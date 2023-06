[Blackview]

Blackviewの人気タブレットやスマートフォン、ミニPC、イヤホンなどを非常にお得な割引価格で購入できる期間限定セールがAliExpressにて開催されます。



Blackviewは製品性能やデザイン、環境への配慮や品質、サービスに重点を置いたハイテクブランドです。このたび、同ブランドの人気タブレットやスマートフォン、ミニPC、イヤホンなどを最大238.51ドルOFFの大幅割引価格で購入できる期間限定セール『Blackview 618ショッピングフェスティバル』(Blackview 618 Shopping Festival)が、日本時間の2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00までの期間中、AliExpressにて開催されます。









世界市場、特にヨーロッパ、アフリカ、アジアで多くのモバイルデバイスをリリースしてきたBlackview。



この度、同ブランドの人気Androidタブレット、スマートフォン、ミニPC、そしてイヤホンなどに対して、最大238.51ドルOFFもの割引が適用される期間限定セール『Blackview 618ショッピングフェスティバル』(Blackview 618 Shopping Festival)がAliExpressにおいて開催されます。



セールの開催期間は日本時間の 2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00まで となっています。



非常に多くの製品が割引対象のラインナップに含まれています。

今回はそれらの中から、目玉商品をいくつかピックアップして紹介していきます。



BLACKVIEW BV8900







・商品リンク:https://s.click.aliexpress.com/e/_oEx6EJ1

・セール期間:2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00

・通常価格:$399.99

・セール価格:$247.99

・割引額:$152 OFF









最新のフラッグシップタフネススマートフォンであり、ArcSoft(R) 4.0によりアップグレードされたサーマルイメージングカメラを搭載。10,380mAhの大容量バッテリー、そしてAndroid 13をベースにしたDokeOS 3.1を搭載しています。

MIL-STD-810H準拠の耐久性と、IP68&IP69Kの防水防塵規格、そしてCorning(R)Gorilla(R)Glass 7 ディスプレイが採用されたことで、その頑丈さは非常に高い水準に達しています。



BLACKVIEW Tab 11 WiFi







・商品リンク:https://s.click.aliexpress.com/e/_oDGp33H

・セール期間:2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00

・通常価格:$374.98

・セール価格:$139.99

・割引額:$234.99 OFF









ノートパソコンのような実用性を持つタブレットが欲しいのであれば、PCモードとワイヤレスマウス&キーボードに対応した「Blackview Tab 11 WiFi」がオススメです。

重さはわずか442g、薄さは7.6mmで、8,380mAhの大容量バッテリーが搭載されており、最大20時間のバッテリー持続を実現、一日中使い続けることができます。

Blackview Tab 11 WiFiにはArcSoft(R) 4.0で強化された16MPのフロントカメラと16MPのリアカメラが搭載。さらに、DokeOS_P 3.0(Android 12ベース)のおかげで、スムーズなタブレット操作が可能となっています。



BLACKVIEW MP200







・商品リンク:https://s.click.aliexpress.com/e/_oB4pb2T

・セール期間:2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00

・通常価格:$566.50

・セール価格:$327.99

・割引額:$238.51 OFF









『BLACKVIEW MP200』は183.2×150×75.5mm、690グラムという非常にコンパクトなサイズに対して、第11世代 Intel(R) Core(TM) i5-11400Hプロセッサー、16GB DDR4 RAM、そして最大128GBまでの拡張可能なメモリスペースが用意。

高負荷の作業を長時間行っても、大型の冷却ファンが優れた冷却温度(102°F以下)を維持しつつ、動作音は39dB以下に抑えます。

さらに高速伝送に対応したUSB 3.2 Gen2ポートを4つも搭載しているなど、インターフェース面も充実。Windows 11 Proがプリインストールされています。



BLACKVIEW AirBuds 10







・商品リンク:https://s.click.aliexpress.com/e/_oDVzX1l

・セール期間:2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00

・通常価格:$86.93

・セール価格:$34.42

・割引額:60% OFF









「Blackview AirBuds 10」はオープンイヤーデザインによる先進的な空気伝導技術を採用しており、最先端のφ16.2mmの超大型ダイナミックドライバーと3Dサラウンドサウンドを組み合わせて没入感あふれるオーディオ体験をユーザーに提供します。

また「ENCノイズキャンセリング」と「ビームフォーミング」技術を組み込んでおり、プライバシーを保ちつつクリアな通話が可能になります。さらに550mAhのバッテリーを内蔵しており、充電ケースと一緒に使用することで最大36時間の連続音楽再生を楽しめます。



BLACKVIEW BV9300







・商品リンク:https://s.click.aliexpress.com/e/_oBvrk4n

・セール期間:2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00

・通常価格:$399.99

・セール価格:$203.99

・割引額:49% OFF









『Blackview BV9300』は、最新のレーザー距離計、フラッシュライト、最大21GBまで拡張可能なRAMおよび256GBの内蔵ストレージ、Helio G99 オクタコアプロセッサー、15,080mAh大容量バッテリー、ArcSoft(R)3.0アルゴリズムを備えた50MP+32MPカメラを搭載した2023年のタフネススマートフォンの最新フラグシップモデルとなっています。

Android 12をベースにしたDokeOS 3.1を搭載しており、もちろんIP68/IP69KやMIL-STD-810Hなどの頑丈さも全て備えています。



BLACKVIEW Tab 16







・商品リンク:https://s.click.aliexpress.com/e/_onPkG3d

・セール期間:2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00

・通常価格:$367.33

・セール価格:$167.99

・割引額:54% OFF









「Blackview Tab 16」は大きな11インチディスプレイを搭載、Smart-K クアッドボックススピーカーが内蔵されているなど、優れたオーディオおよびビデオエンターテイメント体験を提供するタブレットとなっています。「Widevine L1」のサポートにより、ユーザーは各ストリーミングサイトで1080Pの高品質映像を楽しむことができます。

Unisoc T616 オクタコアプロセッサーを採用しており、AnTuTuベンチマークテストで前機種(Tab 15)のUnsoc T610を36,982ポイント上回り、RAM処理速度が17%向上する結果を出しています。学習、オフィス、またはゲーミングにおいてより満足度の高いパフォーマンスを発揮するでしょう。



その他、多くのBlackview製品を非常にお得な価格で購入可能







以上で紹介した6製品以外にも、多くのBlackview製品に対してお得な割引が適用されます。

Blackviewの製品に関しては公式サイト(https://www.blackview.hk/)をご覧ください。



「Blackview 618 Shopping Festival」(Blackview 618ショッピングフェスティバル)は日本時間の 2023年6月12日(月)16:00 ~ 6月19日(日)16:00 までの期間中に開催されます。



この機会に、ぜひAliExpressの各商品ページを覗いてみてはいかがでしょうか!



「Blackview 公式サイト」

https://www.blackview.hk/

「Twitter]

https://twitter.com/BlackviewJapan

「Youtube」

https://www.youtube.com/c/BlackviewHk/videos



