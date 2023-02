[株式会社三井不動産ホテルマネジメント]

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(所在地:東京都中央区)は、NPO団体グループハッピースマイルとのコラボレーションのもと、「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」を2023年2月4日(土)より2月19日(日)までの期間、三井ガーデンホテル仙台(所在地:宮城県)にて開催いたします。





「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」は、期間中、障がいのある方が制作されたアート作品を館内にて展示するとともに、絵画の販売を行うイベントです。本年8月に開催した東京展(実施施設:三井ガーデンホテル銀座プレミア)、10月の広島展(実施場所:三井ガーデンホテル広島)、12月の大阪展(実施場所:三井ガーデンホテル大阪淀屋橋)に続く第4回目のパラアート展です。





仙台にて初めての開催となる本展では、大きな窓を配する7階ロビーの開放的な空間に合わせ計5作品を新たに選定し、水彩・油彩、切り絵、線画などさまざまな手法で制作した合計17の作品をご覧いただけます。



本企画は、グループハッピースマイルの活動趣旨「障がいの有無に関わらず、集うすべての人が笑顔になる環境(空間)づくり」に賛同し、パラアートに触れる機会を提供することを目的として実施いたします。展示作品は購入いただくこともでき、販売代金はすべて作者へお渡しし、次なる創作活動に活かしていただきます。当社は、「集う場」を通して人々を「繋ぐ」ことで、社会貢献を行ってまいります。



■パラアート展『HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ』開催概要



障がいのある方が自主制作された「ハッピースマイルアート」を、ロビーにて展示いたします。ご来場は無料で、どなたでもご入場いただくことができます。また、絵画は公式WEBサイトのイベント特設ページよりお買い求めいただくこともできます。出展作品・購入についてはイベント特設ページにてご確認ください。

※お買い求めいただいた絵画は、展示期間終了後の発送となります。



イベント特設ページ

https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/happy-simle-art/



【開催期間・開催場所】



仙台展

期間:2023年2月4日(土)~2月19日(日)

場所:三井ガーデンホテル仙台



※本イベントの開催は、状況により予告なく変更となる場合があります。

※画像はイメージです。展示作品は会場により異なります。



■グループハッピースマイル 概要





「グループハッピースマイル」は、障がいの有無に関わらず、集うすべての人が笑顔になる、そんな環境(空間)づくりを目指し活動するNPO団体です。

障がいのある方々が自主生産された商品を、多くの方々に喜んで購入していただける様な場の企画、提供や、一般市場で喜んで選んでいただける様な商品の生産、販売活動についての助言、支援を行っています。加えて彼らが製作したアート作品を社会に紹介し、販売していく場『ハッピースマイルアート』の企画、提供を行っています。



NPO団体グループハッピースマイル 公式WEBサイト

https://grouphappysmile.wixsite.com/happysmile



■三井ガーデンホテル仙台 概要





仙台の中心地東二番丁通に面し、国分町まで徒歩圏内に位置。最上階にある大浴場「悠月」を設え、仙台の「ごちそうづくし」を味わえる朝食など杜の都・仙台をご堪能いただけます。

https://www.gardenhotels.co.jp/sendai/



【住所】〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-4-6

【アクセス】市営地下鉄「広瀬通」駅西1番出口より徒歩1分JR「仙台」駅西口より徒歩12分



■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル





三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で33施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。



また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。



