Fuji & Sun 22」に初参加、これは本人にとっての初めての野外フェス参加にもなった。そして2022年11月3日、待望のセカンド・シングル「きみはもうひとりじゃない」、そして初の自身の作詞・作曲による「16 - sixteen」をリリース、同日には初のソロ・ライブを開催。また、これまでに日立、ソニー・コンピューター・サイエンス研究所、花王、JR東日本などのコマーシャル・ソング歌唱、ナレーションも行っている。16歳とは思えない表現力を持つ Hana Hope は、まさにデジタルネイティブなZ世代。ジャンルを超えた幅広い音楽性を表現する、新世代のフィーメール・シンガーである。









SNSリンク (#hanahope)



Hana Hope Litlink: https://lit.link/hanahope

YouTube Official Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCv8yLmx8ckXPZrxJrTkAh0g

HANA’S SONGBOOK:

https://www.youtube.com/channel/UCxle3j_wZffWtRlsBXXRZFQ

Twitter: https://twitter.com/hanahope_2022

Instagram:https://www.instagram.com/hanahope_official/

facebook: https://www.facebook.com/Hana-Hope-106394515294535





