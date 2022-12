[株式会社LAND]

12月21日(水) 札幌SPiCE、12月25日(日) 長崎 DRUM Be-7のワンマンライブもお見逃し無く!



11月23日(水)に発売された2nd Single『無邪気』がオリコンデイリーチャート9位を獲るなど、勢いが増すばかりの4人組ガールズグループYouplus(ユープラス)。

そのYouplusが手掛ける福岡を拠点とする外食チェーン「WEST」のイメージソング『Beautiful WEST』が九州限定盤として12月14日(水)より九州タワーレコード6店舗で販売開始!

2nd Single『無邪気』に収録された『Beautiful World』をリメイクして作られたこの楽曲はメンバーのWEST愛が詰まったものになっている。









11月23日(水)に発売された2nd Single『無邪気』がオリコンデイリーチャート9位を獲るなど、勢いが増すばかりの4人組ガールズグループYouplus(ユープラス)。

そのYouplusが手掛ける福岡を拠点とする外食チェーン「WEST」のイメージソング『Beautiful WEST』が九州限定盤として12月14日(水)より九州タワーレコード6店舗で販売開始!

2nd Single『無邪気』に収録された『Beautiful World』をリメイクして作られたこの楽曲はメンバーのWEST愛が詰まったものになっている。

その『無邪気』リリース記念ワンマンライブツアー『無邪気な世界』も残すところ札幌・長崎の2公演となっている。

生バンドで繰り広げられるYouplusの圧倒的な世界観を是非体験してみよう!



【九州 タワーレコード】

・福岡パルコ店

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ6F

営業時間:10:00~20:30(時短営業)

TEL:092-722-4611

・若松店

〒808-0103

福岡県北九州市若松区二島1-3-1 イオン若松ショッピングセンター2F

営業時間:9:00~20:00

TEL:093-791-7760

・久留米店

〒839-0865

福岡県久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米2F

営業時間:10:00~21:00

TEL:0942-45-7761

・アミュプラザ博多店

〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ7F

営業時間:10:00~20:00

TEL:092-413-5491

・佐賀店

〒840-0201

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535 イオンモール佐賀大和2F

営業時間:10:00-21:00

TEL:0952-62-7301

・アミュプラザ鹿児島店

〒890-0053

鹿児島県鹿児島市中央町1番地1 アミュプラザ鹿児島プレミアム館7F

営業時間:10:00~20:00(時短営業)

TEL:099-213-8771



Youplusワンマンライブツアー『無邪気な世界』







12月21日(水) 札幌SPiCE

開場:18:30 開演:19:00

料金:5,000円



12月25日(日) 長崎 DRUM Be-7

開場:17:00 開演:17:30

料金:5,000円



チケット詳細

https://youplus.shop





【Youplusプロフィール】





元アンジュルムの中西香菜、元乃木坂46の川後陽菜、元モーニング娘。の尾形春水、元フェアリーズの林田真尋の4人が、それぞれのグループ活動を経て、「セカンドキャリア」というコンセプトのもと結成されたガールズグループ。

2021年9月3日に Youplus結成を記念するバースデーライブを開催。その年の12月22日に1st EP『TO THE NIGHT OF THE COSMIC EXPRESS』をリリースし、オリコンデイリーチャートで18位にランクイン。12月25日にKT Zepp Yokohamaで行われた初のワンマンライブでは、生バンドを率いた4人の圧倒的なパフォーマンスで会場を盛り上げた。

2022年1月にYouplusオフィシャルファンクラブ『Plusme』を開設し、2月には初となるFC限定ライブを開催。4月13日に発売した1stシングル『Delight』では、オリコンデイリーチャート11位を記録した。

7月17日には、4月に中止となった豆柴の大群との対バンライブ『豆プラス ‘’revenge’’ ~Youplus vs 豆柴の大群 2MAN LIVE ~』を恵比寿 the garden hallで行い、両グループのファンを大いに盛り上げ、大成功を収めた。

9月3日には、メンバーの林田真尋と川後陽菜がTGC@さいたまスーパーアリーナのTOKYODOTステージで、自分たちで新たに立ち上げたアパレルブランドのアイテムを身につけランウェイを歩く。9/8に”YONAKA”(川後陽菜プロデュース)と”Jyareai”(林田真尋プロデュース)の詳細を発表した。

9月4日に、Youplus結成1周年ファンクラブ限定イベント『秋の大運動会』を開催。メンバーとファンの絆を再確認するような、大盛り上がりを見せた。



2022年11月23日発売の2ndシングル『無邪気』が、Youplus初となるオリコンデイリーチャート9位を獲得。Youplusの歴代記録を更新した。

2022年11月から全国6年をまわる初のライブハウスツアー『無邪気な世界』を開催。大阪と東京2daysが完売となり、Youplusにとって初めての全国ツアー、そして初の有歓声ライブは、新たな魅力を発揮する場となった。



2021年12月に株式会社ミュゼプラチナムの“女性のさらなる活躍を応援したい”という想いから立ち上げられた新プロジェクトで初代アンバサダーに就任。公式YouTubeでは、初のワンマンライブまでの密着ドキュメンタリーが公開されており、9月からはYouplus×ミュゼアンバサダープログラムのアパレルプロデュースもスタートする。

ミュゼアンバサダープログラムのアパレルプロデュースでは、メンバー考案の「ワンマイルウェア」を発売。



2021年12月14日に株式会社ブレインスリープのアンバサダーに就任。各メンバーのビジュアルと『銀河鉄道の夜に』のフレーズを使用した広告が、東京各所のバス停で掲載された。



2022年から、MARQUEEやROCKIN’ON JAPAN、LARME等の、音楽誌からファッション誌までの幅広い雑誌に掲載され、メンバー個人でWebインタビューに出演するというソロ活動の幅も広がった。



2022年4月には、メンバーの川後陽菜が地元九州で2つの冠番組をスタート。

長崎出身にちなんだ地元情報の発信や長崎でのロケの様子、多様なゲストを招いたトーク、ここでしか聴けないYouplus楽曲のソロVer.等、様々な内容をお届けしている。

FM 長崎『よなよな かわご』(毎週土曜日 21:00~21:30)

FM福岡『川後の夜中にどげんしたと?』(毎週日曜日22:00~22:30)



【公式SNS】

- 公式Instagram

https://www.instagram.com/youplusjp/

- 公式Twitter

https://twitter.com/youplusjp

-公式TikTok

https://tiktok.com/@youplusjp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/14-18:16)