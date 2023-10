[774株式会社]

774株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:西岡明彦)は、弊社が運営するVTuberプロダクション「ななしいんく」に所属するVTuber「龍ヶ崎リン」が主催する、初の3Dオンライン対バンライブ「Rene Ryugasaki presents. Killing me vol.1」の配信を、2023年12月3日(日)19時よりSPWNにて実施することをお知らせいたします。







2023年12月3日(日) 龍ヶ崎リン主催・企画の3Dオンライン対バンライブ

Rene Ryugasaki presents.「Killing me」vol.1 開催決定!



「たまらない(Killing me)ぐらい良いライブに、たまらない(Killing me)ぐらい良い日に」をテーマに、

龍ヶ崎リンがホストアーティストとなり、自身がリスペクトするアーティストを招待。

「Killing me」という一夜限りの"たまらない"ライブをあなたに。



アーティスト毎に異なる空気感や特別感を味わえる、ワンマンライブとはまた違った音楽の楽しみ方を、野外音楽フェスをイメージしたステージからお届け。

ホストアーティスト龍ヶ崎リン × ゲストアーティストのコラボパフォーマンスもお楽しみに。



▼特典付き配信チケットには、

・くろうめ先生 描き下ろし キービジュアルポスター

・オリジナルステンレスボトル

・本ライブのピクチャーチケット

上記グッズが付属。

また、ポスターはランダムで龍ヶ崎リンの直筆サイン入りとなっており、もしかするとあなたの元に届くかも。



加えて、デジタルコンテンツ特典として、

・ライブ当日に歌唱した「龍ヶ崎リンオリジナル楽曲」ライブ音源 1曲

・デスクトップサイズ キービジュアルデータ

も付いた超豪華仕様のチケットとなっている。



Killing me-たまらない音楽をあなたに-"



===========

・キービジュアルイラスト:くろうめ( https://twitter.com/kuroume_1024 )

・ロゴデザイン:ゆうたONE( https://twitter.com/yuta_ptv )



概要





Rene Ryugasaki presents.「Killing me」vol.1

【チケット販売ページ】

https://spwn.jp/events/23120319-renekmlive1





<日程>

2023年12月3日(日)

・OPEN:18:30

・START:19:00



<会場>

SPWN



<出演>

・龍ヶ崎リン

・コーサカ(MonsterZ MATE)https://x.com/mzm_kosaka?s=20

・MaiR https://x.com/MaiR_Hoshino?s=20

・Marpril https://x.com/Marprilofficial?s=20

・宗谷いちか

・季咲あんこ

・柚原いづみ & 風見くく

・飛良ひかり & 瀬島るい

・茜音カンナ

・涼海ネモ

・橙里セイ

・杏戸ゆげ (MC)

・大浦るかこ (MC)



<タイムテーブル>

・19:00:ななしいんく

・19:30:杏戸ゆげ & 大浦るかこ MC

・19:40:Marpril

・20:10:杏戸ゆげ & 大浦るかこ MC

・20:20:MaiR

・20:50:杏戸ゆげ & 大浦るかこ MC

・21:00:龍ヶ崎リン



<チケット>

■特典付き配信チケット:¥12,800(税込)

【特典内容】

・デスクトップ用キービジュアル

・龍ヶ崎リン ライブ音源 1曲

・ポスター (数量限定ランダムで直筆サイン入り仕様)

・オリジナルステンレスボトル

・ピクチャーチケット



■通常配信チケット:¥6,800(税込)



<ハッシュタグ>

#麒麟組 #龍ヶ崎リン



龍ヶ崎リン







オリジナル楽曲のリリースや、HIP-HOP・Black Music・CityPop中心の歌枠、

「歌ってみた」動画やオリジナルラップを定期的に投稿しており、

加えて、ゲーム配信や低音ボイスを生かしたASMR、ラジオ配信等、

幅広い活動を展開している。



特にHIP-HOPの「歌ってみた」は人気が高く、

Creepy Nuts「のびしろ」の「歌ってみた」は2023年9月時点で、

142万回再生を超えている。



のびしろ - Creepy Nuts / covered by 龍ヶ崎リン

https://youtu.be/6JDRqGpM-rk



また、アパレルとの親和性も高く、

NERDY / Dr. Martens / X-girl / The Elder Statesman / PALACE / Acne

等のストリートブランドを好んで嗜んでいる。



・誕生日:6月1日

・身長:156cm

・メンバーカラー:レッド #C8161D

・座右の銘:実践躬行



・X(旧Twitter):https://twitter.com/Rene_Ryugasaki

・YouTube:https://www.youtube.com/@Rene_Ryugasaki

・TikTok:https://www.tiktok.com/@rene_ryugasaki?lang=ja-JP



<ディスコグラフィー>

1st Single「Twilight Stream」

・作詞:OHTORA

・作曲:OHTORA / maeshima soshi

・楽曲配信:https://linkco.re/ymp9q7qz

・MV:https://youtu.be/BthbuS8thuo



2nd Single「追熟」

・作詞:アザミ

・作曲:アザミ

・楽曲配信:https://linkco.re/b901hZH0

・MV:https://youtu.be/hA4Jy5DHtfM



3rd Single「ギヴミー」

・作詞:水槽

・作曲:水槽

・楽曲配信:https://linkco.re/rdF81AeU

・MV:https://youtu.be/wU0XT5DHWkY



4th Single「Moonshine」

・作詞:ポリスピカデリー

・作曲:ポリスピカデリー

・楽曲配信:https://linkco.re/EySGYT01

・MV:https://youtu.be/BmtCvVb6444



ななしいんくについて







あなたと創るストーリー

-Mark a new chapter in the story with you-



公式サイト

https://www.774.ai/



ななしいんく公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/774inc_official



No-Name RecordsX(旧Twitter)

https://x.com/774inc_NNR?s=20



ななしいんく公式YouTube

https://www.youtube.com/@774inc_official



お問い合わせ

https://www.774.ai/info-contact



774株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/71134



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-11:16)