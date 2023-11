[株式会社ラジャ]

~心に残るスイーツノベルティでビジネスシーンに彩りを~



焼き菓子スコーン専門店「it's my cup of tea(イッツマイカップオブティー)」(運営:株式会社ラジャ)は、新たな販促支援サービスとして、小ロットでのご注文が可能な法人向けサービスを開始いたします。

展示会やイベントの記念品、販売促進のノベルティや株主総会のお土産など、”心に残るスイーツノベルティ”として、様々なビジネスシーンでの贈り物やプロモーションにお役立てください。



it’s my cup of tea 企業・法人向けサービスについて:

https://www.its-my-cup-of-tea.creative-raja.com/purchaseexhibitionpage







法人向けサービス開始の背景





私たちはサービスを通じて、企業や組織のビジネス環境における「お気に入りの時間」を提案します。

英国では、好きな人や好きな食べ物に囲まれているとき、"my cup of tea"という表現がよく使われます。

このフレーズは、日常の忙しさやビジネスシーンにおいても「お気に入りの時間」を大切にすることを意味します。

現代のビジネス環境では、多忙なスケジュールと高いストレスレベルが一般的です。

「お気に入りの時間」を大切にすることは、ビジネス環境でのストレス軽減や仕事の質を向上させる手段の一つとして効果的です。スコーンは栄養価の高い軽食であり、適切に摂取することでエネルギーを補充し、集中力を向上する作用があります。

この背景から、私たちは「お気に入りの時間」の重要性に焦点を当て、忙しい日常の中でリフレッシュできる時間として、スコーンと紅茶を楽しむ文化を広めることを目指しています。



小ロットからご注文が可能





スコーンは最少50個~最大1000個までのご注文に対応しております。

サイズは直径4センチ、6センチ、7センチの3種類より、シーンや用途に合わせてお選びいただけます。

オリジナルのフレーバーや多彩なバリエーションの中からお好みのスコーンをご注文ください。



オリジナルデザインのパッケージに対応





展示会やイベント会場での配布を通じて、顧客向けの特別なプロモーションを実施いただけます。

スコーンは一つずつ個別に包装されており、配布に最適です。

パッケージにはお客様がご希望されるロゴや社名などのオリジナルデザインを施すことができるため、

・セミナーやカンファレンスでの手土産

・展示会でのスイーツノベルティ

・イベントでのケータリング

など、さまざまなビジネスシーンでのプロモーションにご活用いただけます。



お取引事例





株式会社アンティローザ様 『OPULENCE(オーピュレンス)』

ご利用シーン:恵比寿ガーデンプレイスで開催した展示会「23AW COLLECTION」にて、プレス、バイヤー、メディア、インフルエンサーをはじめとするご招待者様へのスイーツケータリングとしてご利用いただきました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000076985.html



DMM.make AKIBA様 『DMM.make AKIBA 9周年イベント - MAKE THE FUTURE -』

ご利用シーン:モノづくりに特化したコワーキングスペース「DMM.make AKIBA」の9周年記念イベントにて、

最前線で活躍しているスタートアップや若手起業家をはじめとするご登壇者様、ご参加者様へのスイーツケータリングとしてご提供いたしました。



「it’s my cup of tea」ブランド概要





2022年3月にローンチした「it’s my cup of tea(イッツマイカップオブティー)」は“毎日に好きな時間を創造する”をコンセプトにしたスコーンブランドです。

ふんだんに使用するバターが醸し出す絶妙な香りと、重すぎないサクッとした軽い食感が特徴で、そのまま食べても飽きない生地の食感と芳醇な香りのバランスに徹底的にこだわっています。

「it‘s my cup of tea」は、牛乳パックなどリサイクル加工した紙パッケージを再利用しています。

“環境資源を使いより良いものを”というサステナブルな観点も大切にしているブランドです。



公式サイト: https://www.its-my-cup-of-tea.creative-raja.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/its_my_cup_of_tea_official/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/raitsmycupoftea

公式YouTube: https://www.youtube.com/@itsmycupoftea-iw7cl

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@its.my_cup_of_tea



