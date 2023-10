[一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会]

「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」上映会、THREE1989とSOMETIME’S 、ADAM atの船上ライブも



一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会(東京都品川区/代表理事 三宅康之)は、2023年11月2日(木)、3日(金・祝)、4日(土)の3日間、天王洲キャナルイースト、天王洲運河、アイルしながわ(旧東品川清掃作業所)にて「TENNOZ CANAL FES 2023 -AUTUMN・WINTER-」(天王洲キャナルフェス2023秋冬)を開催いたします。







「TENNOZ CANAL FES」は年に3回、天王洲エリアの活性化や地域住民のコミュニケーションの場の提供を目的に定期開催している地域イベントです。

当協会は品川区を核とした多様な関係者と連携しながら、天王洲の水辺空間を活用した賑わい創出と、魅力ある文化体験の創出を行うことで、文化観光地域づくりを促進しています。



本イベントでは多彩なコンテンツを用意し、天王洲エリアの活性化や文化観光地域づくりに寄与してまいります。



【天王洲キャナルフェス2023秋冬の主なコンテンツ】

・THREE1989やSOMETIME’S 、ADAM atが登場する船上ライブ

・エルトン・ジョンの半生を描いた『ロケットマン』を水辺のよるの映画祭で上映

・こども向けDJ体験、食育ワークショップ、JALによる折り紙ヒコーキ教室

・新作映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の上映

・天王洲の屋外アートツアー(電動キックボード/次世代型電動車椅子/クルーズ)



【開催概要】

イベント名:「TENNOZ CANAL FES 2023 -AUTUMN・WINTER-」

日時:2023年11月 2日(木)17:00~21:00

3日(金・祝)11:00~21:00

4日(土)11:00~20:00

会場:天王洲キャナルイースト、天王洲運河、アイルしながわ(旧東品川清掃作業所)

天王洲キャナルフェス公式サイト

https://tennozcanalfes.com/



※悪天候などの事情により、予告なく日時・内容が変更となる場合や中止となる場合があります。予めご了承ください。

※中止・変更のお知らせはキャナルフェス公式サイトをご確認ください。



【コンテンツ詳細】

CANAL EASTエリア





▼船上ライブ

天王洲運河に係留する「T-LOTUS M」。船上ステージより“GOOD MUSIC”をお届けします。

日時:11月4日(土) 12:00頃~17:00頃

会場:T-LOTUS M

※詳細なタイムテーブルは公式サイトよりご確認ください



ADAM at SOMETIME’S THREE1989



▼水辺のよるの映画祭

天王洲運河のビル壁面が巨大スクリーンに変わります。運河周辺の夜景と共に、迫力の映画鑑賞をお楽しみください。

日時:11月4日(土) 18:00頃~20:00頃

会場:天王洲運河

上映作品:『ロケットマン』



(C)2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.



▼WHAT CAFE SPECIAL MARKET

アートギャラリーカフェWHAT CAFEでは、ライブパフォーマンスやワークショップなどのアートプログラムを開催予定です。館内カフェではフードやドリンクがお楽しみいただけます。詳細はWHAT CAFE公式サイト(https://cafe.warehouseofart.org/)よりご確認ください。

日時:11月2日(木)17:00~21:00

3日(金・祝) 11:00~21:00

4日(土)11:00~17:00

会場:WHAT CAFE



▼近距離モビリティで行く体験型天王洲アートツアー

近距離モビリティ「WHILL」(次世代型電動車椅子)や「電動キックボード」に乗りながら、専属アバターと一緒に天王洲アイルに点在するアート作品を巡ります。

日時:11月3日(金・祝) 12:00~17:15

4日(土)12:00~17:15

発着所:品川カルチャーベース

定員:Aコース(WHILL)各回3名、Bコース(電動キックボード)各回4名

参加費:1,500円

申込み:事前予約制(当日受付有り)

https://canalfes2023autumn-arttour.peatix.com

※モビリティは変更になる可能性があります



▼アートマルシェ

美大生をはじめ、若手アーティストの作品を販売するマルシェを開催します。自作ポストカードや油絵、アクセサリー、ぬいぐるみなどの販売のほか、マンガ似顔絵を描いてもらえるアートな体験もご用意します。お気に入りの作品を見つけてください!

※出展内容は変更する場合がございます

日時:11月3日(金・祝) 11:00~17:00

4日(土)11:00~17:00

会場:品川カルチャーベース



▼キャナルサイドマルシェ

CANAL EASTで特設マルシェがオープンします。クラフトビールや無農薬野菜、自家製グラノーラ、はちみつ、スムージーなどこだわりの商品を販売します。

日時:11月2日(木)17:00~21:00

3日(金・祝) 11:00~21:00

4日(土)11:00~20:00

会場:第三水辺広場、品川カルチャーベース



▼Tennoz Immersive Gate

~ミスト演出のTennoz Immersive Gateをくぐってキャナルフェスへ出かけよう!~

ボートウォーク上に、キャナルフェスへのエントランスとしてTennoz Immersive Gateが登場。Panasonicの「極微細ミスト(シルキーファインミスト)」とプロジェクター、音響の掛け合わせによる空間演出を行います。Gateをくぐって、キャナルフェスへ出かけよう!

日時:11月2日(木)、3日(金・祝) 17:00~21:00

4日(土)17:00~20:00

会場:第三水辺広場



▼品川スポーツフェスタ&縁日

スポーツイベント盛り沢山の2日間! 3日は小学生対象の各種スポーツ教室開催! 縁日コーナーも! 4日は本田圭佑がルールを考案した4v4 U-10(4対4で行う新しいサッカーのことで、10歳以下の子どもを対象にした競技)の大会を開催! バスケットボールチーム・品川CC WILDCATS.EXEの公開試合は観戦無料!

※詳細は品川カルチャークラブの公式サイト(https://base.shinagawa.cc/)で公開

日時:11月3日(金・祝) 11:00~18:00

4日(土)11:00~19:30

会場:品川カルチャーベース内

申込み:事前予約制

イベント案内:https://shinagawa.cc/news/9032/



「CANAL EAST」「アイルしながわ」共通コンテンツ





▼STREET FOOD FESTIVAL

東京のストリートフードを牽引するキッチンカーが一堂に会します! 灼熱のキッチンカーから渾身の一食をご提供。約30台のキッチンカーの饗宴をぜひお楽しみください!

日時:11月2日(木)17:00~21:00 ※CANAL EASTのみ開催

3日(金・祝) 11:00~21:00

4日(土)11:00~20:00

会場:CANAL EAST・アイルしながわ

※詳細はこちらからご確認ください

https://www.instagram.com/homemade.tennoz/?hl=ja



▼「TENNOZナゾトキさんぽ」

LINE友だち登録をしてナゾトキさんぽに参加しよう! 天王洲の街を彩るアートやイベントスポットを巡ってナゾトキ正解ポイントを達成すれば、フェスで使える300円クーポンか、体験型天王洲アートツアーやeスポーツ参加の500円割引優待券のお好きな方をもらえます。

※クーポン引き換えは4日(土)18:00まで

日時:11月3日(金・祝)、4日(土)

受付場所:CANAL EAST本部、アイルしながわ本部

参加条件:Smart Town Walker LINE友だち登録

申込み:当日受付

会場:CANAL EAST・アイルしながわ



アイルしながわ





▼こども映画祭

アイルしながわに特設巨大スクリーンを設置し映画を上映します。

家族みんなで大画面の映画をお楽しみください。

日時:11月3日(金・祝) 19:30頃~21:00頃

会場:アイルしながわ

上映作品:『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』



(C)2023 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.



▼こども大学

たくさんの学びの場を提供する体験型ワークショップです! 今回は音楽、体育、社会の3ジャンルをご用意しました。各ジャンルの講師による特別授業をお届けします。

日時:11月3日(金・祝) 、4日(土)

受付場所:アイルしながわ本部

申込み:事前予約制

〈音楽・社会のご予約はこちらから〉

https://canalfes2023autumn-kodomo.peatix.com

〈体育のご予約はこちらから〉

https://forms.gle/dPEW5upj1hKxXHbf6

※10月中旬より予約開始予定。予約開始日は公式LINEおよび公式インスタグラムにてお知らせいたします



<音楽>

HIP HOPを軸に「GOOD MUSIC すべて」をMIXするスタイルで、久保田利伸、三浦大知のライブサポートなど「MUSICIAN'S DJ」としても活躍するDJ DAISHIZENによるキッズ向けDJワークショップ。リズムの数え方からかっこいいスクラッチまで、音やリズムを体で感じて楽しむ音楽ワークショップです。こども大学限定・講座修了証ステッカーを記念にお渡しします。

定員:各回6名・全4回

参加費:2,000円

<体育>

東京都バスケットボール協会により、東京オリンピックから正式種目に追加採用された今大注目の3x3のU-12大会をアイルしながわのアートに囲まれたスペシャルコートにて開催します。

参加費:1チーム4,000円

<社会>

狩猟の村・丹波山村における人間と動物との関係性、そしてその地で獲れた鹿がどうやって食肉になるのか。「生き物」が「食べ物」になる工程を学び「食」に対する理解を深めます。さらに鹿の解体ショーも実施します。

定員:30組(最大1組3名まで)

参加費:無料

対象:小学生以下 ※未就学児は保護者同伴



各講座の開催時間・カリキュラム詳細は、下記URLをご覧ください。

https://canalfes2023autumn-kodomo.peatix.com



▼HOME MADE

ホームメイドは「家族が一日楽しめる」をテーマにしたマーケットイベントです。ハンドメイドやクラフト、手工芸、ヴィンテージ、フード販売やキッチンカーなど、ぜひお楽しみ下さい。

日時:11月3日(金・祝) 11:00~18:00

4日(土)11:00~17:00

会場:アイルしながわ

※詳細はこちらからご確認ください

https://www.instagram.com/homemade.tennoz/?hl=ja



▼JAL折り紙ヒコーキ教室

折り紙ヒコーキ協会の技術指導を受け、協会認定の指導員資格を持ったJALのスタッフが、飛行機の仕組みを取り入れた折り方を教えます。親子や友だち同士でコミュニケーションを取りながら遊ぶことの楽しさを実感するワークショップイベントです。

日時:11月3日(金・祝)、4日(土) 1.11:30-12:30、2.13:30-14:30

受付場所:アイルしながわ本部

定員:各回40名程度

参加費:無料

対象:小学生以下

申込み:事前予約制(当日受付有り)

https://canalfes2023autumn-kamihikouki.peatix.com



▼体験型eスポーツ「PAPER RIKISHI」

自分がデザインした力士で相撲に挑戦しよう! 色の塗り方やデザインで強さが変わるよ。誰が勝つかお楽しみに!

日時:11月3日(金・祝)、4日(土)11:00~17:00

受付場所:アイルしながわ本部

参加費:500円

申込み:当日受付

会場:アイルしながわ



天王洲運河エリア





▼天王洲アート&レインボーブリッジ周遊クルーズ

天王洲のアートや京浜運河の名所を巡りながらレインボーブリッジまで行く周遊クルーズです。

日時:11月3日(金・祝) 、4日(土)

1.12:00~12:40、2.13:00~13:40、3.14:00~14:40、4.15:00~15:40、5.16:00~16:40

定員:各回40名

乗船料:大人(中学生以上)2,000円、子ども(小学生)1,000円、未就学児無料(但し大人1人につき1人まで。 席は大人の膝の上)

乗船場所:天王洲運河T-LOTUS桟橋

申込み:事前予約制(空席がある場合は当日乗船可)

https://canalfes2023autumn-cruise.peatix.com

※天候や運河の状況によりコースや乗船時間が変更になる場合があります



≪同時開催イベント≫





●TENNOZ PLACE 2023 AUTUMN

<持続的に自立したエリマネを目指し、公共空間の活用を創造する>

このイベントは、(一社)エリアマネジメントTENNOZが主催するもので、公園、公開空地・道路といったエリアの公共空間を活用して、テナントも巻き込み、天王洲エリアを盛り上げようという試みです。“新しい働き場所””憩いの場””癒しの場”をみんなで創っていきましょう。

日時:11月3日(金・祝)11:00~19:00

4日(土)11:00~17:00

会場:みどりの広場(品川区東品川2-2-8 天王洲ファーストタワースターバックス前)、第4公園(品川区東品川2-2-24)、区道3号



【コンテンツ】

・マルシェ

・「種-継ぎの食-」プロジェクト

・エアバトミントン体験(3日予定)

・こども縁日/カブクワバトル

・占いマルシェ

・ミニチュアホース&ポニーふれあい体験(4日予定)

※コンテンツの内容が変更になる可能性がございます。

あらかじめご了承ください。

※最新情報はInstagramにて随時発信! 詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.instagram.com/tennozplace/



【主催】一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ

【主管】天王洲リテールマネジメント株式会社/合同会社エニシング

【後援】品川区/水とみどりの天王洲エリアプラットフォーム

【特別協力】一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会/NPO法人なぎさの会/寺田倉庫株式会社/中川特殊鋼株式会社/三信倉庫株式会社



●キャナルアートモーメント品川2023

海外フェスへの出演などワールドワイドな活動から日本の音楽シーンに大きなインパクトを与えているジャズバンド「SOIL&"PIMP" SESSIONS」と、鍛え抜かれた巧みなDJプレイを武器に国内外で活躍する「DJ KOCO aka SHIMOKITA」が天王洲運河にある船上特設ステージにて一夜限りのプレミアムなライブを開催。水辺空間という独特な舞台を活かし、彼らの独自の音楽が水面に反響し、美しいプロジェクションマッピング映像と相まって生まれる一体感は、視覚、聴覚だけでなく、五感すべてを使った新たな芸術体験を提供します。

日時:2023年11月3日(金・祝)18:20~21:00

会場:天王洲キャナルイースト・ウエスト、天王洲運河

主催:キャナルアートモーメント品川2023実行委員会

公式サイト:https://canal-art-moment.com/

詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000062838.html

__________________________________________________



主催 : 一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会

特別協賛 : 寺田倉庫株式会社

特別協力 : パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 / パナソニック映像株式会社 / Million Dollars Department / ロケットペンシル株式会社



協力 : ケネディクス・プライベート投資法人 / 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 / 三井不動産リアルティ株式会社 / 株式会社テレビ東京 / 株式会社テレビ東京アート / 株式会社artical / 株式会社サウンドクルー / NPO法人なぎさの会 / 有限会社グローバルネットワーク / 天王洲リテールマネジメント株式会社 / 株式会社トミデン / 株式会社品川カルチャークラブ / 三河屋 / 平井 / 船清 / 大江戸 / むつみ丸 / 中金 / 丸長 / 丸裕 / 幸吉丸 / ZEAL / 縄定



後援 : 品川区 / 港区 / 東京都港湾局 / 国立大学法人東京海洋大学 / 公益財団法人品川文化振興事業団 / 一般社団法人しながわ観光協会 / 公益社団法人日本航海学会 / 東京商工会議所品川支部 / 一般社団法人港区観光協会 / 港南振興会 / 一般社団法人エリアマネジメントTENNOZ / 品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会



<会場までのアクセス>

CANAL EAST

東京モノレール天王洲アイル駅中央口、りんかい線天王洲アイル駅 B 出口から徒歩約 5 分、JR 品川駅港南口から徒歩約 15 分

アイルしながわ

東京モノレール天王洲アイル駅中央口、りんかい線天王洲アイル駅 B 出口から徒歩約1分、JR 品川駅港南口から徒歩約 20分

※会場には車/バイク/自転車の駐車場はありません(※アイルしながわのみ駐輪場あり)。近隣にお住まいの方や歩行者などの迷惑にならないように、周辺の駐車場などをご利用ください。



▼TENNOZ CANAL FES 公式サイト

https://tennozcanalfes.com/

*共通ハッシュタグ:#tennozcanalfes



▼一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会

WEB https://canalside.or.jp/

Facebook https://www.facebook.com/tennozucanal/

Instagram https://www.instagram.com/tennoz_canal/

LINE公式アカウント https://lin.ee/EH5OlZm



<取材申し込み・問い合わせ先>

一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会 事務局 (担当:和田本、木村)

E-Mail:info@canalside.or.jp

Tel:03-4405-5785



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-19:46)