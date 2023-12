[多摩電子工業株式会社]

~キャンプだけじゃない!街歩きにもおしゃれで格好よく~



多摩電子工業株式会社(本社:神奈川県川崎市 代表取締役 執行役員社長 長谷川 智之)は、株式会社ロゴスコーポレーション(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長 柴田茂樹)が展開するアウトドアブランド「LOGOS

」のライセンスアイテムとして、アウトドアだけでなく、街歩きにも使える モバイルバッテリー10000mAh 3種 USB-C to C充電ケーブル1m 3種 USB-C to L(ライトニング)充電ケーブル1m 3種を2023年12月15日、多摩電子工業の直販サイトおよび当社運営ECモール等にて販売致します。





モバイルバッテリー10000mAhは、ブラック(商品名:PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 品番:LG-LP124-K)、モスグリーン(同:PD20W モバイルバッテリー10000 モスグリーン 同:LG-LP124-G)、カーキ(同:PD20W モバイルバッテリー10000 カーキ 同:LG-LP124-T) の3種



USB-C to C 充電ケーブル1mは、ランプブラック(商品名:フラットケーブル USB-C to C 1.0m ランプブラック 品番:LG-H308CC10G)、モスグリーン(同:フラットケーブル USB-C to C 1.0m モスグリーン 同:LG-H308CC10G)、アイスブルー(同:フラットケーブル USB-C to C 1.0m アイスブルー 同:LG-H308CC10L)の3種



USB-C to L(ライトニング)充電ケーブル1mは、ランプブラック(商品名:フラットケーブル USB-C to L 1.0m ランプブラック 品番:LG-H308CL10K)、モスグリーン(同:フラットケーブル USB-C to L 1.0m モスグリーン 同:LG-H308CL10G)、アイスブルー(同:フラットケーブル USB-C to L 1.0m アイスブルー 同:LG-H308CL10L)の3種



●モバイルバッテリーはリユース可能なブリキ缶ケース入り PD20W USB-C、USB-Aの2ポート













●LOGOS PD20Wモバイルバッテリー10000mAh

4,380円(税込)



■製品仕様

電池容量 10,000mAh(38.5Wh)

ポート USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1

USB-C入力 最大18W DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A

USB-C出力 (単体使用時)最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A

USB-A出力 (単体使用時)最大18W DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A

USB-C+A合計最大出力 DC5V 3A

材質 (本体ケース)PC、アルミ、他 (ケーブル、コネクタケース)PVC、他

サイズ (本体)約W65.5×H104.5×D17mm

質量 (本体)約200g (ケーブル)約12g

付属品 USB-A to Cケーブル(約30cm)



●USB-C to C、USB-C to L(ライトニング)充電ケーブルは、屈曲に強いフラットタイプのタフケーブル仕様 コネクタ部とリユースパッケージにLOGOSロゴをあしらいました。















●LOGOS フラットケーブル USB-C to C 1.0m

1,680円(税込み)







●LOGOS フラットケーブル USB-C to L 1.0m (ライトニングケーブル)

2,180円(税込み)







■製品仕様

コネクタ形状 USB-C to C/USB-C to L(ライトニング)

ケーブル長 1.0m

ケーブル定格 60W(20V 3A)

通信速度 480Mbps

質量 約34g

材質 (コネクタケース)PVC (ケーブル被覆)編込みナイロン



【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

LOGOS公式サイト:https://www.logos.ne.jp/



■販売サイトURL:

多摩電子工業ダイレクト

https://shop.tamadenco.co.jp/product-tag/logos/



多摩電子工業 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tamadenco/c/0000000209/



多摩電子工業 Yahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tamadenco/logos28a5e.html



■多摩電子工業

多摩電子工業は、バッテリー、充電器の国内販売実績が高く、全国の大手コンビニエンスストアに納入

されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給してい

ます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-12:46)