[株式会社丸宇]

ホホブラウニーに冬限定のくるみver.が登場します。



京都エリア唯一の焙じ茶(ほうじ茶)専門店『HOHO HOJICHA 焙茶専門店』は、2022年11月24日(木)~12月7日(水)に渋谷ヒカリエShinQsにて期間限定出店いたします。







話題の焙じ茶専門ブランド 『HOHO HOJICHA』《読み》ホホ ホウジチャ のPOP UP SHOPが東京渋谷に登場!





POP UP SHOP 店舗情報



■渋谷ヒカリエShinQs

開催期間:2022年11月24日(木)~12月7日(水)

開催場所:〒150-8509 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエShinQs B2フードステージ

営業時間:午前11時~午後9時





渋谷限定 ホホブラウニーにくるみver.が登場







HOHOの人気スイーツシリーズにブラウニーが仲間入りしました。

茶匠厳選の香り高い高級焙じ茶パウダーと無添加厳選素材で仕立てたしっとりプレミアムブラウニーです。

甘さ控えめなチョコ感と、焙じ茶の独特の香りの余韻を感じるふんわり仕立てのベイクドケーキです。



1.100%京都府産一番茶焙じ茶贅沢使用



2.100%北海道産バター贅沢使用



3.カカオ分33%クーベルチュールチョコレート練り込み



4.余計なものを入れず素材を生かす保存料無添加



5.京都の工房で職人が丁寧に手作りで直送



【名称】ホホ ブラウニー プレーン

【価格】《3個》¥841



【名称】ホホ ブラウニー くるみ

【価格】《1個》¥321



POP UP SHOP 限定キャンペーン

・¥1,500(税込)以上お買い上げ + 当店インスタグラムフォローで

ホホ ブラウニー プレーンを 1個プレゼントいたします。

(数量限定先着順 予定数に達し次第、予告無く終了の場合もございます。)





やさしさの甘味 極上焙じ茶蜜







牛乳に割って、焙じ茶ラテに... かき氷にかけて焙じ茶蜜シロップに...



極上の玉露茎焙じ茶を贅沢に使用、自家製煮込みシロップ仕込み

人工甘味料・着色料などを無添加に仕上げました。



1. 京都・宇治 - 茶匠が厳選した極上の茶葉贅沢使用

選りすぐりの焙じ茶の持ち味を引き出し、香り高くまろやかに仕上がりました。



2. 素材の恵み - お子さんや体をいたわる方へ

カフェインほぼゼロ 幅広い年代に召し上がっていただけます。



3. 休息の甘味 - 日々の合間に、おやすみ前のリラクゼーションタイムに

覆い下栽培で育まれた茶葉由来の栄養成分やリラックス成分テアニンたっぷり

睡眠サポートやほっと一息つきたい時に



とろりと濃密な至福の焙じ茶蜜をどうぞ。



【名称】極上焙じ茶蜜

【価格】¥981 (税込)







催事限定販売で行列完売! 焙じ茶をたっぷり堪能 クリームロール







スポンジケーキ・クリームに茶匠厳選の玉露焙じ茶をふんだんに使用したプレミアムスイーツです。

香り高い焙じ茶のスポンジケーキ・クリームの真ん中に特製バニラクリームを巻き込み

アクセントに仕上げたこだわりの一品です。



【名称】プレミアム焙じ茶ロール《催事限定販売品》

【価格】¥1,481(税込) 1本 5切れ





大人気! 茶匠の玉露焙じ茶 × 職人仕込み 柔肌のプレミアム焙じ茶カステラ







茶匠厳選の玉露焙じ茶を贅沢に使用したプレミアム焙じ茶カステラです。しっとりとした口当たりと豊かな焙じ茶の風味が人気をよび、HOHO HOJICHAを代表する商品です。

京都の老舗カステラ職人が丁寧に仕立てました。焙じ茶はもちろん緑茶や紅茶、牛乳によく合いおやつタイムに最適です。



【名称】プレミアム焙じ茶カステラ

【価格】¥1,381(税込) 5切れ(半斤)





2021年 日本茶AWARD プラチナ賞受賞 『悦びの焙じ茶』







【名称】悦びの焙じ茶 《箱》

【価格】¥981(税込)

茶葉 : 全国ブレンド特選碾茶くき焙じ



日本茶AWARD とは新たな視点から日本茶の価値を見いだし“消費者が飲んでおいしいお茶”を決める近年注目を集めている品評会です。

当店の『悦びの焙じ茶』は応募総数 約500点の中から上位19点 プラチナ賞に選出されました。



アワードでも認められた特別な焙じ茶の味と香りをお楽しみください。





HOHO HOJICHA 焙茶専門店 について



【公式サイト】







https://www.hohohojicha.com



【公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/hohohojicha/



【実店舗情報】

HOHO HOJICHA 焙茶専門店 宇治本店

営業時間 10:00~18:00

〒611-0021 京都府宇治市宇治妙楽 51 番地 2



京都宇治唯一の焙じ茶専門店 HOHO HOJICHA

茶師監修・指導のもと、極上の焙じ茶をお届けしております。



焙じ茶が一般に広まる昨今、

焙じ茶専門ブランドとしてのこだわりの味と香りでファンを着実に増やしています。



焙じ茶に触れる時間を通して、日々の気持ちをストレスフリーに近づけていける

そんなティーブランドを目指しています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-22:40)