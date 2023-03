[株式会社 THE COACH]

オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」、コーチングプラットフォーム「THE COACH Meet」、法人向け人材育成・組織開発サービス「THE COACh for Business」を提供する株式会社THE COACH(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岡田裕介、松浦瞳)は、株式会社UPSIDER(代表取締役:宮城徹・水野智規、本社:東京都港区)が提供する法人カード「UPSIDER」において、利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」への提供を開始しました。

今回の優待プログラムの提供により、法人カード「UPSIDER」を利用する企業の方は

THE COACH Academy、THE COACH Meet、THE COACH for Business(エグゼクティブ向けリーダーシップ開発コーチング)を割引価格でご利用いただくことができます。



※プログラム適用には条件があります















優待プログラムの概要





この度の、法人カード「UPSIDER」が提供する利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」へのプログラム提供開始により、UPSIDER利用者は、THE COACH Academy、THE COACH Meet、THE COACH for Business(エグゼクティブ向けリーダーシップ開発コーチング)を割引価格で利用できるようになります。



【優待プログラム概要】

THE COACH Academy:受講料22,000円(税別)割引

THE COACH Meet:初回体験セッション50%割引

エグゼクティブリーダーシップ開発コーチング:毎月先着2名限定で体験プレゼント



※「Boost Your Business」の利用には、法人カード『UPSIDER』への申込みが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

https://up-sider.com/lp/

※プログラムの適用は本サービスを初回申し込みの方のみに限らせていただきます。







THE COACH Academy概要



THE COACH Academyでは、リアルタイムに講師とやり取りしながら、コーチングを体系的に学ぶことができ、”実践7割”という超実践ベースの国際コーチング連盟認定プログラム(オンラインコーチングスクール)を提供しています。



また、様々な心理学の専門性を持ったプロフェショナルコーチ兼トレーナーが在籍し、人の意識や内的成長に関する本質的な学びをわかりやすく、受け取りやすい形で提供しています。

さらに講座内での学びはもちろん、700名以上(2022年12月時点)の受講生が在籍する、アクティブ率70%以上のコミュニティも運営。活発に共同探究・読書会・練習会などが行われており、会社以外の仲間とともに成長できる環境を提供しています。(https://thecoach.jp/)





THE COACH Meet概要



THE COACH Meetは、コーチングを受けてみたいけれど自分に合ったコーチの探し方がわからないという方に、ぴったりのコーチを紹介する、完全オンラインのコーチングサービスです。

「どう生きるか?」「どう働くか?」が問われる現代。自分の人生を、より自分らしく、豊かに生き抜くためにも、コーチングを活用して、自分と向き合うことが大切です。

キャリアや経営、マネジメントといったビジネスシーンから、人生相談や子育て、人間関係といったプライベートな内容まで幅広く対応できます。

テーマが漠然としていても、その場でコーチと共に設定できるので、初めての方でも安心して受けることが可能です。

ビジネス経験豊富なコーチ、国際的に権威ある資格を持つコーチ、人の成長に関する著書を出しているコーチなど、最前線で活躍している多様なコーチが集まっています。(https://thecoach.jp/meet/)





THE COACH for Business概要



THE COACH for Businessは、「個人の力を、組織の力に。」をコンセプトに、一人ひとりの力を引き出し、チームとしてつながりを生み出す人材育成・組織開発のサービスです。

プロフェッショナルコーチ、研修講師、組織開発ファシリテーターなどの専門チームが、1対1のコーチングセッション、研修、チームコーチング、ワークショップなどを包括的に提供します。



「正解」のないVUCAの時代、全ての人がリーダーシップを発揮し、多様なメンバーが共創しあえる「自律 “共創” 型組織へ」、人と組織の “自ら育つ力” を耕し、持続的なチーム作りを支援していきます。



▼THE COACH for Businessサービスサイト

URL:https://biz.thecoach.jp/





「Boost Your Business」について



「Boost Your Business」は、「挑戦する人々がより活躍できる社会を創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」を提供するUPSIDER社が提供するリワードプログラムです。UPSIDER社のミッションに共感した企業が法人カード「UPSIDER」を利用している企業に対して優待サービスを提供することで、「Boost Your Business」が、挑戦する企業を支えるプラットフォームとなることを目指しています。



「Boost Your Business」サービス一覧はこちら

https://up-sider.com/lp/boost-your-business.html





法人カード『UPSIDER』について



『UPSIDER』は、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上です。





株式会社UPSIDERについて



「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供し、両サービスの利用社数は15,000社を超えて成長しています。



今後も「決済」を入り口に、「挑戦する人々がより活躍する」際に直面するあらゆる課題解決を展開していく予定です。すべての挑戦者を支える金融プラットフォームとして、1人でも多くの方が、一刻も早く、少しでも大きく成功する後押しを続け、すべての挑戦者がお金の悩みから解放され、より挑戦を加速できる社会をつくってまいります。



会社名 :株式会社UPSIDER

設立年月 :2018年5月

資本金 :8,794百万円(資本準備金等含む)

代表者名 :代表取締役:宮城 徹、代表取締役:水野 智規

本社所在地:東京都港区六本木7-15-7

事業内容 :法人間決済サービスの企画・運営





THE COACHについて



会社名:株式会社 THE COACH

代表者:代表取締役社長 岡田裕介・松浦瞳

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-19-1渋谷オミビル4F

設立:令和1年(2019年)11月20日

Mail:support@thecoach.co.jp



■THE COACH 公式サイト・SNS

WEBサイト:https://thecoach.jp/

公式note:https://journey.thecoach.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/thecoachjp

公式Instagram:https://www.instagram.com/thecoachinc/



