株式会社マーベラス(代表取締役社長:佐藤 澄宣 /所在地:東京都品川区)が主催する「iGi indie Game incubator」は、京都で開催される日本最大級のインディーゲームの祭典であるBitSummit(7/14~7/16)におきまして、第3期生となる計5作品と共にシルバースポンサーとして出展いたします。



また、第1期生の5作品の中でMarvelous Europe Limited とパブリッシュ契約を締結している2作品「Ninja or Die: Shadow of the Sun」と「南極計画」はマーベラスブースにて出展をいたします。



今年4月から約4か月間に渡るプログラムを通じて、更にゲームの面白さに磨きがかかった3期生の作品のデモ版がお楽しみいただけるiGi indie Game incubatorブース、iGiの記念すべき1期生として選ばれた2作品が試遊できるマーベラスブース、ぜひ共に遊びに来てください。



【開催概要】

名称:「BitSummit Let’s Go!!」(ビットサミット レッツゴー)

日程:2023年7月14日(金)・15日(土)・16日(日)

※7月14日(金)… ビジネスデイ ※7月15日(土)・16日(日)… 一般公開日

時間:10:00~17:00

会場:京都市勧業館「みやこめっせ」1階 第2展示場

https://bitsummit.org/2023/



[第3期生] (※英作品名のアルファベット順)

■ 作品名:『Death the Guitar』(英作品名:Death the Guitar)

チーム名:トロヤマイバッテリーズフライド

主人公は殺人エレキギター!音と電気を操り人間たちに復讐する!ポップ&バイオレンスな2Dアクションゲーム。







■作品名:『KALEIDOLA』(英作品名:KALEIDOLA)

チーム名:hayatoskie

KALEIDOLA は、万華鏡の力で世界を変えながら進む3人称視点のアクションパズルゲームです。3D通常モードと2D万華鏡モードを切り替えて、各ステージを有利に進めながら目的地まで到達します。プレイヤーは独創的なビジュアルとパズル体験、創造力と問題解決能力を試すことができます。







■作品名:『prj-Re:mnant』(英作品名:prj-Re:mnant)

チーム名:PIGORIS

架空のソーシャルゲームに没データとして残された主人公。 レベルデザインをコントロールできなくなった”ボスデータ”が立ちはだかる。 次第にインフレしていく運営の中で、最高の「サービス終了」を目指して駆け抜けろ。 スキルのビルドで敵をなぎ倒すスタイリッシュ3Dアクション。







■ 作品名:『Strange Shadow』(英作品名:Strange Shadow)

チーム名:コタケクリエイト ※Strange Shadow Gamesよりチーム名を変更しました

Strange Shadow(ストレンジシャドウ)は、不気味な巨大生物から逃げたり隠れたりするホラーアドベンチャーゲームです。 ある惑星に墜落してしまったプレイヤーは、惑星に潜む巨大生物から逃れながら、 惑星からの脱出を目指します。





■ 作品名:『タクティクスグリード』(英作品名:Tactics Greed)

チーム名:ブラウザランド

ユニット・魔法・陣形を組み合わせた独自の戦術を駆使してアリーナの頂点を目指せ。 片手で遊べるカジュアルなアクションリアルタイムストラテジーゲーム。





[第1期生/Marvelous Europe Limited パブリッシュ作品]

(※英作品名のアルファベット順)



作品名:Ninja or Die: Shadow of the Sun(英作品名:Ninja or Die: Shadow of the Sun)

対応機種:Steam

発売日:2023年予定

ジャンル:アクションローグライト

開発:NAO Games

日の本の国は江戸の中枢で起こる天変怪異…

Ninja or Die: Shadow of the Sunは、日本に伝わる数多くの奇っ怪なる伝承にインスパイアされた作品であり、超高速展開のローグライトゲームだ。

さあ忍者の鬼神のごとき膂力、疾風の如き体さばき、無慈悲なる魂を解き放て、アクロバティックなジャンプからの接近、そして攻撃!



作品名:南極計画(英作品名:Nova Antarctica)

対応機種:Steam

発売日:2023年予定

ジャンル:アクション、アドベンチャー

開発:RexLabo

謎めいた南極動物たちと、恐ろしくも美しい旅を通して、地球の最も過酷な環境を生き延びよう。





[プログラムにつきまして]

iGi indie Game incubatorは、日本初のインディーゲームのためのインキュベーションプログラムです。

■プログラム名称:iGi indie Game incubator(略称:iGi「イギ」)

■プログラム開催期間:2023 年4月~9月までの6ヶ月間

■主催:株式会社マーベラス

■プログラム構築協力:GameBCN(スペイン・バルセロナ)

■プログラム運営協力:株式会社ヘッドハイ、ルーディムス株式会社

※プログラム実施内容及び募集要項等につきましては、下記公式サイトをご参照ください。

■公式サイト:https://igi.dev/





