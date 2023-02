[静岡スバル]

~電気自動車メーカー「BYD」のEV車販売に向け第1号店「BYD AUTO 静岡」(開業準備室)今春オープン予定~



静岡スバル自動車株式会社(本社:静岡県静岡市、代表取締役:鈴木孝典、以下「静岡スバル」)は、電気自動車メーカーBYDの日本法人であるBYD Auto Japan株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:東福寺厚樹、以下 BYD Auto Japan)と正規ディーラー契約を締結しました。本日2月1日、静岡スバルの子会社として「株式会社Cool the Earth(クールジアース)」を設立し、県内のお客さまにBYDの電気自動車(以下EV車)を提案する第1号店「BYD AUTO静岡」(開業準備室)を静岡市に今春オープンする予定です。





■新法人「株式会社Cool the Earth」 ~EV車販売開始にあたって~

2035年までに乗用車新車販売で電動車100%を実現すると日本政府が提言しているように、自動車業界は今大きな変革期を迎えています。カーボンニュートラルの実現を目指す上で、安全かつ環境に配慮したEV車をより身近な選択肢として提案していくため、この度BYD Auto Japanと正規ディーラー契約を締結しました。

新法人名「株式会社Cool the Earth」は、BYDがブランドビジョンとして掲げる「Cool the Earth by 1℃」、都市公共交通機関を電動化することで世界の温室効果ガス排出量を削減する取り組み、に賛同したことに由来しています。豊かな資源、青い地球を次世代へつなぐため、環境に負荷をかけないサステナブルな暮らしをテーマに自動車販売会社として「eモビリティを、みんなのものに。」する活動を推進してまいります。



■新店舗「BYD AUTO静岡」(開業準備室)

静岡県の中央部に位置する静岡駅徒歩圏内に第1号店を今春オープンし、第一弾となるミドルサイズe-SUV「ATTO3(アットスリー)」の販売をスタートする予定です。EV車の展示に加え、試乗から商談までをリラックスしながら愉しいひとときをお届けする空間づくりを目指します。



■静岡スバル自動車グループについて

静岡スバルは静岡市に本社を構える包装機械メーカー靜甲株式会社の子会社であり、1959年3月に県内のSUBARU車の販売・車検・整備を事業目的として設立されました。63年目を迎えた現在、新車12店舗、中古車3店舗を運営しています。静岡スバル自動車グループとして自動車販売に携わる会社には、ドイツ車PORSCHEを取り扱うディーラー「株式会社PUREST(ピュアレスト)」、スウェーデン発祥のVOLVO車ディーラーの「静岡ブイオート株式会社」があります。今後は、新設された「株式会社Cool the Earth」を含め4社一体となり、ライフパートナーとして県内のお客さまの暮らしや考え方に寄り添った幅広いサービスを提供してまいります。



