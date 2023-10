[USAライス連合会 日本代表事務所]

USAライス連合会(本部:米国バージニア州)は、カリフォルニア生まれの中粒種のおコメ「カルローズ」を使用したメニューを紹介するオンライン料理教室を、10月6日(金)21:00~22:00に「お菓子・パン作り専門のECサイト cotta」のInstagramアカント(@cotta_corecle)から配信いたします。

当連合会は『作って食べて体験!カルローズ料理教室』を、本年7月から実施しています。

お料理好きの一般消費者の方々に、カルローズの魅力を調理・喫食を通して体験していただくという目的で開始いたしました。12月までの半年間で、プライベートレッスンとオンライン配信を含め、約500名を目標にスタート、講師には日頃からカルローズの特性を評価いただいている、アメリカ料理のsachi先生(ニキズキッチン所属)とイタリア料理のKEITA先生(料理家/『Casa K横浜』代表)に依頼しました。月一回のプライベートレッスンは、各教室とも11月までほぼ満席となるなど、好評を博しています。

より多くの方々へカルローズの魅力を伝えられるよう、今回のオンライン教室は無料でどなたでも視聴できるようにいたしました。是非この機会にご参加ください!



KEITA先生のカルローズオンライン料理教室概要







【配信日時】

2023年10月6日(金) 21:00~22:00



【内 容】

イタリア料理教室のKEITA先生によるカリフォルニアのおコメ「カルローズ」を使ったリゾットとライスタルトの2品をご紹介。カルローズは、茹でたり煮たりするだけで様々な料理やスイーツに幅広く活用できます。プロ目線で見たカルローズの魅力を、解説とともに実際の調理実演でお楽しみください。



【視聴方法】

cottaの公式Instagramもしくは公式YouTubeでご覧になれます。事前に下記のどちらかで閲覧準備をお願いします。

●Instagram

https://www.instagram.com/cotta_corecle/ をフォローしておいてください。

※Instagram LIVEはアプリのみで視聴可能です。アプリをDLしてアカウントを作成して下さい。配信時間になりましたら、ホーム画面に表示されているストーリーの丸枠に、「LIVE」という文字が表示されます。cottaアカウントで配信しているライブ動画を選択しタップすると視聴できます。

●YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@cottaweb/streams を登録しておいてください。



★カルローズ(300g)は、cottaのサイト内で販売しています。

https://www.cotta.jp/products/detail.php?product_id=032545





KEITA先生プロフィール

料理家/『Casa K横浜』代表

イタリア郷土料理をベースに、身近な食材を使い、自宅で簡単に作れるイタリア料理を提唱。料理教室の運営から出張料理、テレビや雑誌等、メディアでの調理指導やフードコーディネート、レシピ開発など、多方面で活躍。イタリアオーガニックブランド『アルチェネロ』アンバサダーも務めている。

instagram:https://www.instagram.com/keitacooks/



🔻カルローズ料理教室についての情報はこちら

https://www.usarice-jp.com/activity/enjoy/ にて、随時更新しています。





■ カルローズとは?

カルローズはカリフォルニアのバラという意味の名前を持つ、カリフォルニア州オリジナルの中粒種です。

カルローズは、日本米に代表される「短粒種」と「長粒種」の中間にあたる「中粒種」で、双方の良い部分を併せ持っています。軽い食感でオイルとの相性も良く、ドレッシングやスープに合わせてもべとつかず、粒感が損なわれないため、サラダやリゾット、チャーハンやカレーなど様々な料理に活用されています。

▶カルローズの詳細はこちら https://www.usarice-jp.com/about/rice.html





USAライス連合会(本部:米国バージニア州アーリントン)は、米国のコメ産業界の中核4団体で構成されている全国組織です。米国農務省の管轄のもとで活動を行う、非営利の外郭団体です。米国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は一切行っておりません。



