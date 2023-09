[CrossBorder株式会社]

国内初※「インテントセールス」を実現する、BtoBセールスインテリジェンス「Sales Marker(セールスマーカー)」を開発・提供するCrossBorder株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:小笠原 羽恭、以下 CrossBorder)と株式会社セレブリックス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:北川和毅、以下 セレブリックス)は、このたび「セレブリックス 今井氏と語り尽くす1カ月、【未来の営業対談】インテントセールスと顧客起点の営業」を開催することをお知らせします。

※:2023年8月21日~2023年8月31日 自社における「インテントセールス」でのリサーチ結果より







開催の背景





コロナ禍の影響、不安定な世界情勢、生成AIの隆盛など、企業を取り巻くビジネス環境は刻々と変化を見せています。同時に、BtoB購買者における意思決定の基準や考え方・価値観のトレンドも移り変わっています。それらは、企業が取り組む営業活動やマーケティング活動にも大きな影響を与えています。



特に、旧来型の押し売り営業はこれまで以上に顧客に敬遠される傾向にあり、逆に、ニーズを捉えた営業や提案ができるセールスパーソンはより顧客に喜ばれる傾向にあります。そこで注目を集めているのが、インテントデータ(興味関心データ)をもとに、顧客のインテント(興味関心)が高まったタイミングを捉え、マルチチャネルを用いて多角的にアプローチする、新時代の営業手法「インテントセールス」です。



本企画では「未来の営業」について、「Sales is cool ! = 営業はカッコいい という世界観を築く」をテーマに掲げるセレブリックス 今井氏と、国内初インテントセールスを実現するSales Markerを提供するCrossBorder小笠原のタイアップ企画として、1ヵ月にわたり充実のセッションを用意し、語り尽くします。

※特設サイト:詳細はこちらから

https://sales-marker.jp/special-contents202308



登壇者プロフィール







今井 晶也 氏

株式会社セレブリックス セールスカンパニー 執行役員 カンパニーCMO

セレブリックス営業総合研究所 所長 兼 セールスエバンジェリスト

セールスエバンジェリストとして、法人営業に関する研究、執筆、基調講演等を全国で行う。2021年8月には“Sales is 科学的に「成果をコントロールする」営業術”を扶桑社より出版。営業本のベストセラーとして累計出版数が5万部を超える。2022年7月には単著二作目として“お客様が教えてくれた「されたい」営業”を出版。現在は執行役員 CMOとして、セールスカンパニーのマーケティング、営業、新規事業、事業推進を管掌する。Everything DiSC(R)️の認定トレーナーであり、専門は営業、プレゼンテーション、コミュニケーションスタイルと多岐に渡る。





小笠原 羽恭

CrossBorder株式会社 代表取締役 CEO

新卒で野村総合研究所に入社後、基幹システムの開発・PM・先端技術R&D・ブロックチェーン証券PFの構築・新規事業開発に従事した後、コンサルティングファームに転職し、経営コンサルタントとして、新規事業戦略の立案・営業戦略立案・AIを活用したDXなどのプロジェクトに従事。その後、グローバル規模での市場動向調査・営業戦略立案・事業戦略立案をデータとAIで効率化・高度化することを目指してCrossBorder株式会社を創業。代表を務める。国内初のインテントセールスを実現するSales Markerを提供。Forbes 30 Under 30 Asia Listノミネート。一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の協議員。



開催スケジュール





【2023年8月25日 公開】

Forbes「BtoB営業の常識が変わる インテントセールスがもたらす新しい未来」

https://forbesjapan.com/articles/detail/65339?_fsi=CPWwtCgM



【2023年8月28日 公開】

YouTube「PIVOT」チャンネルにて動画公開「新時代の営業手法 インテントセールス」

https://www.youtube.com/watch?v=T-22tlL52Eo



【2023年9月13日 開催】

先着30名!最前線の営業 交流会(先着30名、募集中)

~「Sales is」著者 今井氏登壇~

https://sales-marker.jp/seminar/pivotsession



【2023年9月22日 開催】

セレブリックス・CrossBorder共催ウェビナー(募集中)

インテントセールスが切り拓く新時代の営業

~代わる常識、変える意識~

https://www.eigyoh.com/seminar/230922



【2023年9月25日 公開】

Forbes紙面への掲載(公開準備中)



特設サイト





https://sales-marker.jp/special-contents202308



セレブリックス 今井氏からのコメント





私は「すべての購買に成功を」をテーマに、売る人も買う人も幸せになるビジネスを心がけています。昨今、営業・マーケティングの領域では、AIなどの新たなテクノロジーや営業手法が発展を続けていますが、なかでもSales Markerの実現する「インテントセールス」は顧客に喜ばれる営業を行う手法の1つです。本企画では、未来の営業において、AIなどのテクノロジーで解決するべき部分と、人間が行うべき部分の最適解を探っていきたいと思います。



CrossBorder 小笠原からのコメント





「顧客起点」の営業が注目されてる中、顧客のインテントデータ(興味関心データ)を活用して、ニーズが高まっている企業に対するマルチチャネルアプローチを行う新時代の営業手法「インテントセールス」の重要性が高まっています。本企画では、セールスエバンジェリストである今井様とともに、「営業の未来」と、顧客ニーズを捉えた営業に欠かせない存在となる「インテントセールス」について深掘りします。



Sales Marker(セールスマーカー)について





Sales Markerは、約500万件の企業データベースと「インテントデータ(興味関心データ)」を組み合わせて活用できるBtoBセールスインテリジェンスです。今ニーズが顕在化している顧客を見つけて、マルチチャネルアプローチを行う最新の営業手法「インテントセールス」により営業活動を変革します。また、SalesforceやHubSpotをはじめとしたSFA/CRM/MAなどのツールとも連携可能で、統合的でシームレスな営業・マーケティングプロセスを実現可能です。エン・ジャパンや識学、コミューンなど、大企業からスタートアップまで多くの企業が活用中です。

インテントデータについて:https://sales-marker.jp/intent-data/

Sales Marker詳細:https://sales-marker.jp/

10分でわかる「インテントセールス」:https://www.youtube.com/watch?v=4dmQ22m4qjM







株式会社セレブリックスについて





株式会社セレブリックスは、1200社/12,000サービスの支援実績で得たデータを活用し、組織に「売れる営業文化」を根付かせるためのさまざまな事業やサービスを展開しています。時代に選ばれ続ける営業手法や、最新セールステクノロジーを駆使して、「営業代行」「営業コンサルティング」「営業研修」等の、法人営業・新規開拓営業を中心とした営業課題を解決するセールスエージェンシーです。



CrossBorder株式会社について





CrossBorder株式会社は「既存の枠組みを超えた挑戦ができる世界を創る」をミッションに掲げ、最新のテクノロジーやデータを活用することでビジネスにおける素早く最適な意思決定を可能とし、既存の枠組みを超えた挑戦ができる世界を創ることを目指します。インテントデータを活用して"今"欲しいと思っている潜在顧客にAIが自動で営業を行うBtoBセールスインテリジェンス「Sales Marker」を提供。「インテントセールス」を通じて営業課題の解決を目指します。







会社概要





社名:CrossBorder株式会社(法人番号:4011001142149)

設立:2021年7月29日

代表者:代表取締役 CEO 小笠原 羽恭

所在地:東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

コーポレートサイト:https://cross-border.jp/

サービスサイト:https://sales-marker.jp/





