株式会社アクセルスペース(本社:東京都中央区、代表取締役:中村友哉)が展開する小型衛星コンステレーションによる地球観測プラットフォーム「AxelGlobe」が、独立行政法人国際協力機構(JICA)、米州開発銀行(Inter-American Development Bank:IDB)グループのイノベーション・ラボであるIDB Labが開催する「オープン イノベーション チャレンジ TSUBASA(Transformational Start Ups' Business Acceleration for the SDGs Agenda)*」の支援事業に採択されました。









Axelspaceの中南米・カリブ海地域での取り組みと今後の展望



中南米・カリブ海地域では、農業、森林管理、環境モニタリングといったSDGs関連での衛星データ利用が活発です。これらは弊社の注力分野でもあることから、弊社ではブラジル・サンパウロにマネージャーを配置し、中南米・カリブ海地域での事業推進を図っています。



弊社では2022年からブラジル国立宇宙研究所(INPE)が取り組むOpen Data Cubeプログラムの支援をしています。Open Data Cubeは近年各国で整備が進んでいる衛星画像のオープンプラットフォームです。INPEは熱帯雨林やサバンナ地域の植生保護のため、衛星画像を活用して観測・分析などを行っていますが、観測・分析の品質向上、コスト削減、スピードアップのために、衛星データセットの整備が急務となっています。



この課題に対し、弊社は「AxelGlobe」を通じてGRUS衛星画像をINPEのOpen Data Cubeプラットフォームに提供することで、一元的なデータの整備推進をサポートしています。データの一元化を進めることにより、衛星データを用いた各種分析の効率と信頼性を高め、INPEおよびその他中南米・カリブ海地域の団体・パートナーが、SDGsを中心とした各種社会課題の解決のために衛星データを利活用しやすくなることを目指しています。



今回の「オープンイノベーションチャレンジTSUBASA」採択を受け、INPEとの取り組みを始めたとした、弊社の中南米・カリブ海地域における新しい分野のパートナーとの提携、衛星データ資源の整備、サービスの開発などを加速させ、中南米・カリブ海地域のSDGs達成へ貢献していきます。



*オープンイノベーションチャレンジTSUBASA について



独立行政法人国際協力機構(JICA)が米州開発銀行(Inter-American Development Bank:IDB)グループのイノベーション・ラボであるIDB Labと共同で行う「TSUBASA( Transformational Start Ups’ Business Acceleration for the SDGs Agenda)」プログラムの支援企業を採択するためのビジネスコンテストです。



「TSUBASA」プログラムでは中南米・カリブ地域への事業展開に意欲のある日本のスタートアップの支援を通じて、森林減少や環境保全、水資源管理等の様々な開発課題の解決を図っています。2021年度にもスタートアップ8社が採択されており、当社は2022年度の採択企業として選定されました。



公式サイト:https://tsubasa-jica.com/



地球観測プラットフォーム「AxelGlobe」



”Space within Your Reach~宇宙を普通の場所に~”を掲げ、宇宙をインフラとして活用することを推進する弊社が提供する、日本初の小型地球観測衛星コンステレーションによる地球観測プラットフォーム事業です。自社開発・製造した地球観測小型衛星によるコンステレーションからご希望のエリアの衛星画像を提供し、スマート農業、災害対応、SDGsへの貢献やESG対応のための環境モニタリング等にご活用いただいています。

AxelGlobeサイト https://www.axelglobe.com/ja/

オンラインカタログ https://www.axelspace.com/assets/pdf/solution/ag_catalog_ja.pdf



