性別、立場、個性などの垣根を超えて「個性が自然と受け入れられリスペクトされる自由なファッション」をコンセプトに展開するPRESTIGE APPARELとWILD BUNCH FEST. 2023 がタッグを組み、日本の音楽フェスティバルのファッションのレベルアップを図っていきます。











協賛エリアで最大のPRESTIGE APPAREL単独ブースを展開。

ひときわ目立つアーチと内装で、行き来するお客様をお出迎えいたします。

WILD BUNCH FEST. 2023とのコラボレーショングッズも展開され、現在WILD BUNCH FEST. 2023 オフィシャルオンラインストアとPRESTIGE APPARELオンラインストアにて先行受注受付中。

ステージ横のメインビジョンではPRESTIGE APPARELのCMも放映されます。

CMもぜひお見逃しなく!



PRESTIGE APPAREL × WILD BUNCH FEST. 2023 コラボグッズ

Products ※一部抜粋











OPEN COLLAR SHIRTS FOR WBF23

レーヨンライクでシルキーな生地の開襟シャツ。

レーヨンよりも選択耐性に優れたイージーケアが魅力。





COLOR : BLUE / BEIGE

SIZE : M, XL

¥8,000(税込)







FRINGE TEE FOR WBF23

袖と袖の大胆なフリンジがポイントのビッグシルエットTシャツ。





COLOR : WHITE / BLACK

SIZE : ONE SIZE

¥9,900(税込)







LEGS TEE FOR WBF23

PRESTIGE APPARELでは定番のモックネックが特徴的なオーバーサイズTシャツ。





COLOR : WHITE / BLACK / NAVY / GREEN

SIZE : M, L

¥5,500(税込)











COLLEGE TEE FOR WBF23

PRESTIGE APPARELでは定番のモックネックが特徴的なオーバーサイズTシャツ。





COLOR : WHITE / BLACK / NAVY / GREEN

SIZE : M, L

¥5,500(税込)



About PRESTIGE APPAREL(プレステージ アパレル)



「PRESTIGE APPAREL」 は、「個性が自然と受け入れられリスペクトされる自由なファッション」 をコンセプトに、「性」 に対して真剣に向き合う姿勢やメッセージを通して、新たなファッションの文脈を築いていきたいという想いを実現するため、2022年に本格ローンチしました。







PRESTIGE APPAREL (プレステージアパレル)

HP : https://prestigeapparel-tokyo.com/

Instagram : https://www.instagram.com/prestigeapparel_official/

ハッシュタグ:#prestigeapparel #プレステージアパレル





WILD BUNCH FEST. 2023 オフィシャル

HP : https://www.wildbunchfest.jp/

グッズ購入ページ : https://wbf.stores.jp/



