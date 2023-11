[株式会社VISION8]

カラーイラストや複製漫画原稿約50点を展示。 あきま氏による直筆サイン入り商品発売決定! X(旧Twitter)&Instagramキャンペーンスタート!



株式会社VISION8(EDITION88アートギャラリー)は、2023年12月22日(金)~2024年1月8日(月・祝)に有楽町マルイ(東京都)にて、「あきま画集『潜性都市』出版記念展」を開催いたします。





幻想的な都市風景と儚げな少女の表現で人気を集めるマンガ家、イラストレーター・あきま氏の、第2画集の発売を記念し、画集収録作品のカラーイラストと複製漫画原稿を展示いたします。会場では画集の他、数量限定の開催記念商品をご用意しておりますので、ぜひ会場に足をお運びくださいませ。



■あきま氏からのメッセージ

このたびイラストと漫画という私の創作の両輪を併せて展示していただく運びとなりました。絵を見たいただき光と影、また陽と陰の対比を感じていただけると幸いです。





●会場で画集購入者の方には、特典でポストカードがつきます。

●一部の商品はEDITION88オンラインサイトでも販売決定!



開催概要







イベント名称:あきま画集『潜性都市』出版記念展

開催期間 :2023年12月22日(金)~2024年1月8日(月・祝)

開催場所 :有楽町マルイ 8Fイベントスペース SPACE7(東京)

営業時間 :11:00~19:00

※年末年始の営業時間について

2023年12月31日(日) 11:00~18:30 営業

2024年1月1日(月)~1月3日(水)は休業となります。



入場料 :無料



イベントの詳細につきましては、EDITION88の出版記念展特設ページをご確認下さい。

→ https://edition-88.com/pages/akima

有楽町マルイ ホームページ

→ https://www.0101.co.jp/



展示内容





画集収録作品より、あきま氏厳選作品30点の大判カラーイラスト展示を始め、SNSで話題沸騰の最新連載漫画『少女Null』のカラーイラストや複製原稿パネル、線画やラフ画を展示。会場内には、『少女Null』のフォトスポットも!マンガ家・イラストレーター両面で活躍されるあきま氏の世界をお楽しみいただける、充実の内容となっております。



【画集収録作品カラーイラスト】











@あきま



【漫画『少女Null』カラーイラスト+原稿】













(C)中西鼎・あきま/集英社



作家来場日情報





会場にて書籍ご購入の方にサインを致します。

日時:2024年1月6日(土)13:00~

サイン対象:画集「潜性都市」・コミック「少女Null」2巻



あきま氏直筆サイン入り88グラフ 発売決定!





本展で販売する商品を一部ご紹介致します。

展示作品の88グラフ(版画)を、2つのサイズでご用意いたしました。



1.88グラフ:あきま氏直筆サイン入り

あきま氏の直筆サイン入り、エディションナンバーが入った豪華額装商品です。



「潜む街」税込41,800円 額サイズ:H525×W410×D20mmmm





「少女Null」(コミック第1巻表紙)税込41,800円 額サイズ:H525×W410×D20mm







2.88グラフ ミニ:あきま氏直筆サイン入り

あきま氏の直筆サイン入り、エディションナンバーが入った額装商品。飾りやすいミニサイズです。





「Cold memory」 税込19,800円 額サイズ:H219×W271×D20mm





「City of Sorrow」 税込19,800円 額サイズ:H219×W271×D20mm



※画像はイメージになります。



88グラフ(エイティーエイトグラフ)とは

EDITION88が独自に開発した混合版画技法を活用したアートの表現方法です。

88グラフは版画用紙のみならず、金属、木材、アクリル、陶器、ガラスなど、幅広いものに対応可能で、複数の表現技法を組み合せることで、独自性の高い表現を追求しています。

主な技法としては、ジクレ、シルクスクリーン、UVプリント、箔押し、エンボス等が活用されるほか、EDITION88の職人によるハンドペインティングやハンドスプレイも含まれます。



88グラフ(版画)は、EDITION88 オンラインストアでも販売致します!

商品情報の詳細は、順次下記EDITION88のページにて順次公開。

EDITION88のページ ⇒ https://edition-88.com/pages/akima



イベント開催記念キャンペーン







X(旧Twitter)とInstagramで、展示会開催を記念して、直筆サイン入りのキービジュアルポストカードフレームを合計8名様にプレゼント!







※画像はイメージになります。

【参加方法】

●X(旧Twitter)

1. @TheEdition88のアカウントをフォロー。

2. 対象キャンペーン投稿をリポスト。

対象キャンペーン投稿はこちら

→https://x.gd/ADELn



●Instagram

1. @theedition88をフォロー

2. 対象キャンペーン投稿をいいね

対象キャンペーン投稿はこちら

→https://x.gd/DCDPu



※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。

その他の規定や詳細につきましては、EDITION88(https://edition-88.com/pages/akima)にてご確認ください。



あきま(アキマ)プロフィール







マンガ家、イラストレーター。2017年に雑誌「febri」(一迅社)に発表した読み切り『ミリオの空』でマンガ家デビュー。イラストレーターとしての顔も持ち、小説の装画からゲームのキービジュアル、楽曲のMVイラストなどを手掛ける。2018年には初の商業画集『mirage- THE ART OF AKIMA』(KADOKAWA)を刊行。2022年にアプリ「少年ジャンプ+」(集英社)で読み切り『火遊び同盟』(原作:中西鼎)を発表。同アプリで2023年8月より初の長編マンガ作品である『少女Null』(原作:中西鼎)の連載を開始。



株式会社VISION8について







2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートギャラリー「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した版画を制作、展覧会や期間限定ショップ、EDITION88公式ECにて販売しています。



社名:株式会社VISION8

本社:東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪3階

代表取締役:五十嵐晃博

会社HP:https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ:https://edition-88.com/

問い合わせ先:vision8@vision8.jp



X @TheEdition88 https://twitter.com/TheEdition88/

Instagram @theedition88 https://www.instagram.com/theedition88/

Facebook @TheEdition88 https://www.facebook.com/TheEdition88/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-18:46)