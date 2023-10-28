【NANGA】最高クラスの温かさを誇るNORTHERN LI…
［株式会社ナンガ］
日本を代表するダウンメーカー【NANGA】から、最高クラスの温かさを誇る「NORTHERN LIGHTS DOWN JACKET」が11月3日（金）に登場
NANGA ONLINE SHOP
URL：https://store.nanga.jp/
また「NORTHERN LIGHTS DOWN JACKET」と同じくUDD DXダウンを使用した「MAZENO RIDGE JACKET」「MAZENO RIDGE VEST」も同日リリースいたします。
UDD DXダウンとはスペイン産ホワイトダックダウンの羽毛に超撥水加工を施した高品質で高機能なダウン。
フィルパワーは770で、羽毛と撥水剤の樹脂を分子レベルで結合し細かな粒子の壁を作って水の侵入を防ぎます。
「湿気を通し、水を吸わない」最適なダウンです。
NANGA最高クラスの温かさを誇るダウンを、ぜひご堪能ださい。
NORTHERN LIGHTS DOWN JACKET ￥88,000 w/tax
最高クラスの温かさと上質な風合いを両立
中綿にUDD DXダウンをたっぷり封入したジャケットは、製品化までに3年を要した開発者肝煎りの一着。
表地はナイロン100%の軽量撥水マテリアルながら、オイルドコットンのような風合い。
機能性と高級感を兼ね備えた、メイドインジャパンモデルです。
サイズ/ S M L XL カラー/ BLK KHA
https://store.nanga.jp/products/northern-lights-down-jacket
MAZENO RIDGE JACKET ￥49,500 w/tax
動きやすく防寒性も高いダウンジャケット
アシンメトリーなキルトデザインとマットな素材感でオールドスクールなルックスに。
UDD DXダウンを使用しながら、シルエットや動きやすさも考慮して各部位のダウン量 を最適化した
カジュアルなダウンジャケットです。
サイズ/ S M L XL カラー/ BLK KHA BEGKHA
https://store.nanga.jp/products/mazeno-ridge-jacket
MAZENO RIDGE VEST ￥41,800 w/tax
しっかり暖かいボリュームダウンベスト
アウトドアフィールドでアクティブに動き回る時に便利なアウター感覚で着られる定番ダウンベストです。
UDD DXは透湿・撥水性が高く、着用期間の長いダウベストに最適。
サイズ/ S M L XL カラー/NVY BEG L.KHA
https://store.nanga.jp/products/mazeno-ridge-vest-3
会社概要
社名 株式会社ナンガ （英文社名 NANGA INC.）
本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1
創業・設立 1985年（昭和60年）4月
代表者 代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）
事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売
クレジット表記／掲載用お客さまお問合せ先
株式会社ナンガ カスタマーサービス
受付時間 9：00-17：00（土・日・祝日を除く）
フリーダイヤル 0120-920-106
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企業プレスリリース詳細へ （2023/10/28-04:16）
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