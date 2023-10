[株式会社KEF JAPAN]

二子玉川 蔦屋家電にて「KEF Immersive Sound Gallery in Futakotamagawa」を2023年10月27日(金)~2023年11月12日(日)まで開催









<KEF(ケーイーエフ)>は、二子玉川ライズ S.C.内 二子玉川 蔦屋家電にて没入体験(イマーシブ)ができる期間限定ストア「KEF Immersive Sound Gallery in Futakotamagawa」を2023年10月27日(金)~2023年11月12日(日)まで開催します。

今回の期間限定ストアでは、ご好評いただいているアクティブスピーカーはもちろん、パッシブスピーカーのハイエンドモデルやワイヤレスのヘッドフォン&イヤフォンもご紹介します。ぜひKEFのハイ・フィデリティなサウンドで、没入体験(イマーシブ)をお楽しみください。

また、本期間限定ストアだけのキャンペーンを併せてご用意しました。KEF 創業60年以上にわたる音へのこだわりに、この機会にぜひ触れて下さい。



<KEF Immersive Sound Gallery in Futakotamagawa限定キャンペーン>



1.試聴特典

ブース内にて試聴体験をされ、さらにKEF LINE公式アカウント( https://lin.ee/dqC7jhQg )への友だち登録をされた方全員に、KEF のロゴ入りマグカップ、ザ・マグをプレゼントします。





※数量限定。先着順でのご用意となります。



2.購入特典

本期間限定ストア内にてスピーカーをご購入された全ての方に、Tポイント10,000ポイント分をプレゼントします。

※イヤフォン及びヘッドフォンのご購入は対象外となります。





【購入特典詳細】

■対象店舗: KEF Immersive Sound Gallery in Futakotamagawa

■対象商品: Blade Two Meta、LS60 Wireless、LS50 Wireless II、LSX II

■対象期間: 2023年10月27日(金)~2023年11月12日(日)

■ポイント付与予定日: 2023年11月30日(木)

■キャンペーン特設サイト:

https://jp.kef.com/blogs/news/kef-immersive-sound-gallery-in-futakotamagawa



【期間限定ストア詳細】

KEF Immersive Sound Gallery in Futakotamagawa

開店期間: 2023年10月27日(金)~2023年11月12日(日)

住所: 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズS.C.テラスマーケット

営業時間:11:00~19:00



<展示製品一覧>

HiFiスピーカー

- Blade Two Meta

ワイヤレスHiFiスピーカー

- LS60 Wireless

- LS50 Wireless II

- LSX II

ヘッドフォン・イヤフォン

- Mu7

- Mu3



Blade Two Meta に関して

希望小売価格 3,300,000円(税込・1セット)

KEFのフラッグシップモデル



Blade Two Meta の詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/blade-two



LS60 Wireless に関して

希望小売価格 880,000円(税込・1セット)

HiFiサウンドの未来へ



LS60 Wireless の詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/ls60-wireless



LS50 Wireless IIに関して

希望小売価格 385,000円(税込・1セット)

オールインワン スピーカーシステム



LS50 Wireless IIの詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/ls50-wireless-2



LSX IIに関して

希望小売価格 231,000円(税込・1セット)

コンパクトワイヤレスHiFiの決定版



LSX IIの詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/lsx-2



Mu7に関して

希望小売価格 49,500円(税込)

ワイヤレスノイズキャンセリング・ワイヤレス・ヘッドフォン



Mu7の詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/mu7



Mu3に関して

希望小売価格 33,000円(税込)

ワイヤレスノイズキャンセリング・ワイヤレス・イヤフォン



Mu3の詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/mu3



二子玉川 蔦屋家電について







二子玉川 蔦屋家電は、全く新しいスタイルの家電店です。最先端の技術を駆使した製品からクラシックなデザインまで幅広く取り揃えました。BOOK & CAFEの空間で、家電を通してさまざまなライフスタイルをコンシェルジュたちが提案します。

また、家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート&テクノロジーに満ちた場所です。世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電+」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「シェアラウンジ」など、刺激的で上質な時間を提供します。



www.KEF.com

KEF JAPAN直営のショールーム



KEF MUSIC GALLERY

今冬グランドオープン予定

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目5番6号

https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery



KEF について

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-14:40)