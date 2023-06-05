［チケミー］

ネット上に賛否両論の渦を巻き起こした覆面作家による衝撃の問題作、初の朗読劇！







本日6月4日に、2023年6/13~15日に紀伊國屋サザンシアターにて開催の朗読劇『ルビンの壺が割れた』のチケット販売がチケミーで開始されました。

購入ページ：

6/13(火) 19時開演 https://ticketme.io/event/ticket/38403a90-ff27-41d6-b2b1-effe79bcd9a6/3d8c0b05-6aa5-4501-8e08-3484b05ca378



6/14(水) 14時開演 https://ticketme.io/event/ticket/38403a90-ff27-41d6-b2b1-effe79bcd9a6/da6c98dd-e31d-467f-a7c5-5a40c44b974f



6/14(水) 19時開演 https://ticketme.io/event/ticket/38403a90-ff27-41d6-b2b1-effe79bcd9a6/adf9ae14-aa89-41d6-a21f-d0df3ff3b918



6/15(木) 14時開演 https://ticketme.io/event/ticket/38403a90-ff27-41d6-b2b1-effe79bcd9a6/e2e2963f-97c1-463f-bb42-4a3345e95c83







以下、当日のイベント情報です。



朗読劇『ルビンの壺が割れた』

■原案・原作：宿野かほる(『ルビンの壺が割れた』(新潮文庫刊))

■劇作・脚本：黒木瞳

■演出：川名幸宏

■出演：黒木瞳 渡辺いっけい 細谷佳正/陳内将(Wキャスト)



■開場開演：

6/13(火) 18:30開場 19時開演

6/14(水) 13:30開場 14時開演

6/14(水) 18:30開場 19時開演

6/15(木) 13:30開場 14時開演



■チケット代金：

￥7500（全席指定・税込）



■購入ページ：

6/13(火) 19時開演 https://onl.sc/x7z66vC

6/14(水) 14時開演 https://onl.sc/6gCzeND

6/14(水) 19時開演 https://onl.sc/iEJqY7k

6/15(木) 14時開演 https://onl.sc/KgPR9Dh



■そのほか情報：

未就学児入場不可



公演などに関するお問い合わせ先: ゴーチ・ブラザーズ:03-6809-7125(平日12時～17時)

公式サイト：https://rubin2023.com



多くのお客様のご来場を心待ちにしております。



■株式会社チケミーについて



チケミーはブロックチェーン技術を用いたNFT関連サービスを通じ、コミュニティの創生、維持、運営、財やサービスの利用権の流動性の向上をサポートするスタートアップです。

「世の中の隠れた価値を見つけ出し、あるべき場所にあるべき価値を届ける」ことをミッションに、未来のエンタメ、物流、不動産を支える社会インフラを構築します。

業界を問わずリアル×ブロックチェーン技術にフォーカスしたサービスを提供しておりますので、お気軽にHPよりお問い合わせください。



名称：株式会社チケミー （英名: TicketMe Inc.）

所在地：東京都文京区小石川3丁目11番地6

代表者：代表取締役 宮下 大佑

資本金：1,850万円(資本準備金を含む)

事業内容：「TicketMe」の開発と運営、NFT・Dapp関連コンサルティング、コミュニティマネジメントサポート

Web: https://corp.ticketme.jp/

Service： https://ticketme.io/



■関連リンク



公式Twitter：https://twitter.com/TicketMe_yeah



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-19:16）