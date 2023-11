[学校法人アジア学院]

アジア学院農村指導者キャンパス環境プロジェクト「# 農村リーダーによりよい環境で学んでほしい。教育環境の整備にご支援を」目標金額300万円を達成しました。



今回ご寄付いただいた方々にオンラインで学生たちの最終口頭発表にご参加いただける機会を設けました。

アジア学院の50年の歩みが培った、アジア・アフリカ・中南米・太平洋地域の世界62ヵ国、800を超える送り出し団体とコミュニティの、1,399名の卒業生のネットワークが草の根から世界を変えていきます。アジア学院の輪につながって共に食べ、共に学び、共に喜んでください。





最後まで見守り、伴走いただきありがとうございます。



アジア学院に社会貢献性と価値を感じ、応援くださった方。

新しくアジア学院を見つけて、出会ってくださった方。

いつもアジア学院の活動に寄り添ってくださる方。



ありがとうございます。



皆さんの応援で、アジア学院農村指導者キャンパス環境プロジェクト「# 農村リーダーによりよい環境で学んでほしい。教育環境の整備にご支援を」目標金額300万円を達成しました。



今回頂いたご寄付は研修環境の充実に活用いたします。





応援に応え、頂いたおこころざしを、アジア・アフリカ・中南米・太平洋地域の農村から世界を変えていく草の根のリーダーたちの必要に活かします。



最後まで見守り、伴走いただきありがとうございます。

熱い思いのこもったサポートに自分たちの与えられたつとめの大きさを感じます。



このクラウドファンディングを見つけたけれど、今回は機会を逃してしまった方。

すでに参加して手を添えてくださっている方々と一緒に、アジア学院の「共に生きる」につながってください。





すべてのひとがおなかを満たすところから。



土に近く立場の弱いものたちから。

アジア学院は世界の平和を描き出す「土からの平和」を進めるために働きます。

それを実現する仕える指導者「サーバントリーダー」を育てます。



何とぞ続けて応援ください。

頂いたご寄付へのギフト、オンラインでの持ち寄り食事会やキャンパスツアー、講演については1月をめどに案内をさせていただきます。



帰国する今年度の学生たち

12月に卒業し、帰国する今年度の学生たちのこともお祈りください。



学生たちは11月に西日本研修旅行として大阪や水俣で学び、12月初頭までの最終口頭発表を経て、アジア学院での9ヵ月のリーダーシップ研修を終えます。



彼らは12月9日(土)に卒業、15日(金)・16日(土)に帰国の途につき、アジア・アフリカ・中南米・太平洋地域の、自らのコミュニティで農村リーダーとして現場から社会課題に向き合っていきます。





オンライン最終口頭発表参加



今回ご寄付いただいた方々にオンラインで学生たちの最終口頭発表にご参加いただける機会を設けました。

和訳はありません。ただ、伝わります。

彼らの思いを乗せた英語での発表をそのままに聞いていただき、草の根から世界を変えていく彼らの思いを受け止めてください。



最終口頭発表:11月30日(木)~12月6日(水)13:30-15:30

※土日を除く5日間 詳細は別途お伝えします。









共に食べ、共に学び、共に喜ぶアジア学院の輪



農村リーダーが世界を変える。

「サーバントリーダー」たちが自立したコミュニティをつくり、「土からの平和」の実践により世界の平和を希求します。

アジア学院の50年の歩みが培った、アジア・アフリカ・中南米・太平洋地域の世界62ヵ国、800を超える送り出し団体とコミュニティの、1,399名の卒業生のネットワークが草の根から世界を変えていきます。

アジア学院の輪につながって共に食べ、共に学び、共に喜んでください。



「共に生きるために That We May Live Together」







Thank you for watching over us and supporting us until the end.

Thank you to those who have supported ARI because of its social contribution and value.

Those who have newly found ARI and met us.

Those who always support ARI's activities.

Thank you very much.



With your support, ARI's Rural Leaders Campus Environment Project "# We want rural leaders to learn in a better environment. Please support us to improve the educational environment." We have reached our goal of 3 million yen.

The donation will be used to improve the training environment.



In response to your support, we will apply your kindness to the needs of grassroots leaders in Asia, Africa, Latin America, and the Pacific who will change the world from rural villages.

Thank you for watching and accompanying us to the end.

Your passionate support makes us feel the magnitude of the task we have been given.

If you found this crowdfunding campaign but missed the opportunity this time.

Please join those who have already participated and lend a hand, and connect with ARI's "Living Together".



From where everyone's stomach is full.

From those who are close to the soil and are in a weak position.

ARI works to advance "peace from the earth," a vision of world peace.

We will nurture servant leaders who will make it happen.



Please continue to support us.



We will announce information about gifts for donations received, online bring-your-own meals, campus tours, and lectures by January.



This year's participants returning home

Please pray for this year's participants who will graduate in December and return home.

The participants will learn in Osaka and Minamata as part of the Western Japan Study Tour in November, and will complete their 9-month leadership training at ARI with a final oral presentation by early December.They will graduate on December 9 (Sat) and return home on December 15 (Fri) and 16 (Sat) to face social issues from the field as rural leaders in their own communities in Asia, Africa, Latin America, and the Pacific.



Participation in online final oral presentations

Donors will have the opportunity to participate in the participants' final oral presentations online.

We hope you will listen to their presentations in English, and take in their thoughts on how they are changing the world from the grassroots.

Final oral presentations: Thursday, November 30 - Wednesday, December 6, 13:30-15:30

*Five days, excluding Saturdays and Sundays. Details will be provided separately.



Eat Together, Learn Together, Rejoice Together ARI Circle

Rural leaders change the world.

"Servant Leaders" create self-sustaining communities and seek world peace through the practice of "Peace from the Soil". ARI's network of 1,399 graduates from more than 800 sending bodies and communities in 62 countries in Asia, Africa, Latin America, and the Pacific, cultivated over 50 years, will change the world from the grassroots.



Join ARI's circle to eat together, learn together, and rejoice together.



"That We May Live Together"



