株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、女性用衣装アバター「ラビットフリルエプロン」と武器アバター「フラワーサークルロッド」が虹色ルーレットに新登場したことをお知らせします。また、豪華特典がもらえる「カムバック&ありがとうプレゼントキャンペーン」が開催中です。







【幻想神域 公式サイトURL】

https://genshin.moonrabi.jp/lp7/



【生誕10年特設サイトURL】

https://genshin.moonrabi.jp/event/231018/



■新衣装アバター「ラビットフリルエプロン」が虹色ルーレットに登場!



レアアイテム獲得に挑戦できる虹色ルーレットに、フリルのエプロンが特徴的な衣装アバター「ラビットフリルエプロン」や武器アバター「フラワーサークルロッド」が登場しました。また、幻神「エリザベス(花宴)」「シヴ」を仲間にできるアイテム「【幻神チケット】:髪は女の命」をラインナップしています。









【ルーレットラインナップ対象期間】

2023年11月1日(水)18:00から

2023年11月8日(水)定期メンテナンスまで



【ルーレット紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11575&mode=2&news_type=6



■「カムバック&ありがとうプレゼントキャンペーン」の開催が決定!



本作を遊んだことがある方や、今も遊んでいただいている方に感謝を込めて「カムバック&ありがとうプレゼントキャンペーン」を開催中です。条件を満たした方には、幻神を仲間にできる「【10周年記念】起源の鍵選択BOX」をはじめとした、冒険に役立つ様々な豪華アイテムをセットでプレゼントします。



【特典アイテム一部紹介】

●【10周年記念】起源の鍵選択BOX 1個

起源の鍵を選択して一つ獲得することができるBOX。トレード不可。

●20枠拡張リュック★ 1個

リュックまたは倉庫内の拡張枠に入れると、アイテムの収納スペースを20枠増やすことができる。トレード不可。倉庫保管不可。

●【パネル】人気投票記念・アルテミス 1個

幻神人気投票にて見事1位を獲得したアルテミスをイメージして描かれたパネル。トレード不可。

●【パネル】人気投票記念・バハムート 1個

幻神人気投票にて見事2位を獲得したバハムートをイメージして描かれたパネル。トレード不可。

●【パネル】人気投票記念・クロノス 1個

幻神人気投票にて見事3位を獲得したクロノスをイメージして描かれたパネル。トレード不可。



【特典アイテム受け取り期間】

2023年11月22日(水)定期メンテナンスまで



【キャンペーン紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11479&mode=2&news_type=5



▼幻想神域公式サイト

https://genshin.moonrabi.jp/



【タイトル概要】

タイトル:幻想神域 -Another Fate-

ジャンル:アニメチックファンタジーMMORPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2023 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.

(C) 2020 - 2023 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.



