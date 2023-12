[WORLD ENTERTAINMENT合同会社]



2024年1月6日に韓国で行われる『2024 PARK EUN-BIN FAN CONCERT 'EUN-BIN NOTE: DIVA'』が全席完売を記録した中、ファンの熱烈な声援に応えるべく1月7日の追加公演開催を電撃発表されているパク・ウンビン。



そんなパク・ウンビンは、2024年2月11日(日)NHKホールにて『2024 PARK EUNBIN FAN CONCERT 〈EUNBIN NOTE : DIVA〉 in JAPAN』 開催が決定し、

FANCLUB(BINGO JAPAN)先行チケット予約受付をスタートした。



先行予約受付は2024年1月8日(月・祝) 23:59までとなるので、ぜひお見逃しなく。



FANCLUB(BINGO JAPAN)先行チケット予約受付詳細はこちら

▶ https://park-eunbin.jp/contents/699103



ꕤ 公演概要 ꕤ

2024 PARK EUNBIN FAN CONCERT 〈EUNBIN NOTE : DIVA〉 in JAPANꕤ 公演日時 ꕤ

2024年2月11日(日) 開場 17:30 / 開演 18:30

ꕤ F C 全席指定 ¥11,000 (税込)

ꕤ 一般 全席指定 ¥12,100 (税込)※FC先行 1会員様につき、2枚まで申し込み可

※一般 お一人様 4枚まで申し込み可

※6歳以上要チケット、6歳未満入場不可ꕤ 会場 ꕤ

NHK ホール

〒150-8001 東京都渋谷区神南2丁目2-1

(アクセス:https://www.nhk-fdn.or.jp/nhk_hall/access.html)



