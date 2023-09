[ナイスジャパン株式会社]

NICEは「ビジョンの完全性」で最上位に位置づけられる





【2023年8月8日、ニュージャージー州ホーボーケン】-企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するNICE(Nasdaq:NICE、日本法人 ナイスジャパン株式会社 社長 オリビエ・ジオレット)は、ガートナーが発表した2023年のGartner Magic Quadrant for Contact Center as a Service(CCaaS)レポートでNICEがリーダーとして認識されたことを発表します。NICEは、「ビジョンの完全性(Completeness of Vision)」において、リーダーズ・クアドラントの最上位に位置づけられました。これにより、NICEは9年連続でCCaaSマジック・クアドラントのリーダーに選ばれたことになります。



この2023年のGartner Magic Quadrant for CCaaSでは、「コンタクトセンター市場は、数千人以上のオペレーターと高度なデジタルおよびセルフサービス要件を備えたクラウドベースのCCaaSソリューションへ移行しています。この調査は、顧客サービスおよびサポート技術リーダーがニーズに合ったサプライヤーを見つけるのに役立ちます。」と説明されています。



「CCaaSは現在、従来のオンプレミス・コンタクトセンター・テクノロジーの調達や置き換えを検討しているほとんどの組織にとって、最適なテクノロジーとなっています。CCaaSソリューションは、複数の小規模な組織によって構成される数千席規模の環境にも導入され始めています。これは、顧客サービス組織が、複数のスタンドアロン環境を統合し、単一の戦略的サプライヤー、できればクラウド環境へ移行したいという要望を反映しています。」

NICEは、業界最先端のCCaaS、WEM、アナリティクス、AI、デジタルセルフサービスを組み合わせ、最もオープンなクラウドCXプラットフォームであるCXoneで提供しています。CXoneプラットフォームは市場で他のどのCXソリューションよりも広範で深いものであり、優れたデジタルセルフサービスとオペレーター支援型の顧客対応を実現しています。CXoneは、NICEのCX業界最大のラベル付きデータセットから構築された特別なEnlighten AIによって駆動されており、ジェネレーティブAI(生成AI)をEnlightenに統合して、真に対話的なAIを提供し、次世代のデジタルセルフサービスを実現し、消費者、従業員、ブランドをAIドリブンに導いています。



「CXイノベーションへの多額の投資と大きなビジネスの成功がレポートに反映され、ガートナーから9年連続でリーダーとして認識されたことを嬉しく思っています。」と、NICEのCX部門のプレジデントであるBarry Cooper(バリー・クーパー)は述べています。「ガートナーからのこの認知は、CXoneで次世代のカスタマーサービスをリードするというNICEの継続的な取り組みを増幅すると信じています。CXoneは、高度なAI機能と、無人、有人、デジタル、音声のやり取りにわたる完全なカスタマージャーニーを管理するための完全なアプローチを備えており、組織は今日のデジタル時代のカスタマーエクスペリエンスを通じて差別化を図ることができます。」



NICEは、2015年に最初のGartner Magic Quadrant for CCaaSレポートでリーダーとして認識され、それ以来毎年連続してCCaaS Magic Quadrantでリーダーとして認識されてきました。ナイスは、このレポートでの一貫した評価が、市場のトレンドを早期に把握し、顧客の成功を推進するために必要な技術ソリューションを提供する能力を強化していると考えています。



*GARTNER および MAGIC QUADRANT は米国および海外における Gartner, Inc およびその関連会社の登録商標およびサービスマークで、本書に許可を得て使用しているものです。すべての権利はガートナーに帰属します。



*ガートナー社は、自社のリサーチ刊行物に記載されているいずれかのベンダーや製品、またはサービスを推薦するものではありません。また、上位にランクしている、またはその他の称号を得ているベンダーのみを選定するようテクノロジーユーザーに推奨するものでもありません。ガートナー社のリサーチ刊行物は、自社のリサーチ組織の意見を集約したものであり、事実を述べたものと解釈されるものではありません。ガートナー社は、本リサーチに関して、特定目的に対する市場性または適合性など、明示または暗示の別を問わず一切の保証をいたしません。



*NICEは、2015年および2016年のCCaaSのマジック・クアドラント・レポート(北米)においてinContactとして評価されました。2017年から2019年までは同レポートでNICE inContactとして認識されていましたが、2020年よりレポート名がCCaaSのマジック・クアドラントに更新されました。



出典:ガートナー社 「Magic Quadrant for Contact Center as a Service」Drew Kraus, Steve Blood, Pri Rathnayake, Pankil Sheth著

2023年8月7日



NICEについて:



NICE(NASDAQ:NICE)は、企業が構造化および非構造化データの高度なアナリティクスによってよりスマートな判断をできるよう、クラウドおよびオンプレミスのエンタープライズソフトウェアソリューションを提供する世界的リーダーです。NICEは、あらゆる規模の企業におけるより良いカスタマーサービス、コンプライアンスの確保、金融犯罪の阻止、人の保護を支援します。NICEのソリューションはフォーチュン100企業の85社を含め、150ヶ国以上にわたる2万5,000社以上の組織で利用されています。

