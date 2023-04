[Beatrust]

「Beatrust」は、個人の経験やスキルの可視化によって、部署横断的なつながり「タレントコラボレーション」を促すプラットフォームです。



当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。このリリースは「Beatrust(ビートラスト)」の夢です。













全てのはたらく人を「同僚」に変える



私たちビートラストは、”誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる” ことをビジョンとして掲げています。全ての人が、必要な人と必要な時に出会い、やりたいことを一緒に実現していくことができる、そんな世界です。



「April Dream」プロジェクトとして今回我々は、そんなビジョンの実現を ”全てのはたらく人を「同僚」に変える” という夢に託します。



働く環境において、全ての人が “最高の自分” で活き活きと動くには、社内でやりたいことの種を生む「オープンでフラットなカルチャー」と、発想の実現を後押しする「デジタルプラットフォーム」が両輪となって機能することこそが必要だと考えています。

やりたいことの実現は、ひとりだけの力では成し得ません。そこで、新たな発想に共感して一緒に取り組む仲間集めや、事業を推進するために必要となるエキスパート探し、すなわち「新たな同僚との出会い」を創出するデジタルプラットフォームが重要です。





これからは「タレントコラボレーション」の時代



「Beatrust」は、働く人ひとりひとりが “社内のプロフェッショナルを見つけ出す” ことに特化したプラットフォームです。社内の誰が・どこで・どんな仕事をしているのかなどが、ひと目で分かる仕組みです。

このような仕組みを用いて、働く人同士が自発的・自律的につながり協業することを、私たちは「タレントコラボレーション」と名付けています。



個人のスキルの可視化やナレッジの共有を通じて「タレントコラボレーション」を生み出し、それぞれが “最高の自分” を実現しながら夢を叶えていく、そんな世界を本気で目指して参ります。



「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。













これまでの4月1日に合わせた取り組み



ビートラストでは、創業以来3年間、4月1日に合わせてプロダクトの活用を促進する取り組みを実施してきました。



◆ 2021年:Shearchくん

Beatrustにログインすると、鯱のイラスト「Shearch(シャーチ)くん」が出現。

自分が知りたいことを聞くと、Shearchくんが動いて社内の該当する人の一覧を表示してくれました。



◆ 2022年:ベルちゃん

アムール虎の「Belleちゃん」がBeatrust上に出現。

特定の機能を利用することで、ベルちゃんにお肉をあげることができる仕組み。

あげられたお肉の合計数に応じて、Beatrustからトラの動物保護団体へ寄付をいたしました。



◆ 2023年:Do You Know Me?

今年は、よりお互いの人となりを知ってもらうため “Do You Know Me?” というイベントを実施します。

Beatrustにログインすると、社内の人に関する3問のミニゲームが開始。

ミニゲームを通じて、ほかの人にいいねやピアタグを送り、相互にコミュニケーションをとるきっかけとなります。





ビートラスト株式会社について



ビートラスト株式会社は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げ、2020年に設立された、個人の経験やスキルを可視化して協業を促進する「タレントコラボレーション・プラットフォーム」を提供するスタートアップ企業です。グローバルな知見・経験を持つメンバーによって提供されるプロダクト「Beatrust」を軸に、世界中の組織の皆様がより “最高の自分” を表現しながらコラボレーションできる環境の構築を目指して、クラウドソフトウェアサービスの開発を行っています。





タレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」とは



Beatrustは、組織内における従業員同士の自律的な協業を促進し「タレントコラボレーション」を実現するプラットフォームです。社内のコミュニケーション活性化や、ナレッジ共有にもご活用いただけます。



特に大企業において、協業ネットワークを社内で構築することにより、社員ひとりひとりが持っている個別の知見を「社内の共有知」とすることができ、迅速な課題解決による生産性の向上や、従業員の能力の最大化に資することができます。



現在は大きくふたつの機能があり、タグベースの人材可視化・相互検索システム「Beatrust People」と、課題解決の導線を作る社内投稿システム「Beatrust Ask」で構成されています。







