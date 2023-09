[iHerb, LLC.]

iHerb(本社:米国カリフォルニア州、CEO:イマン・ザビヒ、以下:iHerb、日本語名:アイハーブ)は、健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーです。1996年のiHerb創業と同時に創られた、代表的なプライベートブランド「California Gold Nutrition(R)️(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)」は、サプリメントやプロテインなどを幅広く取り揃えており、27年間多くの人々のウェルネスや健康をサポートしています。



この度、「California Gold Nutrition(R)️(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)」は、2023年9月23日(土)にGALA湯沢で実施される世界最高峰の障害物レース「SPARTAN RACE in 新潟」BEAST / SPRINTに、オフィシャルスポンサーとして協賛します。







GALA湯沢で実施される世界最高峰の障害物レース「SPARTAN RACE in 新潟」BEAST / SPRINTでは、「California Gold Nutrition(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)」の中でも人気のあるプロテインの展示・紹介に加えて、レースの参加記念となるようなフォトスポットの用意を予定しています。



《SPARTAN RACEについて》

SPARTAN RACEは、世界40カ国・年間170レース以上が開催されている世界最高峰最大級の障害物レースです。近年の健康志向やランニング、トレーニング人気の高まりを受け、日本では2017年5月に初開催されました。

スパルタンレースの特徴は、各競技それぞれに5km~21km以上のランに加え、20~30個の障害物が設置されており、それらを参加者の肉体のみで乗り越え、ゴールを目指すタフなレースである点です。

また、レース中、参加者同士で助け合い障害をクリアすることが許されていますが、できない場合は、バーピージャンプ(スクワット・腕立て・ジャンプを1セットとして連続して行うトレーニング)を規定回数こなさなくてならないなど、ハードなルールも設けられいます。



大会名:SPARTAN RACE in 新潟

開催日:2023年9月23日(土)

会場:GALA湯沢

URL: https://spartanracejapan.jp/race/#NIIGATA



《California Gold Nutrition(R)︎(カリフォルニア ゴールド ニュートリション) SPORTSのプロテイン紹介》

California Gold Nutrition(R)︎(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)のプロテインは、身体をサポートする高品質なプロテインです。

すべてのプロテインは砂糖・グルテン・遺伝子組み換え作物(GMO)・大豆を一切使用していません。



<1番人気でクセが少なく、飲みやすいと評判のプロテイン>

スポーツ - ホエイプロテインアイソレート 454 g 2,833円

★レビュー数 24,434

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-whey-protein-isolate-1-lb-16-oz-454-g/71031



ホエイプロテインアイソレートは、すばやく吸収されて消化しやすいホエイのタンパク質濃縮物で、体に効率的にタンパク質を運ぶことができます。このタイプのタンパク質は、天然に存在するBCAA(分岐鎖アミノ酸)とグルタミン酸を豊富に含んでいます。



California Gold Nutritionスポーツホエイプロテインアイソレートには、1回分あたり27gのタンパク質と6.1gのBCAA(分岐鎖アミノ酸)が含まれています。本製品には乳糖が少量のみ含まれており、先進の膜技術を使用した多段階の低温精密ろ過分離プロセスによって製造されています。







<甘すぎず、ご褒美にもぴったりなプロテイン>

ダークチョコレート味ホエイプロテインアイソレート、907g 4,393円

★レビュー数 7,908

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-dark-chocolate-whey-protein-isolate-2-lbs-907-g/82696



California Gold Nutritionスポーツダークチョコレート味ホエイプロテインアイソレートで、トレーニング時の栄養補給をサポートしましょう。お好きな飲み物に加えて、シェーカーやブレンダーを使って、またはスプーンでかき混ぜれば、外出先で簡単においしいチョコレート味のプロテインドリンクが出来上がります。



このスポーツホエイプロテインアイソレートには、1回分あたり25g以上のタンパク質と6gのBCAA(分岐鎖アミノ酸)が含まれています。本製品には乳糖が少量のみ含まれており、先進の膜技術を使用した多段階の低温精密ろ過分離プロセスによって製造されています。







<ヴィーガンや乳製品フリーの方でも飲めるプロテイン>

ヴィーガンプロテイン バニラ風味 907g 6,045円

★レビュー数 3,758

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-vegan-protein-vanilla-2-lbs-pouch/89920



California Gold Nutritionスポーツ植物由来タンパク質は、乳製品不使用、植物由来の原料のみから作られたプロテインパウダーで、植物由来のタンパク質とアミノ酸のみが含まれています。クリーミーでおいしいバニラ風味のシェイクは、天然香料によって作られています。



当社の植物由来タンパク質は、ピープロテインアイソレート、玄米タンパク質濃縮物、フラックスシード(亜麻仁)、チアシード、発芽黒米パウダーから、1回分あたり20gのタンパク質を摂取できます。







■iHerbについて

iHerbは、年間180以上の国で年間1000万人のお客様に信頼され、健康と幸福、ウェルビーイングの向上をサポートしています。数十億ドル規模のeコマースプラットフォームとして、私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスが特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって可能になる普遍的な権利であるべきだと信じています。そして誰であろうと、どこにいようとも、最も健康的で最高の人生を送るのに役立つ製品を簡単に手に入れることができるはずです。 https://www.iherb.com/



iHerbでは毎月、お得なプロモーションを開催中です。最新情報はアプリや公式オンラインショップからご覧ください。



※商品価格、レビュー数は2023年9月7日時点での税込価格です。価格はプロモーションやUSドルレートに沿って変動します。

※掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。

なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。





