BMK 4thシングル「NANAKORO!」の発売を記念して、池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて発売記念イベントが開催され、ミニライブ、及びCDをご予約いただいた方対象の特典会を実施いたしました。

3部ではスペシャルゲストとして「NANAKORO!」の振り付けを手掛けた、えりなっちさんも出演。

えりなっちさんは、「#あわあわダンス」の考案者で、TikTok上での再生回数は全世界合計で2億回を突破した話題の振付師。

そんな、えりなっちさんをお迎えして、ファンに向けての「NANAKORO!振り付け講座」、そしてBMKとこの日だけの「NANAKORO!」コラボレーションダンスを初披露いたしました。







【リリース情報】

4thシングル「NANAKORO!」

パッケージ発売日:2023年9月20日(水)



■「NANAKORO!」【B盤】 (CD only) VICL-37704 ¥1,000+税

1.NANAKORO!

2.恋華火

3.NANAKORO! -Instrumental-

4.恋華火 -Instrumental-



■「NANAKORO!」【M盤】 (CD only) VICL-37705 ¥1,000+税

1.NANAKORO!

2.あっちっち!

3.NANAKORO! -Instrumental-

4.あっちっち! -Instrumental-



■「NANAKORO!」【K盤】 (CD only) VICL-37706 ¥1,000+税

1.NANAKORO!

2.feel

3.NANAKORO! -Instrumental-

4.feel -Instrumental



【BMKプロフィール】

コンセプトは“凧のように逆風を受けるほど上昇する、逆境に負けないグループ”。元気と勇気を発信し続ける名古屋発5人組エンタメ集団!!

2021年1月にシングル「モンスターフライト」でメジャーデビューを果たし、オリコンウィークリーCDシングルランキング初登場2位を獲得。10月には2ndシングル「Beat Monster」をリリース。オリコンウィークリーCDシングルランキングで初登場4位を獲得。2022年3月には、「グッバイ宣言」のChinozoがプロデュースを手掛ける3rdシングル「だって今日まで恋煩い」を発売。フジテレビ系TVアニメ 「デジモンゴーストゲーム」エンディング主題歌にも起用され、オリコンウィークリーCDシングルランキングで初登場2位、LINE MUSICではウィークリーランキング4位を獲得。2022年夏にはBMKとして初の5大都市ツアー「BMK上昇気流ツアー」を開催。9月には新装盤シングル「だって今日まで恋煩い -シーズン2-」を発売し、オリコンデイリーCDシングルランキングで1位、ウィークリーランキングで3位を獲得、9月度ゴールドディスクの認定を受ける。同年10月に、全日本タワー協議会のオフィシャルアンバサダーに就任し、収録曲「TOP OF TOP」がオフィシャルテーマソングとして起用。10月5日にデジタルシングル「おばけ ばけばけ ばけがっちゃ!」をリリース。テレビ東京系列にて放送中のキッズ向けバラエティ番組『おはスタ』にてTVアニメ新シリーズとして放送中の「おばけずかん!」の主題歌に決定。2023年3月15日には初のアルバム「the FIRST」をリリース。全日本タワー協議会×BMK「全国タワー制覇ツアー」の実施も決定。6月28日には配信シングル「恋華火」をリリースし、7月2日はワンマンライブ「BMK LIVE 2023~ATTENTION Please!!!!!~」を開催。9月20日には4thシングル「NANAKORO!」のリリースが決定。



【えりなっちプロフィール】

TikTok で誰もが知る“バズる” 振り付けを生み出している話題の振付師。振付を考案した「# あわあわダンス」は日本をはじめ、韓国や中国、タイなどアジア各国でも大ヒット。その動画投稿数は100 万投稿以上を記録し、再生回数は全世界合計で2 億回を突破した。



