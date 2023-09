[株式会社トーフミート]

~豆腐が導く新たな食の改革を起こすべく共創パートナーの募集を開始いたします~



“豆腐を活かしたあたらしい美味しさで、わたしらしい食生活を叶える” をミッションに、豆腐を原料とする植物由来100%の新食材「TOFU MEAT(トーフミート)」を開発・製造する株式会社トーフミート(本社:山口県宇部市、代表取締役社長:村上 英雄/以下「トーフミート」)は、新しい代替市場の創造と食品事業領域の拡大を目指し、共創パートナーの募集を開始したことをお知らせいたします。









■背景

TOFU MEATは、代替肉としての需要を満たすだけではなく肉・魚といった食品と同列に並ぶ、日本が誇る伝統的な食文化「豆腐」を原料とする美味しいとカラダに良いを両立したあたらしい食品です。

豆腐を独自の技術で加工し、お肉のような味わいと食感を実現。大豆特有の青臭さがなく、大豆ミートでは不可能と言われていたスイーツにも代替が可能。また、高タンパク・低脂質で栄養価も高いため、健康にも配慮した食品としてアスリートの方々からも指示をいただいております。



2023年8月末には、4年ぶりに開催された地方の名産品を選出する「にっぽんの宝物」の世界大会、通称「にっぽんの宝物 世界大会 2023 in シンガポール(Undiscovered Gems of Japan World Championship 2023 in Singapore)」において、世界2位の準グランプリを受賞。

世界各国の食文化に対応可能なことや食を通じてSDGsに貢献できることが評価され、注目されています。



代替肉市場において他社の追従を許さない唯一無二の商品としてブランドを確立し、さらなる新しい食品市場を創出に向けて、パートナー共創を募集することとなりました。

既存の代替肉の課題を解決し、食べることが自然環境に負担をかけず、豊かで持続可能な地球と未来の食に貢献するため、新たな革命を一緒に実現しませんか?少しでもご興味を持たれましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください。



TOFU MEATのパートナーさま募集概要





トーフミートでは、一緒に「TOFU MEAT」から生まれる新しい食の体験や選択肢を広めていただけるパートナー様を募集いたします!また、共同で開発をする場合はTOFU MEATを無償にてご提供いたします。

ご興味を持ってくださる場合、ぜひ以下のフォームよりお問い合わせください。



▼お問い合わせはこちら

https://tofu-meat.com/pages/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B



プラントベースフード「TOFU MEAT」について











1. 国産大豆100%使用

豆腐の原料となる大豆は国産大豆を100%使用し、豆腐製造時には消泡剤を一切不使用。

植物由来100%でベジタリアン・ヴィーガンにも対応しています。



2. 高タンパク・低脂質

同量のお肉と比べても高タンパク質で脂質が少ない食品。スープなどに入れてもひき肉に近い弾力を保つことができるので、幅広い料理に使用することができます。



3. 臭みなし、解凍・湯戻し不要

大豆臭さを90%以上低減。湯戻しも不要だから、冷凍庫から取り出してすぐに使えます。

クルトンやオートミールのように、サラダにちょい足しも◎



4. 食卓の中から簡単にSDGsに貢献できる

プラントベースフードは、食料問題や栄養問題、環境問題など、さまざまな「課題」を解決するための大きな役割を担っており、食べることが自然環境の負担になってしまわないように豊かで活力のある地球と食の未来のために取り組んでいます。





■受賞実績

食べるJAPAN 美味アワード2021 準グランプリ

にっぽんの宝物2020 準グランプリ

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会 推奨商品

一般社団法人 J Vegan協会 認定商品

にっぽんの宝物 世界大会 2023 in シンガポール 準グランプリ



■会社概要

会社名 :株式会社トーフミート

所在地 :〒755-0027

山口県宇部市港町2丁目1-35

代表者 :村上 英雄

設立 :2014年9月

事業内容:食品製造販売業

URL :https://tofu-meat.com







