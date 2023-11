[JLab Japan株式会社]

JLab Japan株式会社は、“聴きやすさ”にこだわったカリフォルニア発のアクティブオーディオブランドとして、完全ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン・耳栓など、「音」に関わる多様な製品を販売しています。



今回は11月18日の「いいイヤホン・ヘッドホンの日」*にちなんで、JLab製品群から厳選したワイヤレスイヤホン・ヘッドホン2機種をご紹介します。

*イヤホン・ヘッドホンの専門店「e☆イヤホン」を運営する株式会社タイムマシンが、「いい(11)イヤ(18)ホン」と読む語呂合わせから制定。











9月の発売以来人気!業界最小クラス*の極小イヤホン「JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS」





「JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS」(以下、JBuds Mini)は業界最小クラス*の「極小サイズ」イヤホンです。

*米国ヘッドホン・完全ワイヤレスイヤホンのトップ10ブランド(Circana/The NPD Group/Retail Tracking Service 2022の調査による)の製品群において



従来のJLab製品と比較し、約1/2の小ささと約2/3の軽量さを実現したJBuds Miniは、日本の皆様の耳にぴったりなワイヤレスイヤホンです。耳が小さい方やイヤホン特有の圧迫感が苦手な方も快適に使用することができます。また、耳の穴にすっぽり収まる形状で、寝ホン(寝ながら使用するイヤホン)としてもお使いいただけます。



・業界最小クラスの極小サイズ(イヤホン本体たったの3.14g)

・Bluetoothマルチポイントで複数デバイスに同時接続が可能

・JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ

・外部音声取り込み

・IP55規格の防塵・防滴性能

・クリアな通話、ノイズキャンセルマイク

・5種類の豊富なカラーバリエーション

・定価8,470円(税込)

※2023年11月30日(木)までは15%OFFの期間限定価格7,200円(税込)



JBuds Mini JLab 日本公式サイト(公式通販)製品ページ:

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-mini-true-wireless-earbuds



世界中で人気!レトロで軽いワイヤレスヘッドホン「REWIND WIRELESS RETRO HEADPHONES」





「REWIND WIRELESS RETRO HEADPHONE」(以下、Rewind)は、日本公式サイトでの発売以来、多くの反響をいただいているレトロで軽いワイヤレスヘッドホンです。デザインはレトロでも搭載するのは最新のテクノロジー。12時間の連続再生、3種のイコライザー設定、タッチセンサー、電話応答できるマイク搭載など十分な機能と品質を備えながら、定価3,980円でご購入いただけるコストパフォーマンスの高い製品です。ファッション性と機能性、どちらも妥協したくないという方におすすめの1台になっています。



・最大12時間の連続再生

・3種のイコライザーサウンド

・電話応答できる内蔵マイク

・タッチセンサー搭載

・Siri / Googleアシスタント対応

・定価3,980円(税込)



Rewind JLab 日本公式サイト(公式通販)製品ページ:

https://jlab-audio.jp/products/rewind-wireless-retro-headphones



「いいイヤホン・ヘッドホンの日」記念!JLab Japan 公式SNSプレゼントキャンペーン





いいイヤホン・ヘッドホンの日を記念し、2023年11月17日(金)~ 2023年11月26日(日)の期間、JLab Japan公式X(旧:Twitter)とJLab Japan公式InstagramでJLabのワイヤレスイヤホン・ヘッドホンが合計2名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。



応募はこちらから

JLab Japan公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/JLabJapan

JLab Japan公式Instagram:https://www.instagram.com/jlab.japan/



■JLab(ジェイラブ)とは



“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2022年度に100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン市場の販売台数において全米No.1*を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売を開始しています。

* The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., band type: no wire/no band, based on unit sales, ASP under $100, Annual 2022.



・ 公式HP :https://jlab-audio.jp/

・ Amazon :https://www.amazon.co.jp/jlab

・ 楽天市場 :https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・ Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

・ Qoo10 :https://www.qoo10.jp/shop/jlab

・ X(旧:Twitter) :https://twitter.com/JLabJapan

・ Instagram :https://www.instagram.com/jlab.japan/

・ TikTok :https://www.tiktok.com/@jlabjapan

・ Facebook :https://www.facebook.com/jlabjapan

・ LINE :https://lin.ee/gwGCXDc

・ YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCkiwhvPyo0LhmC9akC8IHYg



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-21:16)