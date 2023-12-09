REAL TOKYO ART Vol.7／KOMIYAMA …
［株式会社 小宮山書店］
2023年12月15日（金）～24日（日）の会期にて、15名のアーティストと共に、新作を中心とした80点を超える作品の展示販売を行います。
参加アーティスト
秋赤音 天野タケル いがらしゆみこ ウィル・スウィーニー キム・ロートン COOKIE CHRIS KENSEI YABUNO 柴田亜美 菅谷晋一 田崎太郎 内藤啓介 丸岡和吾 村田言恵 米原康正
この度、KOMIYAMA TOKYO Gは、15名のアーティストと共に「REAL TOKYO ART Vol.7」を開催いたします。
7回目を迎える本展では、キャンバス作品、立体作品等、多様な背景をもつアーティストによる新作を中心に、80点を超える作品を発表いたします。
作品と真摯に向き合い、個々に進化を続ける創作をぜひご高覧ください。
アーティスト
秋赤音 天野タケル いがらしゆみこ ウィル・スウィーニー キム・ロートン COOKIE CHRIS KENSEI YABUNO 柴田亜美 菅谷晋一 田崎太郎 内藤啓介 丸岡和吾 村田言恵 米原康正
REAL TOKYO ART Vol.7
12月15日（金）～12月24日（日）
火曜、水曜休廊
月曜～土曜：12:00-18:30
日曜：12:00-17:30
会場：KOMIYAMA TOKYO G
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3−20−4 第2龍名館ビル 1FD
お問合せ：03 6811 7355
gallery@book-komiyama.co.jp
https://www.komiyamatokyo-g.com
Image: KENSEI YABUNO Untitled II 2023.11
REAL TOKYO ART Vol.7
15 - 24 DECEMBER 2023
Opening hours: 12:00-18:30
*Sunday -17:30
Closed on Tuesday and Wednesday.
Venue: KOMIYAMA TOKYO G
1F D Dai 2-Ryumeikan Bldg. 3-20-4 Kanda Ogawamachi Chiyoda-ku Tokyo 〒101-0052
KOMIYAMA TOKYO G is thrilled to announce the group exhibition, titled 'REAL TOKYO ART Vol.7.'
Together with 15 artists, the exhibition presents more than 80 of new artworks including cavas and sculptures. Please enjoy our artist’s groundbreaking spirits that earnestly and continuously evolve.
ARTISTS
AKIAKANE, TAKERU AMANO, YUMIKO IGARASHI, WILL SWEENEY, KIM LAUGHTON, COOKIE, CHRIS, KENSEI YABUNO, AMI SHIBATA, SHINICHI SUGAYA, TARO TASAKI, KEISUKE NAITO, KAZUMICHI MARUOKA, KOTOE MURATA, YASUMASA YONEHARA
KOMIYAMA TOKYO G
Access: https://www.komiyamatokyo-g.com/?page_id=16
Phone: 03 6811 7355
Email: gallery@book-komiyama.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/09-16:46）
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