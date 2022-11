[株式会社グルガジャパン]

ohora(オホーラ)より、 とっておきのハレの日を手軽に華やかに彩るをコンセプトにした“Hare collection”を11月21日(月)に発売いたします。本シリーズは、#お着物ネイル #お正月ネイル #イベントネイルなど、イベントシーンで活躍する華やかなデザインが特徴です。クリアやホワイトパールのピュアな輝きに、指先を動かすたびにきらめくゴールドを効かせたデザインや雅なイメージを感じる品のあるグラデーションカラーなど、イベントシーンや成人式などのハレの日はもちろんのこと、気分に合わせてファッションを引き立てます。



ホリデーシーズン後の来たるイベント「#成人式」「#卒業式」。当社の調査結果によると“メイクと同じようにネイルにもこだわりをもって一緒に楽しみたい” “着物に合うネイルってよくわかないけど、ネイルもきちんと着飾りたい”“爪の形を手間をかけずに綺麗に見せたい ”といった声が寄せられています。たった5分で長さ出しもできる本格派ジェルネイルチップで、ハレの日をohoraと共に。清潔感と華やかさを持ち合わせた“Hare collection”を是非この機会にお試しください!





About gel nail tip





独自の技術を使い本物のジェルで作り上げた、これまでにないジェルネイルチップは、発売直後から口コミで話題となりローンチからわずか1カ月で累計販売数が2万3千個を突破の大人気商品。貼って固めて5分で完成する「gel nail tip」は、“#5minジェルネイル”として話題に!



「gel nail tip」は、豊富なデザインに加え、チップの長さや爪先の形にもバリエーションをご用意しています。長さは『ロング』と『ミディアム』の2種類。形は、指先にいくほどスリムで立体的にデザインされた『コフィン』と、自然な曲線の『ラウンドスクエア』の2種類をラインアップしています。



※Hare collectionは、長さ『ミディアム』、形は『ラウンドスクエア』タイプとなっています。





Hare collection -NEW-







N Muku ¥3,500

イノセントな美しさを表現したホワイトネイル。

クリアやホワイトパール、シェルのピュアな輝きに、ゴールドを効かせたデザイン。指先を動かすたびにきらきらと光を反射し、清潔感と華やかさのある表情をつくり出します。着物だけでなく、ドレスにもお似合い。

【ジェルネイルチップ/ミディアム/ラウンドスクエア】





N Akatsuki ¥3,500

指先に色がにじむようなグラデーションネイル。

夜明けの空のような赤のグラデーションに、シェルやグリッターでアクセント。強さと美しさを感じさせるデザインが、新たな旅立ちを応援します。肌なじみがよく、指先を美しくしなやかに見せる効果も抜群。

【ジェルネイルチップ/ミディアム/ラウンドスクエア】





N Souten ¥3,500

大人の魅力が際立つエレガンスネイル。

金や銀の糸を織り込んだ絹織物のような気品のある美しさ。落ち着いた澄んだ色みが大人の洗練を感じさせ、ゴールドで描いた花のポイントネイルが、華やかさを添えます。マニッシュなスーツスタイルに合わせてもおしゃれ。

【ジェルネイルチップ/ミディアム/ラウンドスクエア】













About ohora





「韓国で大人気の“セミキュアジェル″をセルフで簡単に!」をコンセプトに2021年日本上陸。

上陸後、国内の各媒体でベストコスメを受賞するなど注目いただいています。



「セミキュアジェル」は、実際の液状ジェルネイル100%のうち約60%だけを硬化したジェルネイルで、この独自技術は日本、韓国、中国、アメリカ、ヨーロッパにて特許登録済。

従来のネイルシールとの違いは、柔らかく伸縮性があり、どんな形や大きさの爪にも簡単にフィットしやすいのが特徴。(※仕上げにはジェルランプが必要です)ベース、カラー、トップの3層ジェル構造にすることで、より鮮やかな発色と光沢感、そしてジェルならではのぷっくりとしたボリューム感を実現。

サロンクオリティと手軽さはそのままに、本物のジェル特有の仕上がりの美しさを楽しむことができる新感覚のアイテムです。





